ધુરંધર 2નું ટીઝર મંગળવારે રિલીઝ થશે? રણવીર સિંઘની પોસ્ટથી મળી હિન્ટ

રણવીર સિંઘ અને આદિત્ય ધરે હિન્ટ આપી છે કે ધુરંધર 2નું ટીઝર મંગળવારે રિલીઝ થઇ શકે છે. આ ફિલ્મ 19 માર્ચે થિયેટરમાં રિલીઝ થવાની છે.

ધુરંધર 2નું ટીઝર મંગળવારે રિલીઝ થશે? રણવીર સિંઘની પોસ્ટથી મળી હિન્ટ (Film Poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 8:55 PM IST

હૈદરાબાદ: ધુરંધર 2 જે 2026ની સૌથી વધુ રાહ જોવાતી રિલીઝમાંની એક છે, તે આખરે તેના મોટા પ્રમોશનલ ડ્રોપ માટે તૈયારી કરી રહી છે. એક્ટર રણવીર સિંઘ અને આદિત્ય ધરે એક રહસ્યમય ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પોસ્ટ કરી છે જે સ્પષ્ટપણે મંગળવારે એક એનાઉન્સમેન્ટ તરફ ઇશારો કરે છે.

રણવીર અને આદિત્ય ધર બંનેએ તેમની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક જ મેસેજ પોસ્ટ કર્યો: "કાલે 12:12." આ ટાઇમિંગથી ફેન્સને લાગી રહ્યું છે કે 3 ફેબ્રુઆરીએ 12:12 વાગ્યે ધુરંધર 2નું ટીઝર અથવા પ્રથમ ઝલક સામે આવી શકે છે. જોકે, મેકર્સે કોઇ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી. ઇન્ટરનેટ પર પહેલાથી જ અટકળોનું બજાર ગરમ છે.

આ પહેલી વાર નથી કે જ્યારે ટીમે પોતાની માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીના ભાગ રૂપે 12:12 નંબરનો ઉપયોગ કર્યો હોય. જુલાઈ 2025માં પહેલી ફિલ્મના પ્રમોશન પહેલાં, રણવીરે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી તેની બધી પોસ્ટ્સ હટાવી દીધી હતી. તે સમયે, એકમાત્ર સ્ટોરી બતાવતી હતી જેમાં "12:12" સાથે બે તલવારની ઇમોજી હતી. આ પગલાને કારણે આખરે ફિલ્મનો ફર્સ્ટ લુક જાહેર થયો હતો. ચાહકો હવે માને છે કે સિક્વલ પણ આવી જ પેટર્નને અનુસરી રહી છે.

ધુરંધર 2નું ટીઝર મંગળવારે બપોરે 12:12 વાગ્યે રિલીઝ થઇ શકે છે
ધુરંધર 2નું ટીઝર મંગળવારે બપોરે 12:12 વાગ્યે રિલીઝ થઇ શકે છે (IG)

ધુરંધર 2 19 માર્ચ, 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. આ સિક્વલ બોક્સ ઓફિસ પર યશની ટોક્સિક સાથે ટકરાશે. અગાઉ, એવી અફવાઓ હતી કે નિર્માતાઓ સ્પર્ધા ટાળવા માટે રિલીઝ તારીખ બદલી શકે છે, પરંતુ આદિત્ય ધરે પુષ્ટિ કરી હતી કે ફિલ્મ યોજના મુજબ જ રિલીઝ થશે. સિક્વલની સત્તાવાર જાહેરાત પહેલી ફિલ્મના પોસ્ટ-ક્રેડિટ સીનમાં કરવામાં આવી હતી. તેના થિયેટરમાં રન પછી, ધુરંધર તાજેતરમાં નેટફ્લિક્સ પર આવી છે.

માત્ર હિન્દીમાં રિલીઝ થવા છતાં, ધુરંધરના પ્રથમ પાર્ટે દક્ષિણ ભારતમાં મજબૂત ચાહકો બનાવ્યા છે. વધુ ભાષામાં ફિલ્મ જોવાની ડિમાન્ડને જોતા મેકર્સે એક સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરી સીક્વલને કેટલીક ભાષામાં રિલીઝ કરવાની વાત કન્ફર્મ કરી છે. સ્ટેટમેન્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "માત્ર હિન્દીમાં રિલીઝ થવા છતાં, ધુરંધરને સમગ્ર દક્ષિણ ભારતમાં વર્ડ-ઓફ-માઉથ, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા અને વારંવાર જોવાના કારણે સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. સાઉથના ડિસ્ટ્રીબ્યૂટર્સ અને એક્ઝિબિટર્સ સતત ડબ કરેલા વર્જન માટે દર્શકોની જોરદાર ડિમાન્ડ ગણાવી રહ્યા હતા અને ફેન્સ એક્ટિવ રીતે ફિલ્મને રીજનલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

તે આગળ લખે છે, "માત્ર દક્ષિણ ભારતમાં જ નહીં પણ વિશ્વભરમાં સાઉથ ઇન્ડિયન ફેન્સની આ ઓર્ગેનિક ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં રાખતા મેકર્સે ધુરંધર 2ની સાથે ફ્રેન્ચાઇઝીનો વિસ્તાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તમામ પ્રદેશોના પ્રેક્ષકો પહેલા દિવસથી જ તેમની સ્થાનિક ભાષામાં ફિલ્મનો અનુભવ કરી શકે."

આદિત્ય ધર દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ સિક્વલમાં રણવીર સિંઘ, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, આર માધવન અને સારા અર્જુન જોવા મળશે. રહેમાન ડકૈતના પાત્ર માટે પ્રશંસા મેળવનાર અક્ષય ખન્ના બીજા ભાગમાં ફક્ત ફ્લેશબેક સીનમાં જોવા મળશે. રિપોર્ટ્સ એ પણ સૂચવે છે કે વિક્કી કૌશલ પણ કાસ્ટમાં સામેલ થઇ શકે છે. સંભવતઃ ઉરી: ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈકમાંથી મેજર વિહાન સિંહ શેરગિલ તરીકે તે પરત ફરશે.

