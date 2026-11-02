શું ખરેખર ઓમેગા-3 સપ્લિમેન્ટ્સ ઘટાડે છે અલ્ઝાઈમરનું જોખમ? જાણો શું કહે છે સંશોધન
ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ્સ મગજના કોષોની રચના અને કાર્ય માટે આવશ્યક છે. જોકે, માત્ર એટલા માટે કે મગજને તેની જરૂર હોય છે.
Published : November 2, 2026 at 1:22 PM IST
આપણે બધા જાણીએ છીએ કે, મગજની કાર્યક્ષમતા વધારવા અને યાદશક્તિમાં થતો ઘટાડો રોકવા માટે જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવા જરૂરી છે. એક સામાન્ય માન્યતા છે કે, ઓમેગા-3 અથવા ફિશ ઓઈલના સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાથી યાદશક્તિ વધી શકે છે અને ઉંમર સાથે થતી યાદશક્તિની નબળાઈને રોકવામાં મદદ મળી શકે છે; ઘણીવાર તેને મગજ સંબંધિત સમસ્યાઓના સરળ ઉકેલ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. જોકે, એક નવા અભ્યાસે આ માન્યતાને સીધો પડકાર આપ્યો છે.
આ અભ્યાસ શું કહે છે?
યુનિવર્સિટી ઓફ સધર્ન કેલિફોર્નિયાની કેક સ્કૂલ ઓફ મેડિસિનના સંશોધકોએ 55થી 80 વર્ષની વયના 365 વ્યક્તિઓ પર બે વર્ષનો એક વ્યાપક અભ્યાસ હાથ ધર્યો હતો. આ તમામ સહભાગીઓમાં અલ્ઝાઈમર રોગ થવાનું જોખમ વધારે હતું. અભ્યાસ દરમિયાન એક જૂથને દરરોજ 2,000 મિલિગ્રામ DHA એક પ્રકારનું ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ ધરાવતા સપ્લિમેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા, જ્યારે બીજા જૂથને 'પ્લેસિબો' એવી ગોળી જેમાં કોઈ તબીબી અસર હોતી નથી આપવામાં આવ્યું. બે વર્ષ પછી તેના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા.
એ વાત સાચી છે કે, જે લોકોએ નિયમિતપણે ઓમેગા-3 સપ્લિમેન્ટ્સ લીધા, તેમના મગજ અને કરોડરજ્જુમાં DHAનું પ્રમાણ વધેલું જોવા મળ્યું. પરંતુ, પ્લેસિબો લેનારા લોકોની સરખામણીમાં, યાદશક્તિ, જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓ (cognitive function) અથવા મગજના સંકોચન (brain atrophy)ને રોકવાની બાબતમાં કોઈ નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળ્યો નહીં. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ભલે આ સપ્લિમેન્ટ મગજ સુધી પહોંચ્યું હોય, પરંતુ બે વર્ષ પછી બંને જૂથો વચ્ચે જ્ઞાનાત્મક અને યાદશક્તિના પરીક્ષણોના પરિણામોમાં કોઈ તફાવત નહોતો. DHA સપ્લિમેન્ટ લેનારા લોકોની યાદશક્તિ કે જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓમાં કોઈ સુધારો જોવા મળ્યો નથી.
આ સંશોધન સ્પષ્ટ કરે છે કે, માત્ર વધુ માત્રામાં ઓમેગા-3 સપ્લિમેન્ટ્સ કે ફિશ ઓઈલ કેપ્સ્યુલ્સ લેવાથી અલ્ઝાઈમર રોગનું જોખમ ઘટતું નથી. સંશોધકો સૂચવે છે કે, ફક્ત ઓમેગા-3 પર આધાર રાખવાને બદલે, યોગ્ય આહારનું પાલન કરવું અને નિયમિત કસરત કરવી જેવા વ્યાપક અભિગમ અપનાવવાથી મગજના સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક બની શકે છે.
તબીબી દ્રષ્ટિકોણ શું છે?
