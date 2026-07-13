કોણ છે ઇમ્તિયાઝ અલીના જમાઈ? દીકરી ઇદા અલીએ નૉર્વેમાં કરી સગાઈ, તસવીરો થઈ વાયરલ
નોર્વેના પ્રવાસ દરમિયાન યટ્રેસેન્ડ ખાતે પહાડોથી ઘેરાયેલા સુંદર સમુદ્ર કિનારે કૃષે ઘૂંટણિયે બેસીને ઇદાને સરપ્રાઇઝ પ્રપોઝ કર્યું
Published : July 13, 2026 at 3:50 PM IST
હૈદરાબાદ : પ્રખ્યાત ફિલ્મ ડિરેક્ટર ઇમ્તિયાઝ અલીની દીકરી ઇદા અલીએ પોતાના લાંબા સમયના બોયફ્રેન્ડ કૃષ અગ્રવાલ સાથે સગાઈની જાહેરાત કરી છે. આ કપલના રોમેન્ટિક પ્રપોઝલે સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી છે. નોર્વેની યાત્રા દરમિયાન યટ્રેસેન્ડ ખાતે પહાડોથી ઘેરાયેલા સુંદર સમુદ્ર કિનારે કૃષે ઘૂંટણિયે બેસીને ઇદાને સરપ્રાઇઝ પ્રપોઝ કર્યું હતું.
આ ખાસ ક્ષણને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરતાં ઇદાએ એક દિલને સ્પર્શી જાય એવો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં કૃષ ઘૂંટણિયે બેસીને તેમને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરતા જોવા મળે છે. તેમણે પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું, "01/07/26 રાત્રે 11 વાગ્યે, યટ્રેસેન્ડ," જેના પરથી આ યાદગાર પ્રપોઝલની તારીખ અને સ્થળની જાણ થાય છે.
ત્યારથી ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ તરફથી અભિનંદનનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. ખુશી કપૂરે આ પ્રપોઝલને "ખૂબ જ ક્યૂટ" ગણાવ્યું, જ્યારે અભિનેતા વેદાંગ રૈના અને શરવરીએ પણ કપલને જીવનના નવા અધ્યાય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.
કૃષ અગ્રવાલ કોણ છે?
કૃષ લાઇમલાઇટથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે. તેઓ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ભાગ નથી અને બોલીવૂડના જાણીતા ફિલ્મ નિર્માતાની દીકરીને ડેટ કરવા છતાં તેમણે પોતાની અંગત જિંદગીને લો-પ્રોફાઇલ રાખી છે. તેમના વ્યાવસાયિક જીવન વિશે જાહેરમાં ખૂબ ઓછી માહિતી ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે તેમણે પોતાના વ્યક્તિગત અને કારકિર્દી સંબંધિત વિગતોને મોટા ભાગે ખાનગી રાખી છે.
જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઇદાના સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સમાં તેમના ચાહકોને કૃષને અનેક વખત જોયા છે. સમય જતાં બંનેનો સંબંધ વધુ મજબૂત બન્યો છે અને તેમની સગાઈ વર્ષો સુધી સાથે વિતાવેલા અનુભવોમાંથી બનેલા મજબૂત બંધનનું પ્રતિક છે.
કૃષ જ્યાં ખાનગી જીવન જીવવાનું પસંદ કરે છે, ત્યાં ઇદાએ મનોરંજન જગતમાં પોતાની અલગ ઓળખ ઉભી કરી છે. 1999માં ફિલ્મ નિર્માતા ઇમ્તિયાઝ અલી અને પ્રીતી અલીના ઘરે જન્મેલી ઇદાએ અભિનયને બદલે કેમેરાની પાછળ કામ કરવાનું પસંદ કર્યું. તેમણે કેલિફોર્નિયાની ચેપમેન યુનિવર્સિટીના ડોજ કોલેજ ઓફ ફિલ્મ એન્ડ મીડિયા આર્ટ્સમાં ફિલ્મ નિર્માણનો અભ્યાસ કર્યો, જ્યાં તેમણે પોતાની સ્ટોરીટેલિંગની કળાને વધુ નિખારી.
ઇદાએ નાની ઉંમરમાં જ દિગ્દર્શન શરૂ કર્યું હતું અને 'લિફ્ટ', 'માયા' અને 'થાઈ મસાજ' જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. તેમણે એમેઝોન મિની ટીવીના રોમેન્ટિક ડ્રામા 'ઉલઝે હુએ'ની પટકથા પણ લખી છે. ઉપરાંત તેમણે સર્જનાત્મક સપનાઓને સાકાર કરવા અંગે TEDx ટોક આપી છે અને યુવાનોના વિચારો તથા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર કેન્દ્રિત ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ 'રિફ્રેશ'ની સ્થાપના કરી છે. પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મી પરિવારમાંથી આવવા છતાં ઇદાએ લેખન અને દિગ્દર્શન દ્વારા પોતાની અલગ ઓળખ બનાવવા પર સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.
આ દરમિયાન, ઇમ્તિયાઝ અલી પોતાની તાજેતરની દિગ્દર્શિત ફિલ્મ 'મેં વાપસ આઉંગા'ની સફળતાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. આ પિરિયડ ડ્રામામાં દિલજીત દોસાંઝ, નસીરુદ્દીન શાહ, શરવરી અને વેદાંગ રૈના મુખ્ય ભૂમિકામાં છે અને તેની મજબૂત વાર્તાને દર્શકો અને સમીક્ષકો તરફથી સારી પ્રશંસા મળી રહી છે. આ દંપતીના લગ્નની તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
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