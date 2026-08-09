World Tribal Day: ભીલી ભાષાથી આદિવાસી જીવન સુધી; 'કડકનાથ'ના દિગ્દર્શક કૌશિક ગરાસિયાની ETV Bharat સાથે ખાસ વાતચીત
વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ, ભાષા અને જીવનશૈલીને સિનેમાના પડદા પર રજૂ કરતી ફિલ્મ ‘કડકનાથ’ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે
Published : August 9, 2026 at 8:07 PM IST
‘કડકનાથ’ માત્ર મર્ડર મિસ્ટ્રી નથી, આદિવાસી સમાજની બોલી, સંસ્કૃતિ અને પોતાની સમસ્યાઓ જાતે ઉકેલવાની ક્ષમતાને પડદા પર લાવવાનો પ્રયાસ છે. વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ, ભાષા અને જીવનશૈલીને સિનેમાના પડદા પર રજૂ કરતી ફિલ્મ ‘કડકનાથ’ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. પૂર્વ ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટાની પૃષ્ઠભૂમિ પર બનેલી અને ભીલી ભાષામાં રજૂ થયેલી આ ફિલ્મના નિર્માતા-દિગ્દર્શક કૌશિક ગરાસિયાએ ETV Bharat સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ફિલ્મ બનાવવાના વિચારથી લઈને આદિવાસી સમાજના સિનેમામાં પ્રતિનિધિત્વ સુધીની અનેક મહત્વની વાતો શેર કરી હતી.
કૌશિક ગરાસિયા પોતે પણ આ જ પ્રદેશ અને આદિવાસી સમાજમાંથી આવતા હોવાથી ‘કડકનાથ’ તેમના માટે માત્ર એક ફિલ્મ નથી, પરંતુ પોતાના લોકો, પોતાની ભાષા અને પોતાના પ્રદેશને મોટા પડદા પર રજૂ કરવાનો પ્રયાસ છે. તેઓ કહે છે કે ગુજરાતના આ ચોક્કસ પ્રદેશ અને આદિવાસી સંસ્કૃતિ પર અગાઉ મુખ્યધારામાં ખાસ ફિલ્મો જોવા મળી નહોતી. તેથી ફિલ્મ બનાવતી વખતે સૌથી મહત્વની બાબત એ હતી કે અહીંની બોલી, રહેણી-કરણી, સંસ્કૃતિ, સંગીત અને લોકોના જીવનને કોઈ બનાવટી રંગ આપ્યા વગર ઓથેન્ટિક રીતે રજૂ કરવામાં આવે.
ભીલી ભાષા બદલવાનો પ્રશ્ન જ નહોતો: કૌશિક ગરાસિયા
‘કડકનાથ’ માટે ભીલી ભાષાની પસંદગી માત્ર ભાષાકીય પસંદગી નહોતી. દિગ્દર્શક કૌશિક ગરાસિયા માટે આ ફિલ્મની દુનિયાને વાસ્તવિક રાખવા માટે ભીલી ભાષા અનિવાર્ય હતી. ભીલી વ્યાપક પ્રમાણમાં બોલાતી હોવા છતાં આ ભાષામાં ફિલ્મોનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે. આ કારણે ફિલ્મમાં ભીલી બોલીને જાળવી રાખવી એ વાર્તાની ઓથેન્ટિસિટીનો મહત્વનો ભાગ બની.
ફિલ્મનું વર્લ્ડ ભલે મર્ડર મિસ્ટ્રી અને થ્રિલર ડ્રામાની આસપાસ રચાયું હોય, પરંતુ તેની અંદર આદિવાસી જીવનના અનેક સ્તરો જોવા મળે છે. ફિલ્મમાં માત્ર કોઈ ગુનાની તપાસ કે રહસ્ય ઉકેલવાની વાત નથી, પરંતુ તેની સાથે ગામડાના લોકોનું જીવન, તેમની મુશ્કેલીઓ, સામાજિક વાસ્તવિકતાઓ અને તેમની વચ્ચેના સંબંધોને પણ જગ્યા આપવામાં આવી છે.
કૌશિક ગરાસિયાના જણાવ્યા મુજબ, ફિલ્મ બનાવતી વખતે તેમનો મુખ્ય હેતુ એવો હતો કે પ્રેક્ષક જ્યારે ‘કડકનાથ’ જુએ ત્યારે તેને માત્ર ફિલ્મ ન લાગે, પરંતુ તે પ્રદેશમાં થોડો સમય જીવતો હોય એવો અનુભવ થાય. એટલે જ ફિલ્મમાં લોકેશન, ભાષા, સંગીત અને પાત્રોની બોલચાલ પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
‘આદિવાસી એટલે માત્ર દયનીય’ એવી છબીથી અલગ કહાની
કૌશિક ગરાસિયા આદિવાસી સમાજના સિનેમેટિક પ્રતિનિધિત્વ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો પણ ઉઠાવે છે. તેમના મતે ઘણી વખત ફિલ્મોમાં આદિવાસી અથવા દલિત સમાજને માત્ર ગરીબી, મુશ્કેલી અથવા દયનીય સ્થિતિમાં દર્શાવવામાં આવે છે. ઘણી વાર બહારનો કોઈ વ્યક્તિ આવે છે અને સમાજને બચાવે છે તે પ્રકારનું નેરેટિવ પણ જોવા મળે છે.
