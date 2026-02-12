Interview: વિશાલ ભારદ્વાજે 'ઓ'રોમિયો'ને કરિયરની સૌથી અઘરી ફિલ્મ ગણાવી, શાહિદ સાથે શૂટિંગ વખતે ઝઘડાનો સ્વીકાર કર્યો
ઈટીવી ભારત સાથેના ઈન્ટરવ્યુમાં ભારદ્વાજે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ઓ'રોમિયો બાયોપિક નથી, સત્ય ઘટનાઓ પર આધારિત છે
Published : February 12, 2026 at 8:00 PM IST
વિશાલ ભારદ્વાજ ડાર્ક અને ગ્રીટી રોમેન્ટિક એક્શન-ડ્રામા ‘ઓ’રોમિયો’ સાથે ફરી એક વાર મુંબઈના અંડરવર્લ્ડમાં પરત ફર્યા છે. આ ફિલ્મમાં શાહિદ કપૂર ગેંગસ્ટર હુસૈન ઉસ્તારા તરીકે અને તૃપ્તિ ડિમરી મુખ્ય ભૂમિકામાં નજરે પડશે. આ ફિલ્મ ભૂતપૂર્વ પત્રકાર, લેખક અને ક્રાઇમ રાઇટર એસ. હુસૈન ઝૈદીની પુસ્તક “Mafia Queens of Mumbai” પરથી પ્રેરિત છે. ફિલ્મ 1990ના દાયકાના મુંબઈ અંડરવર્લ્ડની ઉથલપાથલ પૃષ્ઠભૂમિમાં રચાયેલા બદલા અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ પ્રેમકથાને કેન્દ્રમાં રાખે છે. ફિલ્મનો સંબંધ વાસ્તવિક ગેંગસ્ટર હુસૈન ઉસ્તારા સાથે છે કે નહીં તે અંગે ચર્ચા થઈ રહી હતી, પરંતુ ભારદ્વાજે સ્પષ્ટ કર્યું કે ‘ઓ’રોમિયો’ સત્ય ઘટનાઓ પરથી પ્રેરિત છે, બાયોપિક નથી.
તેમણે કહ્યું, “મેં તે વાર્તાના રાઈટ્સ લીધા હતા અને તેના આધારે ફિલ્મ બનાવી છે. પાત્રો એ જ છે, પરંતુ તેમાં ઘણું કલ્પિત છે. આ ફિલ્મ પુસ્તકમાં સમાવાયેલ એક વાર્તા પર આધારિત છે. આ ફિલ્મ બનાવવામાં જેવો કઠોર પરિશ્રમ અને મહેનત થઈ છે, તે અસાધારણ છે. મારી બીજી કોઈ ફિલ્મ માટે મેં આટલી મહેનત કરી નથી.”
‘ઓ’રોમિયો’ ભારદ્વાજ અને કપૂરનો સાથે ચોથો પ્રોજેક્ટ છે, તેઓ અગાઉ કમિને, હૈદર અને રંગૂન જેવી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે. આ ફિલ્મ સાજિદ નડિયાદવાલા દ્વારા પ્રસ્તુત છે અને નડિયાદવાલા ગ્રાન્ડસન એન્ટરટેઇનમેન્ટના બેનર હેઠળ નિર્મિત છે.
‘ઓ’રોમિયો’ને પડદા પર લાવવા માટે ભારદ્વાજને 10 વર્ષ લાગ્યા (ફિલ્મ 13 ફેબ્રુઆરી, 2026એ રિલીઝ થઈ રહી છે). શરૂઆતના ત્રણથી ચાર વર્ષ સુધી પ્રોજેક્ટ આગળ વધ્યો નહોતો, મુખ્ય પાત્રોમાં ફેરફાર થયા અને સર્જનાત્મક પુનર્વિચારને કારણે વાર્તા જૂની અને વાસી લાગવા લાગી. પ્રારંભિક કલ્પના સમયની કસોટી પર ખરી ઉતરતી ન હોવાથી ફિલ્મમાં મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે નિર્માણમાં નોંધપાત્ર વિલંબ થયો.
