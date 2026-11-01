હની સિંહના ભત્રીજાનું કાર અકસ્માતમાં મોત, ભાવુક થયો રેપર
રવિવારે વહેલી સવારે મિત્રની બર્થ-ડે પાર્ટીમાંથી પાછા ફરતી વખતે વિદિત ઓલાકની કાર અકસ્માતનો ભોગ બની
Published : November 1, 2026 at 6:54 PM IST
હૈદરાબાદ: ગાયક યો યો હની સિંહના ભત્રીજા, વિદિત ઓલાકનું રવિવાર, 1લી નવેમ્બરની વહેલી સવારે પંજાબના જલંધરમાં એક માર્ગ અકસ્માતમાં અવસાન થયું છે. અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે તે એક બર્થડે પાર્ટીમાંથી ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. રેપર હની સિંહે પોતાના ભત્રીજાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, વિદિત તેના મિત્ર આરવ તલવાર સાથે બર્થડે પાર્ટીમાંથી ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે રાત્રે લગભગ 3:00 વાગ્યે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ દુઃખદ સમાચારની પુષ્ટિ કરતા, હની સિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા પોતાના ભત્રીજાના મૃત્યુ પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. એક ભાવુક સંદેશમાં રેપરે લખ્યું, "આ મારા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય છે. મારા ભત્રીજાને ગુમાવવું હૃદયદ્રાવક છે. ભોલેનાથ દયા કરે."
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ અકસ્માત પોલીસ લાઈન્સ વિસ્તાર નજીક આવેલા એક ફ્લાયઓવર પર થયો હતો. અહીં વિદિત અને આરવ જે ફોક્સવેગન (Volkswagen) કારમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, તે રસ્તા પર ઊભેલી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી સાથે અથડાઈ હતી.
બરાદરી પોલીસ સ્ટેશનના SHO સાહિલ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને આ અકસ્માત અંગેની જાણ સવારે લગભગ 3:00 વાગ્યે મળી હતી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, તે સમયે મ્યુનિસિપલ સફાઈ કર્મચારીઓ ફ્લાયઓવર પર સફાઈ કરી રહ્યા હતા અને કચરો એકત્ર કરવા માટે તેમણે ત્યાં ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી ઊભી રાખી હતી. અહેવાલ મુજબ, કાર બીએમસી ચોકથી બીએસએફ ચોક તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે તે ઊભેલા વાહન સાથે અથડાઈ હતી, જેના પરિણામે કારમાં સવાર બંને વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા હતા.
વધુમાં, અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અકસ્માત સમયે ફોક્સવેગન કારમાં પાંચ વ્યક્તિઓ સવાર હતા. આ અકસ્માતમાં વિદિત અને આરવના મૃત્યુ થયા હતા, જ્યારે અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓ અગાઉ જ ઘરે પરત ફરી ચૂક્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને મૃતદેહોનો કબજો લીધો હતો. પરિવારોએ વધુ કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની ના પાડી દીધી હતી, ત્યારબાદ મૃતદેહો તેમને સોંપી દેવામાં આવ્યા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વિદિત ઓલખ પંજાબી મ્યુઝિક લેબલ 'સ્પીડ રેકોર્ડ્સ' (Speed Records) ના માલિક દિનેશનો પુત્ર હતો. અન્ય મૃતકની ઓળખ આરવ તલવાર તરીકે થઈ છે, જે 'પપ્પી સ્વીટ્સ' (Puppy Sweets) ના માલિકનો પુત્ર હતો.
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