હાર્ટ એટેકના કારણે સંજય લીલા ભણસાલી હોસ્પિટલમાં એડમિટ? જાણો હકીકત
જાણીતા ફિલ્મ નિર્માતા સંજય લીલા ભણસાલીને હાર્ટ એટેક આવ્યો હોવાના અહેવાલ છે. તેઓ 24 ફેબ્રુઆરીએ તેમનો 63મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા હતા
Published : February 25, 2026 at 4:04 PM IST
મુંબઈ: બોલિવૂડમાંથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. માહિતી મળી રહી છે કે, પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા સંજય લીલા ભણસાલીને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ હાલમાં મુંબઈની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. ચાલો જાણીએ કે આ સમાચાર સાચા છે કે નહીં.
25 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સંજય લીલા ભણસાલીના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમાચાર સામે આવ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર આ સમાચાર ઝડપથી ફેલાઈ ગયા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે ફિલ્મ નિર્માતાને હૃદયરોગના હુમલાને કારણે મુંબઈની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ સમાચાર મળતાં જ, ETV ભારતે સંજય લીલા ભણસાલીની ટીમનો સંપર્ક કર્યો.
ટીમે આ અફવાને ખોટી ગણાવી અને કહ્યું કે સંજય લીલા ભણસાલી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ અને ફિટ છે. ટીમે બધાને સંજય લીલા ભણસાલીના સ્વાસ્થ્ય વિશેની કોઈપણ અફવાઓથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી.
24 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંજય લીલા ભણસાલી 63 વર્ષના થયા. ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ અને ફિટ છે. આજે સવારે કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, 'લવ એન્ડ વોર'ના દિગ્દર્શકને તેમના જન્મદિવસ પર હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો અને તેમને મુંબઈની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
મહાશિવરાત્રીના અવસરે, સંજય લીલા ભણસાલીએ તેમના આગામી પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી. આ માટે, તેમણે "મંગલ પાંડે" ના દિગ્દર્શક કેતન મહેતા સાથે કોલાબરેશન કર્યું છે. તેમણે એક ટૂંકી ક્લિપ શેર કરી અને ફિલ્મનું શીર્ષક જાહેર કર્યું.
પોસ્ટ શેર કરતાં તેમણે કેપ્શન આપ્યું, "મંદિરો તોડી શકાય છે, પણ શ્રદ્ધા તોડી શકાતી નથી. સંજય લીલા ભણસાલી "જય સોમનાથ" રજૂ કરે છે. કેતન મહેતા દિગ્દર્શક હશે." ફિલ્મની રિલીઝ વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે "જય સોમનાથ" 2027 માં વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
મહેતા આ પ્રોજેક્ટ લખી રહ્યા છે અને દિગ્દર્શન કરી રહ્યા છે, જે ભણસાલી પ્રોડક્શન્સ અને માયા મૂવીઝના બેનર હેઠળ ફંડ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે સ્ટાર કાસ્ટ વિશે વિગતો હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી, આ જાહેરાતથી સિનેમા પ્રેમીઓમાં ઉત્સાહ ફેલાયો છે. સંજય લીલા ભણસાલી રણબીર કપૂર, આલિયા ભટ્ટ અને વિકી કૌશલ અભિનીત "લવ એન્ડ વોર" પર પણ કામ કરી રહ્યા છે. જોકે, ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ પણ વાંચો: