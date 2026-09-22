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બાળકનું પ્લાનિંગ કરતા કપલ ખાસ વાંચે, માતા-પિતાના શરીરમાં આ વિટામિનનું યોગ્ય સ્તર જરૂરી, નહીંતર...

એક નવા અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ગર્ભધારણ સમયે માતા અને પિતા બંનેના શરીરમાં રહેલું વિટામિન B12નું સ્તર તેમના...

બાળકનું પ્લાનિંગ કરતા કપલ
બાળકનું પ્લાનિંગ કરતા કપલ (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 12:27 PM IST

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આજકાલ ખરાબ ખાન-પાન, જીવનશૈલી, મોટાપો, ઉંઘની કમી, તણાવ, ધૂમ્રપાન, દારૂનું સેવન, પ્રદૂષણ, ટાઈટ કપડા પહેરવા, સેક્સ સાથે જોડાયેલી અનિયમિતતાઓ અને ઘણા પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ કપલ માટે ગર્ભધારણને મુશ્કેલ બનાવી શકે છે અને બાળકોમાં જન્મજાત ખોડખાપણનું જોખમ વધારે છે. ભારતમાં બાળકોમાં જન્મજાત અસામાન્યતાઓ એક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લમ છે. દર વર્ષે, હજારો બાળકો હાર્ટની ખરાબી, હોઠ અને તાળવામાં ચીરા અને નર્વસ સિસ્ટમની ખરાબી સાથે પેદા થાય છે. કુપોષણ, પ્રેગ્નેન્સી દરમિયાન ફોલિક એસિડની કમી, અને પ્રારંભિક તપાસનો અભાવ તેના મુખ્ય કારણો છે.

વિટામિન B12નું હાઈ લેવલ માતા-પિતા બન્ને માટે જરૂરી

તાજેતરમાં થયેલી એક સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ગર્ભધારણ પહેલા માતા-પિતા બન્નેના શરીરમાં વિટામિન B12નું પર્યાપ્ત કે ઉચ્ચ સ્તર બનાવી રાખવાથી બાળકમાં જન્મજાત ખોડખાપણનું જોખમ ઘણું ઓછું થઈ જાય છે.

એનલ્સ ઑફ ઈન્ટરનલ મેડિસિનમાં છપાયેલા આ રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું કે, વિટામિન B12નું સારુ સ્તર બાળકમાં જન્મજાત હાર્ટની બીમારીઓ (જન્મજાત હૃદયની ખામીઓ)ના જોખમને વિશેષ રીતે ઘટાડે છે, જે જન્મજાત ખામીઓનું મુખ્ય કારણ છે. આ વાત ખાસકરીને પુરુષોમાં ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ફક્ત મહિલાઓના પોષણ (જેમ કે ફોલિક એસિડ અને વિટામિન્સ) પર ધ્યાન આપવામા આવે છે. પણ આ સ્ટડીથી એ સાબિત થાય છે કે થનારા પિતાનું સ્વાસ્થ્ય અને તેના શરીરમાં વિટામિન B12નું સ્તર પણ બાળકને જન્મજાત બીમારીઓથી બચાવવામાં એટલી જ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.

સ્ટડી વિશે વિસ્તૃતમાં સમજીએ

ફુદાન યૂનિવર્સિટીના ચિલ્ડ્ર્ન્સ હૉસ્પિટલના રિસર્ચર્સ અને તેમના સાથીઓએ 'શાંઘાઈ પ્રીકન્સેપ્શન કોહોર્ટ'નો ઉપયોગ કરીને 3,032 કપલ્સ (જેમણે ગર્ભધારણના ચાર મહિના પહેલા લોહીના નમૂના આપ્યા હતા) અને 17,765 મહિલાઓ (જેમનો ટેસ્ટ ગર્ભાવસ્થાના 4 મહિના કે તેથી પહેલા થયો હતો) પર સ્ટડી કરી. રિસર્ચર્સે વિટામિન B12 અને ફોલેટના લેવલને માપ્યુ અને જીવિત જન્મો, મૃત જન્મો અને ભ્રૂણની અસામાન્યતાઓના કારણે ખતમ થનારી પ્રેગ્નેન્સીમાં ઓળખવામા આવેલા ખોડખાપણ સાથે તેમના સંબંધોની તપાસ કરી.

તેમણે જાણ્યું કે, પ્રેગ્નેન્સી પહેલા માતા અને પિતામાં વિટામિન B12નું વધારે લેવલ થવા પર જન્મજાત ખોડખાપણનો અનુમાનિત દર ઓછો હતો, અને જે માતાઓમાં ગર્ભાવસ્થાની શરૂઆતી અવસ્થામાં RBC ફોલેટનું લેવલ યોગ્ય હતુ, તેમાં પણ જન્મ દોષોનો અનુમાનિત દર ઓછો હતો. લેખકોના અનુસાર, આ પરિણામ ગર્ભધારણની આસ-પાસના સમય અને ગર્ભાવસ્થાની શરૂઆતી અવસ્થામાં માતા અને પિતા બન્નેના ન્યૂટ્રિશનના સંભવિત મહત્ત્વનો સપોર્ટ કરે છે.

વિટામિન B12 માનવ શરીર માટે કેમ જરૂરી

વિટામિન B12 આપણા શરીર માટે સૌથી જરૂરી માઈક્રોન્યૂટ્રિએન્ટ્સમાંથી એક છે. તેને કોબાલામિનના નામથી પણ ઓળખવામા આવે છે. વિટામિન B12, વિટામિનના B ગ્રુપનો ભાગ છે. મોટાભાગે બીજા વિટામિનના ઉલટ, આ ન તો તમારા શરીરમાં બની શકે છે અને ન તો જમા થઈ શકે છે. માટે તેને ફક્ત કોઈક ખાસ પ્રકારના ખોરાક કે હેલ્થ સપ્લીમેન્ટ્સ મારફતે જ લઈ શકાય છે. વિટામિન B12, શરીર માટે એક જરૂરી પોષક તત્ત્વ છે કારણ કે આ રેડ બ્લડ સેલ્સ (લાલ રક્ત કોશિકાઓ)ને બનાવવામાં મદદ કરે છે, નસોને નુકસાનથી બચાવે છે અને કેટલાક ક્રોમોસોમ ભાગોની બનાવટને સ્થિર રાખે છે, સાથે જ શરીરના બીજા જરૂરી કામ પણ કરે છે. માણસનું શરીર દર મિનિટે લાખો રેડ બ્લડ સેલ્સ બનાવી શકે છે.

પરંતુ, આ પ્રક્રિયા ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે શરીરમાં ઑક્સીજન પહોંચાડવા માટે વિટામિન B12ની પર્યાપ્ત માત્રા હોય. તેના ઉલટ, વિટામિન B12ની કમીથી શરીરમાં શારીરિક અને માનસિક સમસ્યાઓ થઈ શક છે, જેમ કે નજર નબળી થવી, મોઢામાં છાલા, ચિડિયાપણુ, નસો ડેમેજ થવી અને ડિપ્રેશન. માટે, આપણે એ પાક્કુ કરવું જોઈએ કે આપણા દૈનિક ડાયટમાં આ વિટામિન યોગ્ય માત્રામા હોય. વિટામિન B12ની કમીને દૂર કરવા માટે, તમે તમારાડાયટમાં સપ્લીમેન્ટ્સ પણ સામેલ કરી શકો છો.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)

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વિટામિન B12
વિટામિનની ઉણપ
HIGH LEVELS OF VITAMIN B12

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