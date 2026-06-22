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અક્ષય કુમારની 'વેલકમ ટુ ધ જંગલ'માં મોટા ફેરફારો, સેન્સર બોર્ડે અનેક ડાયલોગ્સ અને સીન દૂર કર્યા

"વેલકમ ટુ ધ જંગલ" એ સેન્સરશીપ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. અક્ષય કુમારની આ કોમેડી ફિલ્મને 18 કટ મળ્યા છે.

'વેલકમ ટુ ધ જંગલ'
'વેલકમ ટુ ધ જંગલ' (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 8:10 PM IST

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હૈદરાબાદ : અક્ષય કુમારની કોમેડી ફિલ્મ 'વેલકમ ટુ ધ જંગલ' સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ માટે તૈયાર છે. દર્શકો આ ફિલ્મ જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક છે. ફિલ્મની રિલીઝ પહેલાં નિર્માતાઓએ સેન્સરશિપ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે. સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મના 18 સીન કાપ્યા છે, જેમાં બિકિની સીન પણ સામેલ છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 'વેલકમ ટુ ધ જંગલ'ને U/A 16+ સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે. ફિલ્મનો રનટાઇમ 164.50 મિનિટ એટલે કે 2 કલાક 44 મિનિટનો છે. સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ કરવાની મંજૂરી મળતા પહેલાં ફિલ્મમાં 18 કટ લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે અનેક સીનમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.

રિપોર્ટ્સ મુજબ, રાજકીય સંવેદનશીલતા અને અશોભનીય ભાષાને ધ્યાનમાં રાખીને ફિલ્મમાંથી ઘણી લાઇનો બદલી અને દૂર કરવામાં આવી છે. ફિલ્મમાં 'કાશ્મીર કા પાની'નો ઉલ્લેખ કરતો એક ડાયલોગ સંપૂર્ણપણે હટાવી દેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 'દેશ કી ટટ્ટી' શબ્દપ્રયોગ પણ દૂર કરવામાં આવ્યો છે. સૈન્ય સાથે જોડાયેલા કેટલાક શબ્દોમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે 'ગોરખા રેજિમેન્ટ'ને બદલે 'આર્મી' શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર ફિલ્મમાં 'જનરલ' શબ્દની જગ્યાએ 'ઓફિસર' અથવા 'સર' શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

'અઝહરુદ્દીન' નામને બદલીને 'અલાઉદ્દીન' કરવામાં આવ્યું છે. CBFCએ બિકિનીમાં દર્શાવવામાં આવેલા કામુક દૃશ્યો અને શરીરના હાવભાવ દર્શાવતા કેટલાક વિઝ્યુઅલ્સ પણ દૂર કર્યા છે. દિશા પટણી અને જેકલીન ફર્નાન્ડિઝના કેટલાક કામુક વિઝ્યુઅલ્સને પણ હટાવવામાં આવ્યા છે. મહિલાઓના ક્લોઝ-અપ, ગીતોમાં કેટલાક મૂવમેન્ટ્સ અને અશ્લીલ હાથના ઇશારાઓની જગ્યાએ વિંદુ દારા સિંહનો ક્લોઝ-અપ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. કુલ મળીને લગભગ 10 સેકન્ડનો ભાગ ફિલ્મમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે.

'વેલકમ ટુ ધ જંગલ'નું દિગ્દર્શન અહમદ ખાને કર્યું છે, જ્યારે નીરજ વોરાએ આ ફિલ્મ લખી છે. બેસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ગ્રુપ, કેપ ઓફ ગુડ ફિલ્મ્સ અને સીતા ફિલ્મ્સના બેનર હેઠળ ફિરોઝ નડિયાદવાલા, રાકેશ ડાંગ અને વેદાંત વિકાસ બાલીએ ફિલ્મનું નિર્માણ કર્યું છે. ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર, સુનીલ શેટ્ટી, દિશા પટણી, જેકલીન ફર્નાન્ડિઝ, રવિના ટંડન, લારા દત્તા, અરશદ વારસી, તુષાર કપૂર, શ્રેયસ તળપડે, આફતાબ શિવદાસાની, જેકી શ્રોફ અને પરેશ રાવલ જેવા કલાકારો જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 26 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

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