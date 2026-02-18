વધુ એક ' મોટા રાષ્ટ્રવાદી પ્રૉજેક્ટ' પર કામ કરી રહ્યા છે વિવેક અગ્નિહોત્રી, શું આ વખતે 'ઑપરેશન સિંદૂર...'
'કાશ્મીર ફાઈલ્સ', 'ધ વેક્સિન વૉર' અને 'ધ બંગાળ ફાઈલ્સ'ના નિર્દેશકે પોતાના નવા પ્રોજેક્ટ માટે ભૂષણ કુમાર સાથે હાથ મિલાવ્યો
Published : February 18, 2026 at 7:37 PM IST
હૈદરાબાદ: "ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ", "ધ વેક્સીન વોર" અને "ધ બંગાળ ફાઇલ્સ" જેવી ફિલ્મો બાદ પછી, વિવેક અગ્નિહોત્રી વધુ મોટા વિષય પર કામ કરવા માટે તૈયાર છે. આ કામમાં નિર્માતા ભૂષણ કુમાર તેની સાથે સહયોગ કરશે. અહેવાલો સૂચવે છે કે વિવેક અને ભૂષણ ઑપરેશન સિંદૂર પર આધારિત ફિલ્મ બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
નિર્માતા ભૂષણ કુમાર અને ફિલ્મ નિર્માતા વિવેક અગ્નિહોત્રી ઓપરેશન સિંદૂર પર આધારિત એક મોટા પ્રોજેક્ટ પર સહયોગ કરવા માટે તૈયાર છે. સફળ ફિલ્મો માટે જાણીતા આ બંને હવે જોડી બનાવી એક હાઇ-પ્રોફાઇલ સાહસ માટે સાથે આવી રહ્યા છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ફિલ્મને ટી-સીરિઝ અને આઈ એમ બુદ્ધ પ્રોડક્શન હેઠળ બનાવવામાં આવશે અને તેનું ડિરેક્શન વિવેક અગ્નિહોત્રી કરશે. બીજી તરફ એક અન્ય મીડિયા સાથે વાત કરતા વિવેકે જણાવ્યું કે, તે એક 'મોટા રાષ્ટ્રવાદી પ્રોજેક્ટ' પર કામ કરી રહ્યા છે.
किसी के पास— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) February 14, 2026
मोहब्बत का वक़्त था
कोई देशभक्त था
लाल थी सड़कें पुलवामा की
क्योंकि उन पर शहीदों का रक्त था।
🫡 🇮🇳 #PulwamaTerrorAttack pic.twitter.com/I2P5nTn5K5
આ પહેલીવાર બની રહ્યું છે જ્યારે વિવેક અગ્નિહોત્રી અને ભૂષણ કુમાર આટલા મોટા પ્રોજેક્ટ માટે એકસાથે કામ કરી રહ્યા છે. જોકે, હજુ સુધી આ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ, સ્ટોરીલાઈન, ટાઈટલ જેવી જાણકારી બહાર પાડવામાં આવી નથી પરંતુ આ એનાઉન્સમેન્ટે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ ચર્ચા પેદા કરી દીધી છે.
જણાવી દઈએ કે, ઑપરેશન સિંદૂર 6 મે 2025ના રોજ ભારતીય આર્મી દ્વારા કરવામાં આવેલી એક મોટી કાર્યવાહી છે, જે જમ્મૂ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી. આમાં એક નેપાળી નાગરિક સહિત 26 નાગરિકોના મૃત્યુ થયા હતા. ભારત સરકારે આ હુમલા માટે પાકિસ્તાનના આતંકવાદી સંગઠનોને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: