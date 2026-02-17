પ્રખ્યાત સ્ક્રિન રાઈટલ સલીમ ખાન ICUમાં એડમિટ, પિતાને જોવા હોસ્પિટલ પહોંચ્યો સલમાન
'શોલે', 'ઝંઝીર', 'ત્રિશૂલ' જેવી અનેક સુપરહીટ ફિલ્મો લખનારા સલીમ ખાનની તબિયત લથડી
Published : February 17, 2026 at 4:48 PM IST
મુંબઈ: જાણીતા સ્ક્રીન રાઈટર સલીમ ખાનને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં, તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે વધુ કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. તેમના દાખલ થવાનું કારણ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. તેમના પુત્ર, સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનને આજે (17 ફેબ્રુઆરી) સવારે હોસ્પિટલમાં જોવામાં આવ્યા હતા.
પીટીઆઈ અનુસાર, એક આંતરિક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રખ્યાત પટકથા લેખક સલીમ ખાનને મંગળવારે મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલના આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સલીમ ખાન "શોલે," "દિવાર," અને "ઝંજીર" જેવી હિટ ફિલ્મોના લેખક છે. આંતરિક સૂત્રએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "તેમને (સલીમ ખાન) આજે સવારે લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ આઈસીયુમાં છે."
#WATCH | Mumbai: Actor Salman Khan at Lilavati Hospital in Mumbai to see his father, veteran actor and film producer Salim Khan, who has been admitted here. pic.twitter.com/L43tZjgAPf— ANI (@ANI) February 17, 2026
INS અનુસાર, સલીમ ખાનને સોજાની ફરિયાદ બાદ લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમના બાળકો, સલમાન ખાન અને અલવીરા ખાન, હોસ્પિટલમાં તેમની મુલાકાત માટે ગયા હતા.
#WATCH | Mumbai: Actor Salman Khan at Lilavati Hospital in Mumbai to see his father, veteran actor and film producer Salim Khan, who has been admitted here. pic.twitter.com/L43tZjgAPf— ANI (@ANI) February 17, 2026
પાપારાઝીએ સલીમ ખાનના પુત્ર સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનને હોસ્પિટલની બહાર જોયો હતો. "બેટલ ઓફ ગલવાન" નો એક્ટર અભિનેતા તેની હાઈ સિક્યોરિટીથી ઘેરાયેલો હતો. તેણે કાળી ટી-શર્ટ અને ટોપી પહેરેલી હતી. તે ખૂબ જ દુઃખી દેખાતો હતો. જોકે, સલીમ ખાનના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી અને પરિવારે હજુ સુધી સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.
Mumbai: Veteran screenwriter Salim Khan has been admitted to Lilavati Hospital after complaining of swelling. His children, Salman Khan and Alvira Khan, rushed to the hospital to visit him. pic.twitter.com/ObwonTDel8— IANS (@ians_india) February 17, 2026
નવેમ્બર 2025 માં, સલીમ ખાન અને સલમા ખાને તેમની 61મી એનિવર્સરી ઉજવી હતી, જે અર્પિતા ખાન અને આયુષ શર્માની 11મી એનિવર્સરી સાથે પણ મેળ ખાતી હતી. સલીમે 1964માં સલમા સાથે લગ્ન કર્યા અને તેમને ચાર બાળકો છે: ત્રણ પુત્રો, સલમાન ખાન, અરબાઝ ખાન અને સોહેલ ખાન અને એક પુત્રી, અલવીરા. 1981 માં સલીમે અભિનેત્રી હેલન સાથે લગ્ન કર્યા હતા.
સલીમ ખાન જાવેદ અખ્તર સાથેની તેમની પ્રતિષ્ઠિત જોડી માટે જાણીતા છે, જે સલીમ-જાવેદ તરીકે ઓળખાય છે. સાથે મળીને, તેઓએ 1970 અને 1980 ના દાયકામાં બોલિવૂડ વાર્તા કહેવાની નવી વ્યાખ્યા આપી, ભારતીય ફિલ્મ ઇતિહાસમાં કેટલીક સૌથી મોટી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો લખી. તેમની ફિલ્મો, જેમ કે ઝંઝીર, શોલે, દીવાર, ડોન અને ત્રિશુલ, સાંસ્કૃતિક ચિહ્નો બની અને અમિતાભ બચ્ચનને બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
આ પણ વાંચો: