Covid બાદ હવે Cicada વેરિએન્ટની ચપેટમાં અમેરિકા સહિત 23 દેશ, WHOએ લોકોને કર્યા એલર્ટ

કોરોનાવાયરસે ફરી એકવાર પોતાનું રૂપ બદલ્યું છે, તેનો એક નવો સબ-વેરિએન્ટ, BA.3.2, સામે આવ્યો છે, તેનું નામ 'સિકાડા' રાખવામાં આવ્યું છે...
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 4:22 PM IST

COVID-19 નો એક નવો વેરિએન્ટ, BA.3.2, જેને "Cicada" ઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે, તે 2024 ના અંતથી ચૂપચાપ ફેલાયા બાદ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. આ ઓમિક્રોનનો એક નવો અને ખતરનાક સબ-વેરિએન્ટ છે જે ચુપચાપ વૈશ્વિક સ્તરે ફેલાઈ રહ્યો છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતો માને છે કે તેમાં મ્યૂટેશનની સંખ્યા એટલી વધારે છે કે તે આપણી વર્તમાન રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને રસીઓને પાછી પાડી શકે છે. સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC) અનુસાર, આ વેરિએન્ટ સૌપ્રથમ નવેમ્બર 2024 માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળ્યો હતો અને અત્યાર સુધીમાં 23 દેશોમાં તેની પુષ્ટિ થઈ છે. આવામાં, આજે આ સમાચાર દ્વારા જાણો કે આ વેરિએન્ટ કેટલો ખતરનાક છે...

આ નવો પ્રકાર કેટલો ખતરનાક છે?

કોરોના વાયરસનો નવો વેરિએન્ટ, BA.3.2, અત્યંત ખતરનાક છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને યુરોપ જેવા દેશોમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) ને કોરોના વાયરસના આ નવા વેરિએન્ટ વિશે એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ નવો વેરિએન્ટ ઓમિક્રોન ફેમિલિનો છે. જોકે, 70 થી વધુ મ્યૂટેશનને કારણે, આ નવો વેરિએન્ટ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતો માને છે કે તેની રચનામાં આ મોટા ફેરફારોને કારણે, આ વાયરસ વધુ ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે.

ઓમિક્રોન સબ-વેરિઅન્ટ BA.3.2માં પહેલાના ઓમિક્રોન પ્રકારો જેવા જ લક્ષણો જોવા મળે છે. પરિણામે, ચેપના લક્ષણો મુખ્યત્વે ઉપરી શ્વસનતંત્રમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ પ્રકારના મુખ્ય લક્ષણોમાં ગંભીર ઉધરસ, ગળામાં દુ:ખાવો, અતિશય થાક, સુસ્તી, વહેતું અથવા બંધ નાક, માથાનો દુ:ખાવો, શરીરમાં દુ:ખાવો અને હળવો તાવ શામેલ છે. આ લક્ષણો એવા લોકોમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે જેમને રસી આપવામાં આવી છે. ભાગ્યે જ કિસ્સાઓમાં, ગંધ અથવા સ્વાદ જતો રહેવો, તેમજ રાત્રે પરસેવો પણ જોવા મળ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોનું અનુમાન છે કે આ વાયરસ અગાઉના વેરિએન્ટ કરતાં વધુ ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે. ભલે આ મ્યૂટેટેડ વેરિએન્ટ વેક્સિનથી અમુક હદે બચી નીકળે છે (ઈમ્યૂન એસ્કેપ) પરંતુ તે અગાઉના ઓમિક્રોન વેરિએન્ટની જેમ કોઈ ગંભીર બીમારીનું કારણ બનતું નથી.

સિકાડા વેરિઅન્ટના લક્ષણો

મોટાભાગના અન્ય વેરિઅન્ટની જેમ, સિકાડા વેરિઅન્ટના લક્ષણો અન્ય કોવિડ વેરિઅન્ટના ચેપ જેવા જ છે. સીડીસી અનુસાર, આમાં શામેલ હોઈ શકે છે...

  • વહેતું કે બંધ નાક
  • તાવ
  • માથાનો દુ:ખાવો
  • થાક
  • છીંક
  • ગળામાં દુ:ખાવો
  • ખાંસી
  • સ્નાયુમાં દુ:ખાવો અથવા શરીરમાં દુ:ખાવો
  • ઉલટી
  • ઝાડા
  • ગંધ કે સ્વાદની ભાવનામાં ફેરફાર

જો તમારો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે તો શું કરવું

  • જો તમને સારું ન લાગે, તો ટેસ્ટ કરાવો. જો ટેસ્ટનું પરિણામ પોઝિટિવ આવે, તો...
  • ઘરે રહો અને પોતાને અન્ય લોકોથી અલગ રાખો.
  • તમારા ઘરમાં વેન્ટિલેશન સુધારો.
  • અન્ય લોકોની આસપાસ હોય ત્યારે N95 માસ્ક અથવા અન્ય ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા માસ્ક પહેરો.
  • COVID રસી અને બૂસ્ટર વિશે નવીનતમ માહિતીથી વાકેફ રહો.
  • તમારા લક્ષણોનું નિરીક્ષણ કરો અને તમારા હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરના સંપર્કમાં રહો.
  • તમારી દવાઓ લો અને તમારા ડૉક્ટર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સારવારનું પાલન કરો.
  • માથાના દુ:ખાવા જેવા લક્ષણોનું સંચાલન કરવા માટે આરામ કરો, ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ લો.
  • સારી સ્વચ્છતા પ્રથાઓ જાળવો, જેમ કે વારંવાર હાથ ધોવા અને શેર કરેલી વસ્તુઓ સાફ કરવી.

વધુમાં, આ રોગથી પોતાને બચાવવા માટે, ભીડવાળી જગ્યાએ માસ્ક પહેરવા અને હાથ ધોવા જેવા નિવારક પગલાંનું પાલન કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જો તાવ અને ઉધરસ ચાલુ રહે, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો અને ટેસ્ટ કરાવો. 'સિકાડા' વેરિએન્ટ એ યાદ અપાવે છે કે કોરોનાવાયરસ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થયો નથી અને તે સતત બદલાઈ રહ્યો છે. જો કે, આરોગ્ય સંસ્થાઓ કહે છે કે તે હાલમાં વિશ્વ માટે કોઈ ખતરો નથી.

(ડિસ્ક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર તમને આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારા માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ જો તમે તેમના પર કાર્યવાહી કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લો તો તે વધુ સારું રહેશે.)

