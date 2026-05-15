'વેલકમ ટુ ધ જંગલ'નું ટીઝર રિલીઝ, સ્ટાર્સની ટોળકી સાથે અક્ષય કુમારે લગાવ્યો કૉમેડીનો તડકો

'વેલકમ ટુ ધ જંગલ' ના મેકર્સે શુક્રવારે ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું, જેમાં કૉમેડીની ભરમાર છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 5:30 PM IST

હૈદરાબાદ: કૉમેડી ફિલ્મ "વેલકમ ટુ ધ જંગલ" નું ઑફિશિયલ ટીઝર આવતાની સાથે જ ચાહકોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. ટીઝર આજે, 15 મેના રોજ રિલીઝ થયું. આ ટીઝર મોટા પડદા પર મેડનેસ, કન્ફૂઝન, કોમેડીનો જબરદસ્ત અનુભવ આપે છે. જૂની યાદો, પરિચિત ચહેરાઓ અને સિગ્નેચર કૉમિકથી ભરેલું, આ ટીઝર એક શાનદાર ફેમિલી એન્ટરટેઈનર બનવાનો દાવો કરે છે.

શુક્રવારે, અક્ષય કુમારે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર "વેલકમ ટુ ધ જંગલ" નું ટીઝર અપલોડ કર્યું, જેમાં કેપ્શન આપ્યું, "વેલકમ ટુ ધ મેડનેસ, વેલકમ ટુ ધ લાફ્ટર, વેલકમ ટુ ધ ક્રેઝી કેઓસ, "વેલકમ" યુનિવર્સના સૌથી જંગલી પ્રકરણમાં આપનું સ્વાગત છે. "વેલકમ ટુ ધ જંગલ" નું ટીઝર અહીં છે. તો, 26 જૂન, 2026 ના રોજ થિયેટરોમાં મજા શરૂ થશે."

"વેલકમ ટુ ધ જંગલ" ના ટીઝરમાં શું છે?

1 મિનિટ 30 સેકન્ડના ટીઝરની શરૂઆત એક ડિસ્ક્લેમરથી થાય છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ફિલ્મમાં કોઈ પ્રાણીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. ખિલાડી કુમારે આ ડિસ્ક્લેમરમાં પોતાનું કૉમિક પણ શામેલ કર્યું છે. આ પછી ભારત સરહદનું એક દ્રશ્ય છે, જ્યાં કેટલાક શરણાર્થીઓ સરહદ પાર કરે છે.

આ પછી ફિલ્મના શૂટિંગની ઝલક છે, જ્યાં પરેશ રાવલ "એક્શન" કહે છે. અક્ષય કુમારની એન્ટ્રી બતાવવામાં આવે છે. પછી, સુનીલ શેટ્ટી, અરશદ વારસી, દિશા પટણી અને તુષાર કપૂરની ઝલક બતાવવામાં આવે છે. પ્રેક્ષકોને વાસ્તવિક જંગલનો પરિચય કરાવવામાં આવે છે. આ દરમિયાન, આપણને બધા સ્ટાર્સની ઝલક જોવા મળે છે.

ટીઝરમાં એક દ્રશ્ય છે જ્યાં સુનીલ શેટ્ટી અક્ષય કુમાર પર ગોળીઓ ચલાવે છે. આ દરમિયાન, સુનીલ શેટ્ટી બોલે છે, "તું મરતો કેમ નથી?" અક્ષય કુમાર જવાબ આપે છે, "હું મરવામાં મારો જીવ લગાવી રહ્યો છું." સુનીલ પછી જવાબ આપે છે, "અરે, શું કોઈ મરવામાં પોતાનો જીવ લગાવી શકે?" આ વાક્ય ઓનલાઈન દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

આ ટીઝરથી ઉત્સાહમાં વધારો થયો છે. તે ભવિષ્યમાં આવનારા એપિક ડ્રામાની ઝલક આપે છે, અને ચાહકો અક્ષયને તેના પ્રિય કૉમેડી અવતારમાં પાછો જોવા માટે ઉત્સુક છે.

'વેલકમ' સિરીઝ

'વેલકમ' સિરીઝની શરૂઆત ફિરોઝ ખાન, અક્ષય કુમાર, કેટરિના કૈફ, અનિલ કપૂર, નાના પાટેકર અને પરેશ રાવલ અભિનીત ફિલ્મ 'વેલકમ' થી થઈ હતી. આ ફિલ્મ એક કલ્ટ કોમેડી બની હતી અને આજે પણ બોલીવુડની સૌથી પ્રિય ફિલ્મોમાંની એક છે. તેનો બીજો ભાગ, 'વેલકમ બેક', 2015 માં રિલીઝ થયો હતો. આ સિક્વલમાં જોન અબ્રાહમ અને શ્રુતિ હાસને અક્ષય કુમાર અને કેટરિના કૈફનું સ્થાન લીધું હતું. 'વેલકમ' અને 'વેલકમ બેક' બંનેનું દિગ્દર્શન અનીસ બઝમી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

'વેલકમ 3' ની સ્ટાર કાસ્ટ

અહેમદ ખાન દ્વારા દિગ્દર્શિત, 'વેલકમ ટુ ધ જંગલ' માં અક્ષય કુમાર અને સુનિલ શેટ્ટી સહિત મોટી સંખ્યામાં કલાકારો છે, જેમાં લારા દત્તા, શ્રેયસ તલપડે, કીકુ શારદા, કૃષ્ણા અભિષેક, રાહુલ દેવ, દલેર મહેંદી અને મીકા સિંહનો સમાવેશ થાય છે.

