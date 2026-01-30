થિએટર્સમાં 1300 કરોડ છાપનારી 'ધુરંધર'ને નેટફ્લિક્સ પર જોઈ કેમ ભડક્યા ફેન્સ?
30 જાન્યુઆરીએ નેટફ્લિક્સ પર 'ધુરંધર' રિલીઝ થઈ ગઈ છે
Published : January 30, 2026 at 3:54 PM IST
હૈદરાબાદ: થિયેટર્સમાં ધૂમ મચાવ્યા પછી ફિલ્મ ધુરંધર 30 જાન્યુઆરીએ OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આદિત્ય ધર દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી અને 50 દિવસથી વધુ સમય સુધી બોક્સ ઓફિસ પર પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું હતું. હવે, ધુરંધર ફરી એકવાર દર્શકો વચ્ચે આવી છે. એક તરફ કેટલાક લોકો ફિલ્મનો આનંદ માણી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક લોકોએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.
સેન્સર સાથે OTT પર આવી ફિલ્મ
અસલમાં ધુરંધરને OTT પ્લેટફોર્મ પર સેન્સર કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ A સર્ટિફિકેટ સાથે થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ હતી, પરંતુ હવે દર્શકો OTT પ્લેટફોર્મ પર બધા દ્રશ્યો જોઈ શકતા નથી.
Theatrical Version : 3 Hours 34 Mins
OTT Netflix Version : 3 Hours 25 Mins
લોકો નેટફ્લિક્સથી નિરાશ થયા
દર્શકો હવે નેટફ્લિક્સની ટીકા કરવા લાગ્યા છે. નેટફ્લિક્સ પર હાલમાં સ્ટ્રીમ થઈ રહેલી 'ધુરંધર'માં કેટલાક સંવાદો મ્યૂટ કરવામાં આવ્યા છે અને અપશબ્દો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ઓછામાં ઓછા 10 મિનિટના કટ કરવામાં આવ્યા છે. આનાથી ઘણા દર્શકો નિરાશ થયા છે, જેમને આશા હતી કે ફિલ્મ કોઈપણ કટ વિના સ્ટ્રીમ થશે પરંતુ એવું થયું નથી. અન્ય લોકોએ 18+ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર આવા પ્રતિબંધો પાછળના તર્ક પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે.
એક નેટફ્લિક્સ યુઝરે લખ્યું, "તમારાથી ખૂબ જ નિરાશ છું @NetflixIndia. જ્યારે બધા અનસેન્સર્ડ વર્ઝનની અપેક્ષા રાખતા હતા ત્યારે તમે આ કેમ સેન્સર કર્યું? જ્યારે 'એનિમલ' અને 'કબીર સિંહ'માં કોઈ કટ નથી, ત્યારે A-રેટેડ ફિલ્મને સેન્સર કરવી એ મજાક છે." બીજા એક ચાહકે કહ્યું, "તે અનસેન્સર્ડ નથી... OTT પ્લેટફોર્મ પણ સેન્સર છે." હવે, લોકો આ રીતે નેટફ્લિક્સ પર નિશાન સાધી રહ્યા છે.
વિશ્વભરમાં 1300 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કમાણી
ધૂરંધરની ફિલ્મ એક જાસૂસી એક્શન થ્રિલર છે, જેમાં ઘણા દ્રશ્યોમાં અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં અનેક એક્શન સિક્વન્સ પણ છે. રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત, આર. માધવન અને અર્જુન રામપાલની શાનદાર કાસ્ટે ફિલ્મને એક અસાધારણ ઘટના બનાવી છે. આ ફિલ્મે વિશ્વભરમાં રૂપિયા 1300 કરોડથી વધુ કમાણી કરી છે.
