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કંગના રનૌત અને CJPના સૌરવ દાસની તૂ તૂ-મૈં મૈ વચ્ચે ઋતિક રોશનની એન્ટ્રી, જાણો કેવી રીતે

CJP ના પ્રવક્તા સૌરવ દાસે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે જેમાં તેમણે કંગના રનૌત તેમના પર શા માટે હુમલો કરી રહી છે તે અંગે જણાવ્યું

CJP ના પ્રવક્તા સૌરવ દાસે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે જેમાં તેમણે કંગના રનૌત તેમના પર શા માટે હુમલો કરી રહી છે તે અંગે જણાવ્યું
CJP ના પ્રવક્તા સૌરવ દાસે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે જેમાં તેમણે કંગના રનૌત તેમના પર શા માટે હુમલો કરી રહી છે તે અંગે જણાવ્યું (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 4:11 PM IST

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હૈદરાબાદ: વિદ્યાર્થીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન ભલે ખતમ થઈ ગયું હોય પરંતુ ભાજપ સાંસદ-એક્ટ્રેસ કંગના રનૌત અને સીજેપી પ્રવક્તા સૌરવ દાસ વચ્ચે શબ્દયુદ્ધ ચાલુ છે. કંગનાએ Gen-Z પ્રદર્શનકારીઓ વિશે ઘણી આકરી ટિપ્પણીઓ કરી હતી - જેમ કે તેમને "ગટર જનરેશન" કહેવી અને તેમના વીડિયોને "ઉબકા લાવનારા" ગણાવવા. આ વિવાદાસ્પદ નિવેદનોથી અભિનેત્રી અને સીજેપી વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. હવે, સૌરવ દાસે વળતો પ્રહાર કર્યો છે, જેના જવાબમાં બોલિવૂડ અભિનેતા ઋત્વિક રોશનનું નામ પણ ચર્ચામાં આવ્યું છે.

એક મુલાકાતમાં, સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે, તેમને અભિનેત્રી પ્રત્યે કોઈ વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટ નથી અને કંગના પર આ બાબતને વ્યક્તિગત બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "જુઓ, મને કંગના સામે કંઈ વ્યક્તિગત નથી. તે Gen Z સામે અને હવે મારી વિરુદ્ધ વ્યક્તિગત ટિપ્પણી કરી રહી છે. જેમ મેં આજે મારી ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર કહ્યું હતું, 'યો, કંગના, જરા શાંત થાઓ. ચાલો આ વિશે વાત કરીએ.' બાબતો આવી જ હોવી જોઈએ."

તેમણે કહ્યું કે, દેશમાં સંવાદનો અભાવ એક મુખ્ય મુદ્દો બની ગયો છે. તેમણે કહ્યું, "આ દેશમાં સમસ્યા એ છે કે લોકો હવે એકબીજા સાથે વાત કરતા નથી. વિચાર-વિમર્શ, ચર્ચા અને ચર્ચામાં ઘટાડો થયો છે. આપણે બોલતી વખતે આપણી મર્યાદામાં રહેવું જોઈએ. હું તેને એ જ કહીશ."

કંગના તરફથી થતી સતત ટીકા વિશે વાત કરતા, સૌરવે ઉલ્લેખ કર્યો કે તેમના મિત્રોએ પણ તેને પૂછ્યું હતું કે તે તેમને ખાસ કેમ નિશાન બનાવી રહી છે. તેમણે શેર કર્યું, "મારા મિત્રો મને મેસેજ કરી રહ્યા હતા, પૂછી રહ્યા હતા કે 'તે કેમ તારા જાનની દુશ્મન બની છે?' તેમાંથી એકે કહ્યું કે, હું કદાચ યંગ ઋત્વિક રોશન જેવો દેખાઉં છું - મારા મિત્રોએ મને એવું જ કહ્યું. હું સ્તબ્ધ થઈ ગયો. છેવટે, તેના જેવા કોઈ મારા જેવા વ્યક્તિ પર હુમલો કેમ કરશે?"

તેમણે કંગનાને તેમના શબ્દોમાં વધુ સાવચેત રહેવાની સલાહ આપતા કહ્યું, "હું ફક્ત એટલું જ કહીશ: તમે જે કહો છો તેનાથી સાવચેત રહો. હતાશ ન થાઓ. તે ખૂબ જ હતાશ વર્તન જેવું લાગે છે. આ માનસિક રીતે સ્થિર વ્યક્તિના શબ્દો કે નિવેદનો નથી. કૃપા કરીને દેશની ભાવિ પેઢીઓ વિશે બોલતા પહેલા વિચારો કારણ કે, આખરે, સરકાર લોકોના કલ્યાણ માટે કામ કરે છે; સરકાર લોકો માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને જનતાનું આ રીતે અપમાન કરી શકાતું નથી."

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે સાંસદ સાથે કોફી પીવા તૈયાર છે, ત્યારે સૌરવે કહ્યું, "ચોક્કસ. મને કોઈના પ્રત્યે કોઈ દુષ્ટ ઇચ્છા નથી, ભાજપના સાંસદ પણ નહીં."

શું છે સમગ્ર મામલો?

કંગના રનૌતની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના પ્રવક્તા સૌરવ દાસ સાથે ચાલી રહેલી ઓનલાઈન ચર્ચા વચ્ચે આવી છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, સૌરવ દાસે અભિનેત્રીની ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે તેમના પોતાના પક્ષના સભ્યો પણ તેને ગંભીરતાથી લેતા નથી. જવાબમાં, કંગના રનૌતે તેના વિદ્યાર્થી તરીકેના અધિકારો પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝની સીરીઝમાં તેને "નકામો અને બેરોજગાર" ગણાવ્યો હતો, જ્યારે રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા તેની પોતાની સિદ્ધિઓનો પણ બચાવ કર્યો હતો.

NEET પેપર લીકના વિરોધ દરમિયાન કંગના રનૌત અને CJP નેતાઓ વચ્ચે અઠવાડિયા સુધી ચાલેલા શબ્દયુદ્ધના પગલે આ જાહેર ઝઘડો થયો છે. વિદ્યાર્થીઓના વિરોધનો ભલે અંત આવ્યો હોય પણ, અભિનેત્રી અને CJP વચ્ચેનો મતભેદ સોશિયલ મીડિયા પર ચાલુ છે.

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