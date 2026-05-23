NIMSએ 2,000 કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી સફળતાપૂર્વક કરી, 90% દર્દીઓને મળી મફત સારવાર
1989માં શરૂ થયેલા કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કાર્યક્રમે ત્રણ દાયકામાં 2000 પરિવારોના જીવનમાં આશા અને પ્રકાશ પાથર્યો.
Published : May 23, 2026 at 7:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ક્રોનિક કિડની રોગથી પીડાતા રમેશ (નામ બદલવામાં આવ્યું છે) માટે જીવન એક મોટો સંઘર્ષ હતો. થોડા સમય પહેલા સુધી તેઓ અઠવાડિયામાં ત્રણ વખત ડાયાલિસિસ કરાવતા હતા. દરેક ડાયાલિસિસ સત્ર ચાર કલાક ચાલતું હતું અને હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હતો. પીડા અને આર્થિક બોજ સાથે મોટાભાગનો સમય તેઓ હોસ્પિટલમાં જ વિતાવતા હતા.
પરંતુ આજે રમેશ એક ખુશ માણસ છે કેમ કે બધી પીડા અને સંઘર્ષથી તેઓ મુક્ત થયા છે. હૈદરાબાદની NIMS હોસ્પિટલનો આભાર, જેણે તેના પર મફતમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી સફળતાપૂર્વક કરી. આ સર્જરીએ તેમને નવું જીવન આપ્યું છે.
રમેશ કહે છે, "નિયમિત ડાયાલિસિસ કરાવવું એ અપાર પીડા અને સંઘર્ષ છે. તે એવી મુશ્કેલી છે જે કોઈ દુશ્મન પર પણ ઈચ્છતું નથી. પરંતુ NIMSમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યા પછી એવું લાગે છે કે જાણે મારો ફરીથી જન્મ થયો હોય."
રમેશની જેમ NIMS હોસ્પિટલે વર્ષોથી કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓથી પીડાતા અસંખ્ય લોકોને નવું જીવન આપ્યું છે. 1989માં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યા પછી, NIMSએ ગુરુવારે તેની 2000મી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે.
નોંધનીય બાબત એ છે કે આ સંસ્થાએ આરોગ્યશ્રી યોજના અને મુખ્યમંત્રી રાહત ભંડોળ (CMRF) દ્વારા લગભગ 90 ટકા દર્દીઓને આ સેવાઓ મફતમાં પૂરી પાડી છે. બાકીની સર્જરીઓ પણ નોંધપાત્ર રીતે ઓછા ખર્ચે કરવામાં આવી છે.
ખાનગી હોસ્પિટલોમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (દવા સહિત)નો ખર્ચ 20 લાખ રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે. જ્યારે NIMS આ પ્રક્રિયા 3 લાખ રૂપિયાથી પણ ઓછા ખર્ચે કરે છે. આ રીતે NIMSએ એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે દેશભરની ઘણી અન્ય જાહેર ક્ષેત્રની હોસ્પિટલોની પહોંચની બહાર છે.
આ હોસ્પિટલની સફળતા પાછળની વ્યક્તિ NIMSના યુરોલોજી વિભાગના વડા ડૉ. રાહુલ દેવરાજ છે. તેઓ ડૉ. રામ રેડ્ડી, ડૉ. વિદ્યાસાગર, ડૉ. રામચંદ્રૈયા અને બાકીના સ્ટાફ સાથે મળીને આ સર્જરીઓના સફળ અમલીકરણ માટે અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે.
NIMSના ડિરેક્ટર પ્રો. બીરપ્પાએ ડૉ. રાહુલ દેવરાજની સમગ્ર ટીમની ખાસ પ્રશંસા કરી. તેમણે NIMS હોસ્પિટલને ટેકો આપવા અને મફત કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરીની સુવિધા આપવા બદલ હોસ્પિટલના ચેરમેન અને તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી અને તબીબી અને આરોગ્ય મંત્રી દામોદર રાજા નરસિંહાનો પણ આભાર માન્યો.
NIMSએ 1989માં તેની પ્રથમ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી કરી હતી. તે સમયે તેને ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન માનવામાં આવતું હતું. તે સમયે જે વ્યક્તિએ તે સર્જરી કરાવી હતી તે આજે પણ સારી તબિયત ધરાવે છે. તે સમયથી ડોકટરોએ 2000 પરિવારોના જીવનમાં આશા અને પ્રકાશ લાવ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 500 કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી કરવામાં આવી છે.
રેવંત રેડ્ડી અને દામોદર રાજા નરસિંહાએ આ દુર્લભ અને નોંધપાત્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા બદલ NIMS મેડિકલ ટીમને અભિનંદન આપ્યા હતા. મંત્રીએ જણાવ્યું કે, સરકાર ગરીબોને સહાય પૂરી પાડવા માટે જાહેર હોસ્પિટલોમાં અંગ પ્રત્યારોપણ સેવાઓનો વધુ વિસ્તાર કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી કે સનથ નગરમાં TIMS ખાતે એક અંગ પ્રત્યારોપણ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
"કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ એવું કાર્ય નથી જે એક ડૉક્ટર એકલા પૂર્ણ કરી શકે. દાતાની કિડની મેળવવાથી લઈને તેને પ્રાપ્તકર્તામાં ઇમ્પ્લાન્ટ કરવા અને વર્ષોની પ્રેક્ટિસ પછી ફોલો-અપ લેવા સુધી, સમગ્ર પ્રક્રિયા 50 થી વધુ ડૉક્ટરો અને સ્ટાફ સભ્યોના સામૂહિક પ્રયાસનું પરિણામ છે." - ડૉ. રાહુલ દેવરાજ, NIMS ના ડૉક્ટર
ડૉ. રાહુલ દેવરાજે જણાવ્યું કે, NIMS આ ઓપરેશનોમાં ઉચ્ચ સફળતા દર ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું, "હકીકતમાં સર્જરી પછીના પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન સફળતા દર 95 ટકા છે." જીવંત દાતાઓ પાસેથી મેળવેલી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનના પાંચ વર્ષ પછી પણ 85 ટકા પ્રાપ્તકર્તાઓમાં કિડની અસરકારક રીતે કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે મગજથી મૃત દાતાઓ પાસેથી મેળવેલી કિડની 80 ટકા સફળતા દર દર્શાવે છે.
તેમણે કહ્યું કે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી સફળ રીતે પૂર્ણ થાય છે તેનો અર્થ એ નથી કે તે આપણું કામ પતી ગયું. દર્દીના શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિને કારણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયેલ અંગ અસ્વીકારનું જોખમ રહેલું છે. પરિણામે, દર્દીઓએ સાવધાની રાખવી જોઈએ અને સર્જરી પછી વર્ષો સુધી રોગપ્રતિકારક શક્તિને દબાવતી દવાઓ લેવી જોઈએ.
