કોણ છે સાધ્વી સતીશ સૈલ? 30 સુંદરીઓને હરાવીને જીતી ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ 2026નું ટાઈટલ
સાધ્વી સતીશ સૈલ કોણ છે, જેણે 'ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ 2026'નો ખિતાબ જાત્યો છે, જાણો તેના વિશે બધું.
Published : April 19, 2026 at 3:58 PM IST
હૈદરાબાદ: ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ 2026નો ગ્રાન્ડ ફિનાલે ભુવનેશ્વરમાં કલિંગા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ટેકનોલોજી (KIIT) ખાતે યોજાયો હતો. સાધ્વી સતીશ સૈલને 61મી ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડનો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો. તેણીએ અગાઉની વિજેતા નિકિતા પોરવાલની જગ્યા લીધી. મહારાષ્ટ્રની રાજનંદિની પવાર પ્રથમ રનર-અપ રહી હતી, જ્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી અદ્વૈતાને બીજી રનર-અપ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
ભુવનેશ્વરમાં યોજાયેલી 61મી ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા સ્પર્ધાના ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં, સાધ્વી સતીશ સૈલને ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ 2026નો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો. આ સ્પર્ધામાં, 29 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી 30 સ્પર્ધકોએ તાજ માટે સ્પર્ધા કરી હતી. પોતાની જીતથી ખુશ થઈને, સાધ્વીએ આ અનુભવને "અવિશ્વસનીય" ગણાવ્યો અને આ તક માટે ઊંડો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેણીએ ANI સાથે પોતાની જીત પર પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી.
તેમે કહ્યું કે, "આ બધું હમણાં ખૂબ જ અવિશ્વસનીય લાગે છે. આ તક મળવા બદલ હું ખૂબ જ આભારી છું. મારા માટે, મારી બધી સખીઓ આજે વિજેતા છે. અમે ફક્ત એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે ભારતનું નામ સમગ્ર વિશ્વમાં રોશન કરીએ."
સાધ્વીએ સ્વીકાર્યું કે તેની યાત્રામાં અનેક ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા છે. તેણે આયોજકો અને માર્ગદર્શકોને તેમના અતૂટ સમર્થનનો શ્રેય આપ્યો. તેણે KIIT યુનિવર્સિટી અને ફેમિના સંગઠન દ્વારા ભજવવામાં આવેલી મુખ્ય ભૂમિકાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જેમણે ખાતરી કરી કે સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન સહભાગીઓની સારી સંભાળ રાખવામાં આવે.
સાધ્વી સતીશ સૈલ કોણ છે?
સાધ્વી સતીશ સૈલ એક યંગ અચીવર છે અને ગોવાના કરવારની વતની છે. તે ઘણી ભાષાઓની જાણકાર છે અને એક સફળ વ્યક્તિત્વ છે. તે અંગ્રેજી, હિન્દી અને કોંકણી સહિત સાત ભાષાઓ બોલે છે, જે તેની પર્સાનાલિટીને વધુ આકર્ષક બનાવે છે. તેણે અર્થશાસ્ત્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી છે.
એક ઈન્ટરવ્યૂમાં તેણે ખુલાસો કર્યો કે સ્પર્ધા માટે તેની તૈયારીઓ માત્ર ત્રણ મહિના પહેલા શરૂ થઈ હતી, જે તેની જીતને વધુ અસાધારણ બનાવે છે. તેણે યુવાઓને પોતાની સરખામણી અન્ય લોકો સાથે ન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા.
તેના મતે, આત્મવિશ્વાસ અને પ્રામાણિકતા એ સૌથી મોટી શક્તિઓ છે જે કોઈપણ વ્યક્તિ જીવનમાં આગળ વધવા માટે પોતાની સાથે લઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ 2026નો ખિતાબ જીતતા પહેલા, સાધ્વીએ 'ક્વીન ઓફ ફેસ ઓફ ચેન્નાઈ'નો ખિતાબ જીત્યો હતો.
ભુવનેશ્વરના થયા વખાણ
આ કાર્યક્રમનું યજમાન શહેર ભુવનેશ્વરે તેની આતિથ્ય, સાંસ્કૃતિક સમૃદ્ધિ અને જીવંત વાતાવરણ માટે વ્યાપક પ્રશંસા મેળવી હતી. આયોજકોએ એક નવીન પહેલ પણ પ્રદર્શિત કરી હતી જે પરંપરાગત ભારતીય હાથવણાટ વણાટને વૈશ્વિક ફેશન ખ્યાલો સાથે એકીકૃત કરાયા હતા. આ પહેલ સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવાની સાથે સાથે આધુનિકતાને અપનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.
