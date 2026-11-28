કોણ Mimi Chakrabortyના પતિ Siddhartha Dutta? ખાનગી રજિસ્ટ્રી સેરેમનીથી થયા કપલના લગ્ન, જુઓ PHOTOS
મીમી ચક્રવર્તીએ તેમના બોયફ્રેન્ડ સિદ્ધાર્થ દત્તા સાથે લગ્ન કર્યા છે. જાણો તેઓ કોણ છે અને કેવી રીતે થઈ બન્નેની મુલાકાત.
Published : November 28, 2026 at 8:48 AM IST
હૈદરાબાદઃ મિમી ચક્રવર્તી લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે. બંગાળી એક્ટ્રેસે 26 નવેમ્બરે ઈન્ટિમેટ રજિસ્ટ્રી સેરેમનીમાં સિદ્ધાર્થ દત્તા સાથે ઑફિશિયલી લગ્ન કર્યા. કપલે પોતાના પરિવારના સભ્યો, નજીકના સંબંધીઓ અને મિત્રોની હાજરીમાં એક-બીજાને વીંટીઓ પહેરાવી અને લગ્ન રજિસ્ટર પર સહી કરી.
એ રાત્રે પછીથી, મીમીએ સોશિયલ મીડિયા પર તેના ખાસ દિવસની પહેલી તસવીરો શેર કરી, જેનાથી ફેન્સને તેમના એલિગેન્ટ વ્હાઈટ-એન્ડ-ગોલ્ડ વેડિંગ લુક્સની એક ઝલક મળી. એક્ટ્રેસના લગ્નના એનાઉન્સમેન્ટે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જગાવી દીધી છે. પણ સિદ્ધાર્થ દત્તા કોણ છે? આવો જાણીએ..
મીમી ચક્રવર્તી-સિદ્ધાર્થ દત્તાના લગ્ન
26 નવેમ્બરે મીમીએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ખાનગી રજિસ્ટર્ડ લગ્નની તસવીરો સાથે એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું. તસવીર પર લાલ હાર્ટવાળા ઈમોજી સાથે કેપ્શન આપતા, મીમીએ ફેન્સને પોતાના મોટા અને ખાસ દિવસની એ્ક ઝલક દેખાડી.
પહેલી તસવીરમાં, ન્યૂલી વેડ કપલને એક-બીજાની નજીક જોઈ શકાય છે, તેમના માથાં એકબીજાને અડેલાં છે અને તેઓ પોતાની લગ્નની વીંટીઓ બતાવતા જોવા મળે છે. બીજો ફોટો કપલના રજિસ્ટર્ડ લગ્નની ઝલક દેખાડે છે. ત્રીજી સ્લાઇડમાં, મીમી તેના જીવનસાથીની આંગળીમાં વીંટી પહેરાવતી જોવા મળે છે, જ્યારે છેલ્લી તસવીરમાં નવદંપતી વીંટી પહેરાવવાની વિધિ બાદ એકબીજાને ભેટતા જોઈ શકાય છે.
પોતાની સગાઈ અને લગ્ન માટે, મીમી અને સિદ્ધાર્થે એક વ્હાઈટ અને ગોલ્ડન કલરનું પેલેટ પસંદ કર્યું. સિદ્ધાર્થે ઑફ વ્હાઈટ કલરની શેરવાની કેરી કરી હતી, જ્યારે મીમી એક વ્હાઈટ અને ગોલ્ડન કલરની સાડીમાં ખૂબ સુંદર લાગી રહી હતી, જેમાં નાજુક ગોલ્ડન લેસની ડિઝાઈન હતી, અને તેની સાથે તેમણે મેચિંગ બ્લાઉઝ પહેર્યું હતું. તેમણે માથા અને હાથ પર એમરાલ્ડ જડેલા ઘરેણાં પહેરીને પોતાનો લુક પૂર્ણ કર્યો.
કોણ છે મીમી ચક્રવર્તીના પતિ સિદ્ધાર્થ દત્તા?
મીમી ચક્રવર્તીના પતિ, સિદ્ધાર્થ દત્તા, એક એન્જિનિયર છે, જે મર્ચન્ટ નેવીમાં કામ કરે છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, મીમી અને સિદ્ધાર્થનો પરિચય એક સામાન્ય મિત્ર દ્વારા થયો હતો અને તેમની મિત્રતા સમય જતાં એક સંબંધમાં બદલાઈ ગઈ. જોકે, અભિનેત્રીએ લગ્ન સુધી પોતાના અંગત જીવન વિશે જાહેરમાં કોઈ વિગતો આપી ન હતી. મીમી મનોરંજન ઉદ્યોગમાં ખાસ કરીને બંગાળી સિનેમામાં એક જાણીતો ચહેરો છે, જ્યારે સિદ્ધાર્થ લાઇમલાઇટથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે.
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