પી.ડી. હિન્દુજા હોસ્પિટલ અને મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટરના કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજીસ્ટ ડૉ. કૌસ્તુભ મહાજન સમજાવે છે કે, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ મગજના કોષોની રચના અને કાર્ય માટે જરૂરી છે. જો કે, તેઓ નોંધે છે કે મગજને આ પોષક તત્વોની જરૂર હોવાથી, તેનો અર્થ એ નથી કે તેમને ગોળીના સ્વરૂપમાં લેવાથી યાદશક્તિમાં સુધારો થશે અથવા અલ્ઝાઇમર રોગ જેવી ન્યુરોલોજીકલ સ્થિતિઓ સામે રક્ષણ મળશે.
તેઓ આગળ સમજાવે છે કે, મગજ એવું મશીન નથી, જે ફક્ત ચોક્કસ પોષક તત્વો પ્રાપ્ત કરીને વધુ સારી રીતે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે. તેના બદલે તેનું કાર્ય રક્ત પ્રવાહ, ચયાપચય, ઊંઘ અને કસરત સહિત વિવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છે. તેવી જ રીતે, કલ્યાણ સ્થિત ફોર્ટિસ હોસ્પિટલના ન્યુરોલોજી વિભાગના એડિશનલ ડિરેક્ટર ડૉ. રાકેશ લાલા જણાવે છે કે ઓમેગા-3 સપ્લીમેન્ટ્સ ઘણીવાર યાદશક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે સંકળાયેલા હોવા છતાં એવા કોઈ નક્કર પુરાવા નથી કે તે સતત યાદશક્તિમાં સુધારો કરે છે અથવા ડિમેન્શિયા અટકાવે છે.
શું પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ?
સ્મૃતિ ગુમાવવાથી બચવા માટે ગોળીઓ લેવાને બદલે, આપણી રોજિંદા જીવનશૈલીમાં સ્વસ્થ ફેરફારો કરવા જરૂરી છે, જેમ કે:
- સ્વસ્થ ખાવાની આદતો: ઓમેગા-3 કુદરતી રીતે માછલી, અખરોટ, ચિયા બીજ અને શણના બીજ જેવા ખોરાકમાં જોવા મળે છે.
- પર્યાપ્ત કસરત અને ઊંઘ: કસરત અને ઊંડી, પુનઃસ્થાપિત ઊંઘ મગજના કોષોને આરામ અને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
- તબીબી પરિસ્થિતિઓનું સંચાલન: હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવી જોઈએ.
જાતે દવા લેવાથી થઈ શકે છે મોટું નુકસાન
ડૉ. રાકેશ લાલા ચેતવણી આપે છે કે, યોગ્ય તબીબી સલાહ વિના ઓમેગા-3 સપ્લીમેન્ટ્સનો વધુ પડતો ઉપયોગ પેટમાં દુખાવો, હાર્ટબર્ન અને ઝાડા જેવી આડઅસરો તરફ દોરી શકે છે. ખાસ કરીને, લોહી પાતળું કરતી દવાઓ લેતી વ્યક્તિઓ જો આવા સપ્લીમેન્ટ્સ લે તો રક્તસ્રાવનું જોખમ વધી શકે છે. તેથી તમારી પોતાની પહેલ પર કોઈપણ હેલ્થ સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે.
વ્યાવસાયિક તબીબી સલાહ છે જરૂરી
યાદશક્તિમાં ઘટાડો એ ફક્ત વૃદ્ધત્વનું પરિણામ નથી; આ સમસ્યા ગંભીર તણાવ, ઊંઘનો અભાવ અથવા અન્ય સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે પણ થઈ શકે છે. તેથી જો તમને તમારી યાદશક્તિમાં ફેરફાર જણાય અથવા માનસિક સુસ્તીનો અનુભવ થાય, તો તરત જ દવાઓ લેવાને બદલે યોગ્ય ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. જેથી મૂળ કારણ જાણી શકાય અને તેનો ઉકેલ લાવી શકાય.
અધ્યયન:
- https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(26)00198-2/fulltext
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5032683/
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પૂરી પાડીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
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