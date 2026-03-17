હવે સાપ કરડવાથી થતા મૃત્યુમાં થશે ઘટાડો, WHOએ સારવાર માટે રજૂ કર્યા નવા દિશા-નિર્દેશ: એક્સપર્ટ

દર વર્ષે, આશરે 81,410 થી 1,37,880 લોકો સર્પદંશથી મૃત્યુ પામે છે, અને તેનાથી ત્રણ ગણા વધુ લોકોના અંગ કાપવા પડે છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 5:26 PM IST

દર વર્ષે, વિશ્વભરમાં આશરે 5.4 મિલિયન લોકો સર્પદંશનો ભોગ બને છે; જેમાંથી, લગભગ 1.8 થી 2.7 મિલિયન લોકોને સાપના ઝેરની અસર થાય છે, જેના પરિણામે વાર્ષિક 80,000 થી 1,30,000 મૃત્યુ થાય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ના અહેવાલ મુજબ, 2019 થી 2020 દરમિયાન ભારતમાં સર્પદંશથી 1.2 મિલિયનથી વધુ મૃત્યુ થયા હતા. તેનાથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત લોકો ખેડૂતો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા બાળકો હતા. આને ધ્યાનમાં રાખીને, WHO એ સર્પદંશના સંચાલન માટે નવીન ઉપચાર પદ્ધતિઓ (સારવાર પદ્ધતિઓ) નો ઉપયોગ કરીને 'ટાર્ગેટ પ્રોડક્ટ પ્રોફાઇલ્સ' (TPPs) બહાર પાડ્યા છે.

'ટાર્ગેટ પ્રોડક્ટ પ્રોફાઇલ્સ' (TPPs) શું છે?

વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા દ્વારા રજૂ કરાયેલ આ 'ટાર્ગેટ પ્રોડક્ટ પ્રોફાઇલ્સ' (TPPs), સર્પદંશના ફેલાનારા ઝેરની સારવારમાં એક મોટું પગલું છે. 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, WHO એ સર્પદંશના ઝેરની સારવાર માટે નવા 'ટાર્ગેટ પ્રોડક્ટ પ્રોફાઇલ્સ' (TPPs) બહાર પાડ્યા. આ પ્રોફાઇલ્સ પરંપરાગત એન્ટિવેનમ્સને બદલે આધુનિક સારવાર - જેમ કે નાની-આણ્વિક દવાઓ અને એન્જિનિયર્ડ એન્ટિબોડી બાયોલોજીક્સ - પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ નવા TPPs નો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય સંશોધકો, ઉત્પાદકો અને નિયમનકારોને ભવિષ્યની સારવાર માટે જરૂરી ન્યૂનતમ અને શ્રેષ્ઠ લાક્ષણિકતાઓ અંગે માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાનો છે.

ભારત માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ

WHOની આ નવી પહેલ ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે દેશમાં દર વર્ષે અંદાજે 30 થી 40 લાખ લોકો સર્પદંશનો ભોગ બને છે, જેના પરિણામે આશરે 50 થી 60 હજાર મૃત્યુ થાય છે. આ આંકડો વિશ્વભરમાં સર્પદંશથી થતા કુલ મૃત્યુનો લગભગ અડધો છે. WHO અનુસાર, દર વર્ષે બીજા 4,00,000 લોકો સર્પદંશથી થતી અપંગતાઓથી પીડાય છે. આ વિકલાંગતાઓમાં અંગોનું કાપવું, અંગોની કાર્યક્ષમતાને નબળી પાડતા ડાઘ અને પોસ્ટ-ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર (PTSD) જેવી સ્થિતિઓનો સમાવેશ થાય છે.

નિષ્ણાતો શું કહે છે?

ડૉ. સદાનંદ રાઉત - સાપના ઝેરની અસરોના નિષ્ણાંત અને WHO ના સહયોગીએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, ભારતમાં દર વર્ષે 3 થી 4 મિલિયન લોકોને સાપ કરડે છે, જેમાંથી 60,000 થી વધુ લોકો જીવ ગુમાવે છે. તેમણે નોંધ્યું કે, સાપ કરડવાથી, ઘણા લોકો કિડની નિષ્ફળતા અને અન્ય ગંભીર આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો પણ સામનો કરે છે. રાઉતે વધુમાં ભાર મૂક્યો હતો કે, આ એક જીવલેણ પરિસ્થિતિ છે. તે અચાનક મૃત્યુ તરફ દોરી શકે છે અને જો ઝેરી સાપ કરડે તો જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. નોંધનીય છે કે, રાઉત ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) માટે સાપ કરડવાના વ્યવસ્થાપન પર રાષ્ટ્રીય નિષ્ણાંત તરીકે પણ સેવા આપે છે.

