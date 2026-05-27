NEET પર ટિપ્પણી બાદ વિશાલ દદલાનીને 'ઇન્ડિયન આઇડોલ 16'માંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા? ગાયકે આપ્યો જવાબ

ગાયકે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓને લઈને સ્પષ્ટતા કરી, 'હું અહીં જ છું, ખોટી વાતો ન માનશો'

વિશાલ દદલાની
Published : May 27, 2026 at 7:06 PM IST

હૈદરાબાદ : પ્રખ્યાત ગાયક અને 'ઇન્ડિયન આઇડોલ 16'ના જજ વિશાલ દદલાની ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યા છે. NEET-UG પેપર લીક વિવાદ અને દેશની "ભયાનક સ્થિતિ" અંગે તેમણે કડક શબ્દોમાં ટિપ્પણી કર્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ ફેલાઈ હતી કે તેમને 'ઇન્ડિયન આઇડોલ 16'માંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, ગાયકે પોતે જ આ અફવાઓને હાસ્ય સાથે જવાબ આપ્યો છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે હજુ પણ આ શોનો ભાગ છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી ખોટી ખબરો વિશે વાત કરતા વિશાલ દદલાનીએ મંગળવારે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક વિડિઓ શેર કરી. વિડિઓમાં તે 'ઇન્ડિયન આઇડોલ'ના સેટ પર જોવા મળે છે. શરૂઆતમાં તે રડવાનો ડોળ કરે છે, પરંતુ તરત જ મોટેથી હસી પડે છે અને કહે છે, "અરે બેબી, હું અહીં જ છું!" આ વિડિઓ સાથે તેમણે લખ્યું, "યાદ રાખો: તમે ઓનલાઇન જે જુઓ છો તે બધું માનશો નહીં. અહીં ઘણી બધી ચાલાકી ચાલી રહી છે. જે સાચું છે તેના માટે લડતા રહો અને જે કહેવાની જરૂર છે તેના વિશે બોલતા રહો."

આ અફવાઓ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે વિશાલ દદલાનીએ NEET-UG પેપર લીક વિવાદને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવામાં આવી રહ્યો છે તેની ટીકા કરતો એક વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો હતો. તે પછી તરત જ ઘણા સોશિયલ મીડિયા પેજે દાવો કર્યો કે 'ઇન્ડિયન આઇડોલ'ના નિર્માતાઓએ તેમને આ ટિપ્પણીઓના કારણે જજોની પેનલમાંથી દૂર કર્યા છે.

વિશાલ દદલાનીના આ નિખાલસ પ્રતિભાવને સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. ઘણા ચાહકો તેમના સમર્થનમાં આવ્યા છે અને તેમની સ્પષ્ટતાની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ઘણા વપરાશકર્તાઓએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો છે કે જ્યારે પણ કોઈ સેલિબ્રિટી રાજકીય કે સામાજિક મુદ્દાઓ પર બોલે છે, ત્યારે તેઓ ઘણીવાર ખોટી માહિતી ફેલાવીને નિશાન બને છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે NEET-UG પેપર લીક કૌભાંડ ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યું જ્યારે એક શિક્ષકે 135 વાસ્તવિક પરીક્ષાની વસ્તુઓ સાથે મેળ ખાતા પ્રશ્નો ધરાવતી PDF ફાઇલો શોધી કાઢી. આ પરીક્ષા મૂળ ૩ મેના રોજ ભારતના 551 શહેરો અને 14 આંતરરાષ્ટ્રીય કેન્દ્રોમાં લેવામાં આવી હતી, જેમાં 2.2 મિલિયન (23 લાખથી વધુ) ઉમેદવારોએ હાજરી આપી હતી. આ પરીક્ષા આખરે રદ કરવામાં આવી હતી. હવે, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયના નિર્દેશો પર કાર્ય કરીને, કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હેઠળ 21 જૂનના રોજ ફરીથી પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