તેમ છતાં, ભારદ્વાજે વર્ષો સુધી ફિલ્મના રાઈટ્સ પોતાની પાસે જ રાખ્યા. અન્ય લોકોએ રસ દર્શાવ્યો હોવા છતાં તેમણે પ્રોજેક્ટ છોડવાનો ઇનકાર કર્યો. પ્રોજેક્ટને બજેટની મર્યાદાઓ અને મુખ્ય અભિનેતામાં ફેરફાર જેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ અંતે તેને નડિયાદવાલાનું સમર્થન મળ્યું.
તેમણે કહ્યું, “આ વાર્તાને આકાર લેવા માટે ઘણો સમય લાગ્યો છે. જ્યારે મેં પ્રથમ વખત આ વાર્તા વાંચી, ત્યારે મેં ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે હું આ ફિલ્મનું નામ ‘ઓ’રોમિયો’ રાખીશ. વર્ષો દરમિયાન વાર્તામાં ઘણો વિકાસ થયો છે. જ્યારે મેં ફિલ્મના અધિકારો ખરીદ્યા, ત્યારે ત્રણથી ચાર વર્ષ સુધી મેં આ ફિલ્મ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો નહોતો. અંતે જ્યારે મેં ફિલ્મ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો, ત્યારે તેનું મુખ્ય પાત્ર કોઈ બીજું હતું, જે તમે ફિલ્મ જોતા જાણી શકશો. પરંતુ પછી વાર્તા બાસી લાગવા લાગી, કારણ કે ઘણી વખત સ્ક્રિપ્ટ પાનાઓ પર જ રહી જાય છે, પરંતુ તમે પોતે પરિપક્વ બનતા જાઓ છો. જ્યારે તમે તમારી જૂની કૃતિ તરફ પાછું જુઓ છો, ત્યારે લાગે છે કે ‘હું આ પહેલાં કરી ચૂક્યો છું, તો ફરી શા માટે કરું?’
‘ઓ’રોમિયો’ માટે ભારદ્વાજ નિષ્ઠાપૂર્વક નડિયાદવાલાને શ્રેય આપે છે, જેમણે તમામ અડચણોને પાર કરી ફિલ્મને પૂર્ણતા સુધી પહોંચાડી.
ભારદ્વાજ કહે છે, “દરેક વાર્તામાં કંઈક ખાસ હોય છે… સારી હોય કે નબળી, ફિલ્મ બનાવવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે; તેમાં તમારું લોહી અને પરસેવો બંને વહે છે. જ્યારે હું કોઈ વિષય માટે પ્રતિબદ્ધ થાઉં છું, ત્યારે તમને ખબર હોય છે કે તમે તમારા જીવનના લગભગ બે વર્ષ તેને અર્પણ કરી રહ્યા છો. તે પ્રોજેક્ટ સિવાય બીજું કંઈ મહત્વનું રહેતું નથી. જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ સાથે આવો સંબંધ બાંધો છો, ત્યારે તમને તેને પરખવી પડે છે, ઘણો વિચાર કરવો પડે છે અને અનેક મૂલ્યાંકન કરવા પડે છે.
ભારદ્વાજ કહે છે કે, "ઘણા દિગ્દર્શકો મારા પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે હું ફિલ્મ બનાવી રહ્યો નથી તો આ વાર્તા તેમને આપી દઉં, પરંતુ હું આ વાર્તા અંગે એટલો સંવેદનશીલ અને લાગણીશીલ હતો કે મેં એવું કર્યું નહીં. તેથી આ સફર ઘણી મુશ્કેલ રહી. અમારી દૃષ્ટિ અને બજેટ બંને વધતા ગયા, પરંતુ નિર્માતાને મારા પર અને પ્રોજેક્ટ પર પૂરો વિશ્વાસ હતો અને કોઈ પણ પ્રકારનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું નથી.”
ભારદ્વાજ અને કપૂરની ક્રિએટિવ પાર્ટનરશિપ ખૂબ વખાણાયેલી અને લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે, જેને બોલીવુડના સૌથી સફળ અભિનેતા-દિગ્દર્શક કોલાબ્રેશનમાંથી એક માનવામાં આવે છે. કપૂરની “ચોકલેટ-બોય” ઇમેજને તોડવા અને તેને આગળ વધારવા માટે જાણીતા ભારદ્વાજે કપૂરને કમિને (2009), હૈદર (2014), રંગૂન (2017) અને હવે ઓ’રોમિયોમાં દિગ્દર્શિત કર્યો છે. તેમનું બોન્ડિંગ ઊંડા મ્યુચ્યુઅલ ટ્રસ્ટ, કલાકારીના સુમેળ અને જટિલ, પાત્ર-કેન્દ્રિત વાર્તાકથાના પ્રત્યેના સમાન ભાવ પર આધારિત છે.