સમાજના નબળા અને ગરીબ વર્ગો પ્રાથમિક ભોગ બને છે

રાઉતના મતે, મોટાભાગના સર્પદંશનો ભોગ બનેલા લોકો સમાજના સૌથી સંવેદનશીલ, ગરીબ અને હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયોમાંથી આવે છે. આ વ્યક્તિઓમાં ઘણીવાર ખેતમજૂરો, ગ્રામજનો અને કામ કરતા બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ જર્જરિત ઘરોમાં રહે છે અને શિક્ષણ અને આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓની ખૂબ જ મર્યાદિત પહોંચ ધરાવે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે, હાલમાં ઉપલબ્ધ એન્ટિ-વેનોમ 'પોલીવેલેન્ટ' છે. આનો અર્થ એ છે કે તે ભારતમાં જોવા મળતા ચારેય પ્રકારના ઝેરી સાપના ઝેર સામે અસરકારક છે.

કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓને ઘટાડી શકાય છે

રાઉતે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, જોકે, સાપના ઝેરમાં 200 થી વધુ અલગ પ્રકારના ટૉક્સિન હોય છે, જેમાંથી દરેક શરીરના વિવિધ અવયવો પર અનન્ય પ્રતિકૂળ અસર કરે છે. હાલમાં ઉપલબ્ધ એન્ટિ-વેનોમ આ ચોક્કસ ઝેરમાંથી કેટલાકની અસરને નિષ્ક્રિય કરવામાં બિનઅસરકારક છે. 'ટાર્ગેટ પ્રોડક્ટ પ્રોફાઇલ' (TPP) ચોક્કસ ઝેરને ઓળખે છે જેના માટે, એન્ટિ-વેનોમ ઉપરાંત, સર્પદંશથી થતી 'નેફ્રોસિસ' (કિડની સંબંધિત ગૂંચવણો) ને ઘટાડવા માટે પૂરક દવાઓ આપી શકાય છે.

આ સારવાર સલામત અને ખૂબ જ સસ્તી છે

રાઉતે વધુમાં જણાવ્યું કે હાલમાં ઉપલબ્ધ TPPs સર્પદંશથી થતા સ્થાનિક ઘાની સારવારમાં ખાસ અસરકારક નથી. ડંખની જગ્યાએ, ગંભીર પેશીઓનો નાશ (નેક્રોસિસ) થાય છે; પરિણામે, પીડિતો ઘણીવાર તે અંગ ગુમાવે છે અથવા લાંબા ગાળાની આડઅસરો સાથે જીવવા માટે મજબૂર થાય છે. જો કે, રાઉતે જણાવ્યું હતું કે આ નવી TPP સ્થાનિક આડઅસરો ઘટાડશે અને ઘાના ઉપચારને ઝડપી બનાવશે. તે માત્ર સલામત જ નહીં પણ સસ્તું પણ છે.

ભારતના ચાર સૌથી ઝેરી સાપ

ભારતમાં 310 થી વધુ પ્રજાતિઓના સાપ જોવા મળે છે, જેમાંથી મોટાભાગના બિન-ઝેરી છે. જો કે, લગભગ 66 પ્રજાતિઓ ઝેરી અથવા હળવી ઝેરી છે અને મોટાભાગની જીવલેણ ડંખની ઘટનાઓ કહેવાતી "બિગ ફોર" પ્રજાતિઓને કારણે થાય છે.

  • રસેલ વાઇપર
  • ઇન્ડિયન કોબ્રા
  • કોમન ક્રેટ
  • સો-સ્કેલ્ડ વાઇપર

આ પ્રજાતિઓ સમગ્ર દેશમાં એકસરખી રીતે વિતરિત થતી નથી અને હાલમાં ઉપલબ્ધ પોલીવેલેન્ટ એન્ટિવેનમ દ્વારા ચોક્કસ પ્રાદેશિક પ્રજાતિઓના ઝેરને ઓછી પ્રભાવી રીતે બેઅસર કરી શકાય છે.

(ડિસ્ક્લેમર: આ સામાન્ય માહિતી ફક્ત વાંચવાના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.)

આ પણ વાંચો:

