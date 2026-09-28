'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ'માં અદનાન સામીની દેશભક્તિની બની મજાક? સિંગરે કહ્યું- પહેલા મારી પાસેથી રાઇટ્સ લઇ લો, પછી...
સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન સમય રૈનાએ વીકેન્ડ પોતાના રોસ્ટ શો 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ'ની સીઝન-2નો વધુ એક એપિસોડ રિલીઝ કર્યો છે.
Published : September 28, 2026 at 5:24 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન સમય રૈનાએ વીકેન્ડ પોતાના રોસ્ટ શો 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ'ની સીઝન-2નો વધુ એક એપિસોડ રિલીઝ કર્યો છે. આ એપિસોડમાં તેના સાથી યૂ ટ્યુબર આદિત્ય કુલશ્રેષ્ઠ (ઉર્ફ કુલ્લૂ)ની વાપસી થઇ છે. સાથે જ ત્રણ નવા મહેમાન પણ સામેલ થયા હતા. સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન રજત સૂદ, મેટલિસ્ટ સુહાની શાહ અને એક્ટર આયુષ્યમાન ખુરાના. આયુષ્યમાને શોમાં પોતાની નવી ફિલ્મ 'ઉડતા તીર'નું પ્રમોશન કર્યું હતું. આ દરમિયાન આયુષ્યમાનના પાકિસ્તાની જાસૂસથી ભારતીય દેશભક્ત બનવાના રોલની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી. હવે આ મજાક પર અદનાન સામીએ પ્રતિક્રિયા આપી છે.
સમય રૈનાએ પોતાના નવા એપિસોડનો એક પ્રોમો ઇંસ્ટાગ્રામ પર અપલોડ કર્યો છે. પ્રોમોમાં જોઇ શકાય છે કે સમય આયુષ્યમાનને પૂછે છે કે શું તે પોતાની નવી ફિલ્મને પ્રમોટ કરવા માટે 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ'માં આવ્યો છે તો એક્ટર ઇનકાર કરે છે. જોકે તેને 'ઉડતા તીર'ની ટી શર્ટ પહેરેલી છે. આલિયા ભટ્ટ પણ પોતાની કો-સ્ટાર શરવરી સાથે 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ' સીઝન-2ના પ્રીમિયર પર નવી સ્પાઇ ફિલ્મ 'આલ્ફા'ને પ્રમોટ કરવા પહોંચી હતી. જ્યારે સમયે પૂછ્યુ કે 'આલ્ફા' કોના વિશે છે. આલિયાએ કહ્યું કે તે ફિલ્મને પ્રમોટ કરવા માટે નથી આવી. જોકે, તેને આલ્ફા કેપ પહેરેલી હતી.
આયુષ્યમાને મજાકમાં કહ્યું, 'જેમ આલિયા 'આલ્ફા'ને પ્રમોટ કરવા નહતી આવી તેવી રીતે જ 'ઉડતા તીર'ને પ્રમોટ કરવા માટે આવ્યો છું. જ્યારે સમય રૈનાએ પૂછ્યુ કે, ફિલ્મ કોના વિશે છે તો આયુષ્યમાને તેને ભારતની પ્રથમ પેટ કોમ એટલે દેશભક્તિની કોમેડી ગણાવી હતી જેમાં તેનો રોલ એક પાકિસ્તાની જાસૂસનો છે જે જાસૂસી કરવા માટે ભારતમાં ઘુસી આવે છે પરંતુ તેની યાદશક્તિ ગુમ થઇ જાય છે. તે દેશભક્ત તો બને છે પરંતુ તે પાકિસ્તાનને ભૂલી જાય છે અને એક હિન્દુસ્તાની દેશભક્ત બની જાય છે.
આયુષ્યમાને કહ્યું, 'જાસૂસ હું છું. પાકિસ્તાની જાસૂસ ભારતમાં અને તેની યાદશક્તિ ગુમાવી દે છે. તેને દેશભક્તિ તો યાદ છે પરંતુ દેશ ક્યો છે તે ભૂલી જાય છે. જેવા જ આયુષ્યમાને પોતાના રોલ વિશે જણાવ્યું તો આદિત્ય કુલશ્રેષ્ઠએ કહ્યું, 'તે અદનાન સામી છે.' અદનાન સામીએ એપિસોડની વાયરલ રીલ પર ટિપ્પણી કરતા લખ્યુ, 'પહેલા મારા રાઇટ્સ લઇ લો અને પછી ફિલ્મ બનાવો.'
આ મજાક ગાયકના પાકિસ્તાની મૂળ અને ભારતીય નાગરિકતાને લઇને તેને ટ્રોલ કરવાના ઇતિહાસ પર આધારિત છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અદનાન સામીનો જન્મ પાકિસ્તાનમાં થયો હતો અને 2016માં તે ભારતીય નાગરિક બન્યા. ભારતીય નાગરિક બનવાના તેમના નિર્ણયને લઇને પાકિસ્તાની યૂઝર્સે તેમણે ટ્રોલ કર્યા છે. બીજી તરફ ભારતીય સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે પણ તેને પાકિસ્તાની એજન્ટ કહ્યા છે.
અદનાન સામીએ ભારત અથવા ભારતીય સેના વિશે પોસ્ટ કરતા અવાર નવાર ટ્રોલિંગ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન, બન્ને જગ્યાએ પોતાની દેશભક્તિને લઇને ઉભા થયેલા સવાલોનો સામનો કરવા વિશે પણ વાત કરી છે.
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