‘કડકનાથ’માં આ છબીથી અલગ જ અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે. ફિલ્મના મુખ્ય પાત્રો ગામના જ બે ભાઈઓ છે. તેઓ પોતાની આસપાસ ઊભા થતા પડકારોનો સામનો કરે છે અને કોઈ બહારની વ્યક્તિની મદદની રાહ જોવાને બદલે પોતાની રીતે આગળ વધે છે.
આ પાત્રો દ્વારા એ બતાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે કે આદિવાસી ગામના લોકો માત્ર સમસ્યાઓનો સામનો કરતા લોકો નથી, પરંતુ તેમની પાસે પોતાની સમસ્યાઓ સમજવાની, નિર્ણય લેવાની અને ઉકેલ શોધવાની ક્ષમતા પણ છે.
સિનેમામાં માત્ર સંઘર્ષ નહીં, સંસ્કૃતિના રંગો પણ
ફિલ્મમાં આદિવાસી સમાજની મુશ્કેલીઓ અને સામાજિક પડકારો સાથે તેમની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. સંગીત, સ્થાનિક જીવનશૈલી, પરંપરા અને રીત-રિવાજો ફિલ્મના વિશ્વનો મહત્વનો ભાગ છે.
દિગ્દર્શકના જણાવ્યા મુજબ, આદિવાસી સમાજના રોજિંદા જીવનમાં એક તરફ વ્યક્તિગત સંઘર્ષ હોય છે તો બીજી તરફ મોટા સામાજિક અને વ્યવસ્થાકીય પ્રશ્નો પણ હોય છે. લોકો પોતાના રોજિંદા જીવનને આગળ વધારતા હોય છે અને તેની સાથે મોટા પ્રશ્નો સામે પણ ઝઝૂમતા હોય છે. ‘કડકનાથ’ની કહાનીમાં આ બંને વાસ્તવિકતાઓને એકસાથે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
કૌશિક ગરાસિયાએ પોતાના વ્યક્તિગત અનુભવોમાંથી પણ ફિલ્મ માટે પ્રેરણા મેળવી છે. આદિવાસી સમાજની વચ્ચે ઉછરેલા હોવાથી તેમણે નજીકથી જોયેલી અનેક વાસ્તવિકતાઓ ફિલ્મના પાત્રો અને સબપ્લોટમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.
દાહોદથી અમદાવાદ-વડોદરા સુધી પહોંચેલા લોકો માટે ‘કડકનાથ’ પોતાના વતનની સફર
ફિલ્મને મળેલા પ્રતિસાદ વિશે વાત કરતાં કૌશિક ગરાસિયા જણાવે છે કે દર્શકોનો પ્રતિસાદ અત્યંત ઉત્સાહજનક રહ્યો છે. ખાસ કરીને દાહોદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી વર્ષો પહેલાં અમદાવાદ, વડોદરા સહિતના શહેરોમાં આવીને વસેલા લોકો માટે આ ફિલ્મ અલગ જ અનુભવ બની છે.
ઘણા દર્શકોને ફિલ્મ જોતી વખતે પોતાના વતન, પોતાના ગામ અને પોતાની આસપાસના લોકોની યાદ આવી હોવાનો અનુભવ થયો છે. ફિલ્મમાં દેખાતી રહેણી-કરણી, ભાષા, સંગીત અને વાતાવરણ તેમને તેમના મૂળ સાથે ફરી જોડતું હોય તેવી લાગણી દર્શકોએ વ્યક્ત કરી છે.
આ કારણે ‘કડકનાથ’ માત્ર એક ફિલ્મ તરીકે નહીં, પરંતુ પોતાના પ્રદેશ અને સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે પણ સ્વીકારાઈ રહી છે.
PIFFમાં ભીલી ભાષાની ફિલ્મે ખેંચ્યું ધ્યાન
‘કડકનાથ’ને 24મા Pune International Film Festival (PIFF)માં Indian Cinema કેટેગરીમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. ભીલી ભાષામાં બનેલી ફિલ્મ તરીકે તેના પ્રદર્શનને આદિવાસી સિનેમા અને ભાષાકીય વૈવિધ્યના દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવ્યું હતું.
PIFFની પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ અને ફિલ્મ એકેડેમિશિયન સમર નાખાતેએ પણ ફિલ્મની ભાષા, પાત્રોની રચના અને લોકેશનના ઉપયોગને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યા હતા. તેમના મતે અલગ-અલગ ભાષા અને બોલીમાં બનેલી ફિલ્મો સિનેમાને વધુ સમૃદ્ધ બનાવે છે.
આદિવાસી સમાજની પોતાની ભાષામાં પોતાની કહાની કહેતી ‘કડકનાથ’ એ જ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ બની છે.
વિશ્વ આદિવાસી દિવસના પ્રસંગે ‘કડકનાથ’ની ચર્ચા એટલા માટે પણ મહત્વની બની જાય છે કે ફિલ્મ આદિવાસી સમાજને માત્ર પડદા પર દેખાડતી નથી, પરંતુ તેમની પોતાની ભાષા અને દૃષ્ટિકોણથી તેમની કહાની કહેવાનો પ્રયાસ કરે છે. કૌશિક ગરાસિયા માટે આ ફિલ્મ પોતાની ઓળખ, પોતાની માટી અને પોતાના સમાજને સિનેમાની ભાષામાં રજૂ કરવાની સફર છે—એવી સફર જેમાં મર્ડર મિસ્ટ્રીની સાથે આદિવાસી જીવનનો એક જીવંત અને રિયલ રંગ પણ જોવા મળે છે.
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