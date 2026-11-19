Yeh Prem Mol Liya Trailer: છોકરી નહીં છોકરાની વિદાય અને એ પણ આખી ફેમિલી સાથે! જુઓ Ayushmann-Sharvariની ફિલ્મનું ધમાકેદાર ટ્રેલર
ફિલ્મ યે પ્રેમ મોલ લિયા લગ્નની પરંપરાઓને બદલવા અને તેમાં આવતી અડચણોને ખતમ કરવા જઈ રહી છે.
Published : November 19, 2026 at 2:13 PM IST
હૈદરાબાદઃ પારિવારિક અને ભારતીય સામાજિક પરંપરાઓ પર ફિલ્મ બનાવવા માટે પ્રખ્યાત રાજશ્રી પ્રોડક્શન્સ એકવાર ફરી હિન્દુસ્તાન માટે ફેમિલી ડ્રામા ફિલ્મ લઈને આવ્યા છે. ફિલ્મનું નામ છે 'યે પ્રેમ મોલ લિયા'. સુરજ આર.બડજાત્યાના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ 'યે પ્રેમ મોલ લિયા'નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ચૂક્યું છે. ફિલ્મના રિલીઝ થયેલા તમામ ગીત પહેલા જ સુપરહિટ થઈ ચૂક્યા છે અને હવે ટ્રેલરને જોતા લાગે છે કે આ ફિલ્મ પણ સુપરહિટ થવા જઈ રહી છે.
'યે પ્રેમ મોલ લિયા'ના ટ્રેલરથી ખબર પડે છે કે આ ફિલ્મ પરિવાર અને સંબંધોમાં પ્રેમ વધારશે અને પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં આવતા સામાજિક અડચણોને આડી નથી આવવા દેતી. આ 'યે પ્રેમ મોલ લિયા'ના ટ્રેલરએ ભારતમાં લગ્નની પરંપરા અને સામાજિક અડચણો વચ્ચે એક એવી ખીણને પુરવાનું કામ કર્યું છે, જે આજના સમયમાં ખૂબ જ સટીક ઉદાહરણ પુરૂ પાડશે.
કેવું છે યે પ્રેમ મોલ લિયાનું ટ્રેલર
આયુષ્માન ખુરાના અને શરવરી વાઘ સ્ટારર ફેમિલી રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ યે પ્રેમ મોલ લિયાનું ટ્રેલર 3.45 મિનિટનું છે. ટ્રેલર પ્રેમ, સામાજિક બંધન, રોમેન્સ અને બે પરિવારના ઝઘડાથી તેમનામાં પ્રેમભાવ ખીલવા સુધી ભરેલું છે. ટ્રેલરની શરુઆત આયુ્ષ્માન-શરવરીના લગ્નથી થાય છે, પણ આ લગ્ન એટલા સરળ રીતે નથી થયા, જેટલા લાગે છે.
આ લગ્નથી ભારતીય પરંપરા અને સામાજિક બંધનોને પલટવાનું કામ કર્યું છે, જે રીતે અત્યાર સુધી લોકો આ બંધનમાં બંધાઈ રહ્યા હતા એ બિલ્કુલ કંઢીશનલી ઉંધો થતો દેખાઈ રહ્યો છે. લગ્ન બાદ આગલા સીનમાં બન્ને પરિવાર કોર્ટમાં આમને-સામને થાય છે.
આયુષ્માન ફિલ્મમાં પ્રેમ મિશ્રા અને શરવરી પૂર્વા સોલંકીના રોલમાં છે. શરવરીના ઘરમાં કોઈ પુરૂષ નથી પરંતુ છ મહિલાઓથી ભરેલું ઘર છે. પ્રેમ સીધું કહે છે કે તેના માટે પ્રેમનો અર્થ છે સીધા લગ્ન કરવા. પૂર્વા કહે છે તે લગ્ન બાદ પોતાનું ઘર નહીં છોડી શકે. ત્યાર બાદ શરુ થાય છે હિન્દુસ્તાની પરંપરાઓ અને સામાજિક પ્રથાઓને પલટવાનો અસલી ખેલ.
પત્ની નહીં પતિની થઈ વિદાઈ
દુનિયાભરમાં થનારા લગ્નમાં છોકરીઓની જ વિદાઈ થતી હોય છે, પણ અહીં લગ્ન બાદ છોકરાની વિદાઈ થશે. એટલે કે આયુષ્માન ખુરાનાને જમાઈરાજ બનીને રહેવું પડશે. આ ખૂબ જ સામાન્ય વાત છે, પણ પ્રેમ ન ફક્ત ખુદ પરંતુ પોતાની આખી ફેમિલીને જ પોતાના સાસરે લઈ જવાની વાત કરે છે, જે વિચારવામા ખૂબ અજીબ છે.
એક જ છતની નીચે છોકરી અને છોકરાનો પરિવાર અને તેમના ઝઘડા ફિલ્મને ઈન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવા જઈ રહી છે. ટ્રેલરમાં આયુષ્માન કહે પણ છે કે કયા બંધારણ અને વેદ-પુરાણોમાં લખ્યું છે કે લગ્ન બાદ છોકરી જ પિયર છોડીને સાસરે જશે. ફિલ્મના આ ડાયલૉગથી લગ્નના કૉન્સેપ્ટમાં કંઈક તો ફેરફાર થતો જોવા મળી શકે છે.
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