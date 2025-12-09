ETV Bharat / entertainment

યશની 'ટોક્સિક'નું પોસ્ટર રિલીઝ,KGF સ્ટારનો જોરદાર લૂક; જાણો થિયેટરમાં ક્યારે આવશે ફિલ્મ

યશની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ 'ટોક્સિક'નું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઇ ગયું છે અને ફિલ્મ ઇદના દિવસે રિલીઝ થશે

KGF સ્ટારની નવી ફિલ્મનું પોસ્ટર
KGF સ્ટારની નવી ફિલ્મનું પોસ્ટર (Yash Film Poster)
Published : December 9, 2025 at 2:03 PM IST

હૈદરાબાદ: સાઉથના સુપરસ્ટાર યશ પોતાની અપકમિંગ ફિલ્મ ટોક્સિક: ધ ફેરી ટેલથી ચર્ચામાં છે. KGF 2ની સફળતા બાદ એક્ટર પોતાની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ પર ઝડપથી કામ કરી રહ્યો છે. ફિલ્મ આવતા વર્ષે રિલીઝ થવા માટે તૈયાર છે. ફિલ્મ આજથી 100 દિવસ બાદ વિશ્વભરના થિયેટરોમાં રિલીઝ થશે.આજે 9 ડિસેમ્બરે એક્ટરે પોતાની ફિલ્મનું પોસ્ટર શેર કર્યું છે. આજે એક્ટર પોતાના લગ્નની 9મી વર્ષગાંઠ પણ ઉઠવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે એક્ટરે ફેન્સને ખાસ ભેટ આપી છે.

100 દિવસ પછી થિયેટરમાં રિલીઝ થશે 'ટોક્સિક'

યશે આજે પોતાના ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ફિલ્મ ટોક્સિકનું નવુ પોસ્ટર શેર કર્યું છે. આ પોસ્ટરમાં તે બાથટબમાં બેઠેલો જોવા મળે છએ અને તેના લાંબા-લાંબા વાળ અને પીઠની દમદાર મસલ્સ દેખાઇ રહી છે. ફિલ્મ ટોક્સિકથી પોતાના નવા પોસ્ટરને શેર કરતા એક્ટરે લખ્યુ, '100 દિવસમાં ફેરી ટેલની લિંક ખુલશે.' ફિલ્મ ગુરૂવાર 19 માર્ચ 2026ના દિવસે ફેસ્ટિવ વીકન્ડ (ઉગાડી,ગુડી પડવા અને ઇદ)માં રિલીઝ થશે. ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર ચાર દિવસનો હોલિડે વીકેન્ડ મળશે જેનાથી યશ બૉક્સ ઓફિસ પર પોતાના પ્રદર્શનથી આગ લગાવી દેશે.

ફિલ્મ ટોક્સિક વિશે...

ફિલ્મ ટોક્સિકની વાર્તા ગીતૂ મોહનદાસે લખી છે અને તેમણે જ ફિલ્મને ડાયરેક્ટ કરી છે. ફિલ્મ ઇંગ્લિશ અને કન્નડમાં બની રહી છે અને હિન્દી, તેલુગુ,તમિલ,મલયાલમ સહિત કેટલાક ભારતીય અને ઇન્ટરનેશનલ ભાષામાં રિલીઝ થવા જઇ રહી છે. આ ફિલ્મના પ્રોડ્યૂસર વેંકટ નારાયણ અને યશ છે. કેવીએન પ્રોડક્શન અને મોન્સ્ટર માઇન્ડ ક્રિએશનના બેનર હેઠળ બની રહેલી ફિલ્મના સિનેમેટોગ્રાફર રાજીવ રવિ છે. ફિલ્મમાં રવિ બસરૂરનું મ્યુઝિક જોવા મળશે, જે KGF, માર્કો અને સાલારમાં પોતાનું મ્યુઝિક આપી ચુક્યા છે. એડિટિંગ ઉજ્જવલ કુલકર્ણી કરી રહ્યા છે અને પ્રોડક્શન ડિઝાઇન ટીપી એબિડે કરી છે. આ ફિલ્મના એક્શન ડાયરેક્ટર જેજે પેરી અને અનબરિવ છે. હવે ફેન્સની નજર 19 માર્ચ,2026ની તારીખ પર ટકી ગઇ છે.

