કોણ છે મણિકા વિશ્વકર્મા? 21 નવેમ્બરે 74મી મિસ યુનિવર્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે
મણિકા વિશ્વકર્મા મિસ યુનિવર્સ ઇન્ડિયા 2025નો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો છે. તે હવે થાઇલેન્ડમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. ચાલો મનિકા વિશ્વકર્મા વિશે વધુ જાણીએ...
Published : November 6, 2025 at 10:56 PM IST
હૈદરાબાદ: મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયા 2025નો તાજ જીતીને મણિકા વિશ્વકર્માએ સમગ્ર દેશને ગૌરવથી ભરી દીધો છે. 23 વર્ષીય આ યુવતી માત્ર તેની સુંદરતા અને આત્મવિશ્વાસ માટે જ નહીં, પરંતુ ન્યુરોડાયવર્સિટી અને મહિલા સશક્તિકરણ માટે એક શક્તિશાળી અવાજ તરીકે પણ જાણીતી છે. ચાલો મનિકા વિશે વધુ જાણીએ...
રાજસ્થાનના શ્રીગંગાનગરની વતની મણિકાએ મિસ યુનિવર્સ રાજસ્થાન 2024નો ખિતાબ જીતીને તેના પેજન્ટ કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. આ જીતે તેના માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો. ઓગસ્ટ 2025માં મિસ યુનિવર્સ ઈન્ડિયાનો તાજ જીતી ત્યારથી તે ચર્ચામાં છે.
મણિકા હવે 21 નવેમ્બર, 2025ના રોજ થાઈલેન્ડના નોન્થાબુરીમાં ઈમ્પેક્ટ ચેલેન્જર હોલમાં યોજાનારી 74મી મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ડેનમાર્કની વિક્ટોરિયા થેલ્વિગ તેના અનુગામીને તાજ પહેરાવશે.
મણિકાએ કરી 'ન્યુરોનોવા'ની શરૂઆત
મણિકા માત્ર એક સુંદર ચહેરો નથી, પરંતુ પરિવર્તનનું પ્રતીક છે. તેણે ન્યુરોનોવા નામની એક પહેલ શરૂ કરી છે, જે સમાજમાં ન્યુરોડાયવર્જન્સ (જેમ કે ADHD) પ્રત્યે સકારાત્મક વલણ કેળવવા માટે કામ કરે છે. તે માને છે કે આ પરિસ્થિતિઓ નબળાઈ નથી, પરંતુ વ્યક્તિની અનન્ય શક્તિનું પ્રતીક છે.
મણિકાનું શિક્ષણ
દિલ્હીમાં રહેતી વખતે મણિકાએ પોલિટિકલ સાયન્સ અને અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો. મણિકા શૈક્ષણિક અને વ્યક્તિત્વ બંનેમાં ટોચની કલાકાર છે. તેણે BIMSTEC સેવોકોનમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે અને લલિત કલા અકાદમી અને જે.જે. સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સ જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવી છે. મણિકા એક પ્રશિક્ષિત શાસ્ત્રીય નૃત્યાંગના, ચિત્રકાર અને NCC સ્નાતક પણ છે.
થાઇલેન્ડમાં તેણે સુંદરતાનું પ્રદર્શન કર્યું
4 નવેમ્બરના રોજ બેંગકોકમાં આયોજિત મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં મણિકાએ તેની શૈલીથી દરેકના દિલ જીતી લીધા. તેણે પ્રિસ્ટાઇન લક્ઝરી દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલ લાલ ગાઉન પહેર્યો હતો, જેમાં ડીપ નેકલાઇન અને બારિક બીડ વર્ક હતું. ચમકતા મરમેઇડ સિલુએટએ તેની ભવ્યતામાં વધુ વધારો કર્યો. આજે, મણિકા વિશ્વકર્મા માત્ર ભારતની સુંદરતાનો ચહેરો જ નથી, પરંતુ તે નવી વિચારસરણીના પ્રતિનિધિ પણ છે, જે બુદ્ધિ, સંવેદનશીલતા અને આત્મવિશ્વાસને એકસાથે વહન કરે છે.
