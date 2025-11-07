ETV Bharat / entertainment

'ધ ફેમિલી મેન' સીઝન 3 ટ્રેલર: મોસ્ટ વોન્ટેડ ક્રિમિનલ જાહેર થયો 'શ્રીકાંત', જયદીપ અહલાવતની ટ્રેપમાં ફસાયો

"ધ ફેમિલી મેન" સીઝન 3 નું ઓફિશિયલ ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. આ વખતે, મનોજ બાજપેયીની શ્રેણી એક નવા વળાંક સાથે આવી રહી છે.

ધ ફેમિલી મેન' સીઝન 3 ટ્રેલર
ધ ફેમિલી મેન' સીઝન 3 ટ્રેલર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
મુંબઈ: એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોએ શુક્રવાર, 7 નવેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં "ધ ફેમિલી મેન" ની ત્રીજી સીઝનનું ઓફિશિયલ ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું. ટ્રેલરમાં મનોજ બાજપેયી શ્રીકાંત તિવારી તરીકે પરત ફર્યા છે.

એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર "ધ ફેમિલી મેન" સીઝન 3 નું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું. ટ્રેલરની શરૂઆત શ્રીકાંત (મનોજ)થી થાય છે, જે પોતાના પરિવારને જણાવે છે કે તે એક જાસૂસ છે. સાથે જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેને એક મોસ્ટ વોન્ટેડ ક્રિમિનલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને તેના વિરુદ્ધ ધરપકડનું વોરંટ પણ જારી કરાયેલું છે.

જ્યારે શ્રીકાંત તેના પરિવાર સાથે ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે તેનો મિત્ર જેકે (શરીબ હાશ્મી) તેને મદદ કરે છે. પરંતુ તે વિચારે છે કે તેને ફસાવવાના આ કાવતરા પાછળ કોણ હોઈ શકે છે. આ દરમિયાન, નિમ્રત કૌર અને જયદીપ અહલાવત આવે છે. શ્રીકાંત એક નવા દુશ્મન સામે લડી રહ્યો છે, જેનું પાત્ર જયદીપ અહલાવત ભજવી રહ્યા છે.

એવું લાગી રહ્યું છે કે, લાંબી રાહ જોયા બાદ આ શો લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહ્યો છે. ટ્રેલર જોયા પછી સામન્થા રૂથ પ્રભુ પણ ઉત્સાહિત થઈ ગઈ હતી અને તેણે તેની પ્રશંસા કરી હતી. તેણે બીજી સીઝનમાં પણ અભિનય કર્યો હતો.

એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયોએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં આ સીઝનની સ્ટોરી જાહેર કરી. પડકારો અને જોખમો પહેલા કરતાં વધુ વધી ગયા છે, કારણ કે શ્રીકાંત તિવારીને સરહદો ઓળંગીને બીજે ક્યાંક ભાગી જવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. તેને જયદીપ અહલાવત (રુક્મા) અને નિમરત કૌર (મીરા) જેવા નવા વિરોધીઓનો સામનો કરવો પડશે. ભાગતા ફરતા, શ્રીકાંતને દેશની અંદર અને બહાર બંને તરફથી ધમકીઓ અને દુશ્મનોનો સામનો કરીને અજાણ્યા પ્રદેશમાં પણ જવું પડશે.

આ સીઝનમાં શારિબ હાશ્મી, પ્રિયામણી, અશ્લેષા ઠાકુર, વેદાંત સિંહા, શ્રેયા ધનવંતરી અને ગુલ પનાગ પાછા ફરી રહ્યા છે. હાલમાં, 'ધ ફેમિલી મેન સીઝન 3' 21 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ પ્રીમિયર થશે.

