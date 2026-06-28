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'વેલકમ ટૂ ધ જંગલ'નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: બીજા દિવસે 20 કરોડ, બે દિવસમાં 50 કરોડને પાર

'વેલકમ ટૂ ધ જંગલ' 2026ની ત્રીજી સૌથી મોટી ઓપનિંગ ફિલ્મ, દિવંગત નીરજ વોરાનું છેલ્લું લેખન, સ્ટાર કાસ્ટથી ભરપૂર.

'વેલકમ ટૂ ધ જંગલ'નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
'વેલકમ ટૂ ધ જંગલ'નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 2:50 PM IST

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હૈદરાબાદ : અક્ષય કુમારની કોમેડી ફિલ્મ 'વેલકમ ટૂ ધ જંગલ' (વેલકમ ૩) ૨૬ જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ છે. શાનદાર ઓપનિંગ બાદ ફિલ્મે બીજા દિવસે પણ પોતાનો દમદાર પ્રદર્શન જાળવી રાખ્યું છે. અહેમદ ખાનના દિગ્દર્શનમાં બનેલી આ ફિલ્મ દિવંગત લેખક અને અભિનેતા નીરજ વોરાનું છેલ્લી લખાયેલી ફિલ્મ છે. મોટી સ્ટાર કાસ્ટ ધરાવતી આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. 'બોર્ડર 2' અને 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ' પછી આ ફિલ્મ 2026ની ત્રીજી સૌથી મોટી ઓપનિંગ ધરાવતી બોલિવૂડ ફિલ્મ બની છે. ચાલો જાણીએ ફિલ્મની કમાણીના આંકડા.

ઓપનિંગ ડેનો ધમાકો
મેકર્સ અનુસાર, ફિલ્મે ગુરુવાર, 25 જૂને પેડ પ્રીવ્યૂથી 4.07 કરોડ રૂપિયા કમાયા હતા. મિશ્ર સમીક્ષાઓ છતાં લોકોમાં ફિલ્મની સારી ચર્ચા થઈ, જેના કારણે પહેલા દિવસે ભારતમાં 15.33 કરોડ રૂપિયાની કમાણી થઈ. વિદેશમાંથી 4.70 કરોડ કમાયા, એટલે કુલ મળીને પહેલા દિવસે ફિલ્મે 27.60 કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ કર્યો.

બીજા દિવસનો ઉછાળો
સેકનિલ્કના આંકડા મુજબ, 'વેલકમ ટૂ ધ જંગલ'એ બીજા દિવસે (શનિવાર) 10394 સ્ક્રીનિંગથી 20 કરોડ રૂપિયા કમાયા. શનિવારે આશરે 600 સ્ક્રીન ઘટી હોવા છતાં, ફિલ્મની કમાણીમાં પહેલા દિવસની સરખામણીએ 31.1 ટકાનો વધારો થયો. બે દિવસમાં ફિલ્મે ભારતમાં કુલ 35.33 કરોડ અને વિદેશનો બિઝનેસ ઉમેરતાં કુલ 50 કરોડનો આંકડો પાર કરી લીધો છે.

રવિવારની આશા
રવિવાર, 28 જૂને કુટુંબો સાથે વધુ લોકો ફિલ્મ જોવા આવે તેવી શક્યતા છે, જેથી કમાણીમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે. 'વેલકમ' ફ્રેન્ચાઇઝીનું નામ પણ દર્શકોને આકર્ષી શકે છે, કારણ કે આ શ્રેણીની અગાઉની બે ફિલ્મોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. સેકનિલ્ક મુજબ, ત્રીજા દિવસે (રવિવાર) બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં 3671 શોમાંથી 3.08 કરોડનો બિઝનેસ થઈ ચૂક્યો છે, જે રજાનો દિવસ હોવાથી આગળ વધુ સારા આંકડા આવે તેવી શક્યતા છે.

ફિલ્મ વિશે વિશેષ
'વેલકમ ટૂ ધ જંગલ'નું નિર્માણ બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ગ્રૂપ, કેપ ઓફ ગુડ ફિલ્મ્સ અને સીતા ફિલ્મ્સના બેનર હેઠળ ફિરોઝ નાડિયાદવાલા, રાકેશ ડાંગ અને વેદાંત વિકાસ બાલી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મની સ્ટોરી હોલિવુડ ફિલ્મ 'ટ્રોપિક થંડર' (2008) સાથે ઘણી હદ સુધી મળતી આવે છે. મજેદાર ફિલ્મ એક ફેક ફિલ્મની આસપાસ ફરે છે, જેનું બજેટ લગભગ 2000 રૂપિયા છે. તેમાં કલાકારો એવા જવાનોની ભૂમિકા ભજવે છે, જેમનો સામનો જંગલમાં અસલી ગુનેગારો સાથે થાય છે.

સ્ટાર કાસ્ટ
ફિલ્મમાં કલાકારોની ભરમાળ છે, જેમાં અક્ષય કુમાર સાથે સુનિલ શેટ્ટી, દિશા પટાની, જેકલિન ફર્નાન્ડિસ, રવીના ટંડન, લારા દત્તા, અર્શદ વારસી, પરેશ રાવલ, તુષાર કપૂર, શ્રેયસ તલપડે, આફતાબ શિવદાસાની અને જેકી શ્રોફ સામેલ છે. આ ઉપરાંત પ્રખ્યાત કોમેડિયન કૃષ્ણા અભિષેક અને કીકુ શારદા, ગાયક દલેર મહેન્દી, મુકેશ તિવારી, યશપાલ શર્મા, કિરણ કુમાર, વિંદુ દારા સિંહ અને ઉર્વશી રૌતેલા પણ હિન્દી કોમેડીનો ભાગ છે. આકાશ યાદવ અને વિક્રમ મોન્ટ્રોઝે કમ્પોઝ કરેલ 'ઘિસ ઘિસ ઘિસ' ગીતમાં અક્ષરા સિંહ ખાસ ભૂમિકામાં છે.

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