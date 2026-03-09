ગ્લેમરસ ગર્લ અદિતિ હુંડિયા કોણ છે? ફાઈનલ જીત્યા બાદ ઈશાન કિશનને ભેટી પડી, તસ્વીરો થઈ વાયરલ
અદિતિ હુંડિયા મિસ દિવા 2018ની વિજેતા રહી છે અને સોશિયલ મીડિયા પર તેની ઘણી સુંદર તસવીરો છે.
Published : March 9, 2026 at 6:33 PM IST
હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ક્રિકેટની દુનિયામાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. ભારત ત્રણ વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની છે. 8 માર્ચે ભારતે ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું હતું. હવે દેશભરમાં ઉજવણી ચાલી રહી છે. આ ઉજવણી વચ્ચે, મેદાન પર તેમના પ્રિયજનો સાથે ખેલાડીઓનો ઉજવણી પણ જોવા લાયક હતી. કેટલાક તેમના પરિવારો સાથે આ ઐતિહાસિક જીતનો આનંદ માણી રહ્યા હતા, જ્યારે કેટલાક તેમની પત્નીઓ સાથે હતા. હાર્દિક પંડ્યાની ગર્લફ્રેન્ડ પણ વિજયના સાક્ષી મેદાન પર આનંદ માણતી જોવા મળી હતી.
આ દરમિયાન, બધાનું ધ્યાન ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન ઈશાન કિશન પર હતું, કારણ કે તેની ગર્લફ્રેન્ડ અદિતિ હુંડિયા મેદાનની વચ્ચે તેને ભેટી પડી હતી, એક તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ. ચાલો જાણીએ ઈશાન કિશનની ગર્લફ્રેન્ડ અદિતિ હુંડિયા કોણ છે.
Hardik Pandya with his girlfriend Mahieka Sharma and Ishan Kishan with his girlfriend Aditi Hundia having fun on the field pic.twitter.com/BGruZkdT3n— Dharm (@dhram00) March 9, 2026
રોમેન્ટિક ફોટો વાયરલ
ટીમ ઈન્ડિયાની જીત પછી અદિતિ હુંડિયા સીધી મેદાનમાં ગઈ અને ઈશાન કિશનને ગળે લગાવ્યો. તેમના કિસિંગના ફોટા પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેમના આ ફોટાએ સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. આ દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યાની ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્મા પણ મેદાનમાં ડાન્સ કરી રહી હતી. અદિતિ હુંડિયાની વાત કરીએ તો, તે કોઈ સામાન્ય છોકરી નથી, પરંતુ એક ગ્લેમરસ છોકરી છે.
A thread how Team India T20 World Cup 2026 champions celebrate the glorious Victory with their family & love once, Watch Full.— CricPal (@AnupPalAgt) March 9, 2026
1. Ishan Kishan with his GF Aditi Hundia, now Ishan Kishan officially announced it in his Instagram post. pic.twitter.com/BPa0kJFgfc
No way ishan kishan kissed his gf in front of 1 lakh 32 thousand people 😭❤️ pic.twitter.com/aJCbVB9IEM— Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) March 9, 2026
અદિતિ હુંડિયા કોણ છે?
અદિતિ હુંડિયા એક મોડેલ છે અને 2017 ફેમિના મિસ ઇન્ડિયા સ્પર્ધામાં ફાઇનલિસ્ટ છે. ત્યારબાદ તેણે 2018માં મિસ દિવા ટાઇટલ જીત્યું. અદિતિ જયપુરની રહેવાસી છે. તેણે સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી મેળવી છે. બિઝનેસનો અભ્યાસ કરતી વખતે, તેણે મોડેલિંગ અને ફેશનને કારકિર્દી તરીકે અપનાવ્યું. હાલમાં, તે એક ઉદ્યોગસાહસિક છે અને પોતાનું ફેશન લેબલ લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે. તે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ખૂબ જ સક્રિય છે, તેના 300,000 થી વધુ ફોલોઅર્સ છે. તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં અદભુત ફોટા છે.
પ્રેમકથા ક્યારે શરૂ થઈ?
2019ના આઈપીએલ દરમિયાન ઈશાન અને અદિતિ હેડલાઈન્સમાં ચમક્યા હતા. અદિતિ વારંવાર ઈશાન માટે ઉત્સાહિત જોવા મળી હતી, પરંતુ હવે, જ્યારે અદિતિએ વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી આખી દુનિયાની સામે ઈશાનને ગળે લગાવ્યો, ત્યારે તેમના પ્રેમની પુષ્ટિ થઈ ગઈ. અદિતિ ઈશાન કરતાં બે વર્ષ મોટી છે. ઈશાન 27 વર્ષનો છે અને અદિતિ 29 વર્ષની છે. પરંતુ તેઓ એકસાથે ખૂબ જ બ્યૂટીફૂલ દેખાય છે. અદિતિ એક મોડેલ છે, પરંતુ તેની સુંદરતા ઘણી જાણીતી એક્ટ્રેસની સુંદરતાને ટક્કર આપે તેવી છે. હવે, ફેન્સ તેમના લગ્નની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