ભારદ્વાજ કપૂર સાથેની પોતાની ભાગીદારીને ગહન અને લાંબા સમયની સહયોગી પ્રક્રિયા તરીકે વર્ણવે છે. તેઓ કહે છે, “અમે લક્ષ્મીકાંત-પ્યારેલાલ અથવા કલ્યાણજી-આનંદજી જેવું બોન્ડિંગ બનાવ્યું છે,” જેમાં તેમણે તેમના સહકારાત્મક સંબંધ પર ભાર મુક્યો છે, માત્ર સામન્ય વિરોધાભાસ પર નહીં. ભૂતકાળની તણાવભર્યા સંબંધો છતાં, ભારદ્વાજ શાહિદને “કો-કોન્સ્પિરેટર” માને છે, જે તેમની “મુશ્કેલ” કામકાજ શૈલીને સંભાળી શકે છે. તે સ્વીકારે છે કે, તેઓ ક્યારેક લડી જાય છે, પરંતુ સાથે મળીને જાદૂ સર્જે છે.
ભારદ્વાજ કહે છે, “લગભગ 10 વર્ષ પહેલા જ્યારે અમે છેલ્લી વખત સાથે કામ કર્યું હતું, ત્યારે હું કે શાહિદ જે હતા… અમે હવે તે નથી; બધા જ લોકો બદલાય છે. પરંતુ હવે અમે એકબીજાને એટલા સારી રીતે ઓળખીએ છીએ, મને ખબર છે કે તે શું પસંદ નહીં કરે અને તેને ખબર છે કે મને શું પસંદ છે. અમારી વચ્ચે આ સમજણ છે અને આ સહયોગ એક અલગ સ્તરનો છે. મેં એ પ્રકારનો સહયોગ બીજા કોઈ સાથે અનુભવ્યો નથી. શાહિદ મારા પેસિવ-એગ્રેશનને સમજે છે અને જાણે કે હું કામ કરવા માટે ખૂબ અઘરો માણસ છું. ચાર ફિલ્મો માટે શાહિદને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળવો જોઈએ. અમે એકબીજાના પૂરક છીએ.
કપૂર કહે છે કે, ભારદ્વાજ સાથે કામ કરવું હંમેશા “ખૂબ સાહસિક અને ગાંડપણભરી સફર” રહ્યું છે. જ્યારે તેણે પ્રથમ વખત દિગ્દર્શક સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો, ત્યારે તે થોડો ડરી ગયા હતા, કારણ કે ભારદ્વાજ અને કપૂરના અભિનેતા પિતા, પંકજ કપૂર, બંને બે જાણીતી હિન્દી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કરી ચૂક્યા હતા, જે અભિનય અને પાત્ર-કેન્દ્રિત વાર્તાકથાઓ માટે જાણીતી છે. તેઓ ખાસ કરીને 2003ની શેક્સપિયર આધારિત ફિલ્મ મકબૂલ અને 2013ની કોમેડી-ડ્રામા મટરૂ કી બિજલી કા મંડોલા માટે જાણીતા છે.
આગળ ભારદ્વાજે કપૂરના ડેવલપમેન્ટની પણ પ્રશંસા કરી એમ કહીને કે તે એક પ્રભાવશાળી કલાકાર અને ટેકનિકલ રીતે પણ પરિપક્વ બની ગયો છે, અને તેનામાં એક ફિલ્મ દિગ્દર્શિત કરવાની ક્ષમતા પણ છે.
તેમણે હસતાં કહ્યું, “મને લાગે છે કે જો તે ક્યારેય દિગ્દર્શક બને તો તે ખૂબ સારી ફિલ્મ બનાવશે. તેનામાં તે ક્ષમતા છે. આ વખતે શાહિદ એક અભિનેતા કરતા વધારે યોગદાન આપી ચૂક્યો છે અને રહી વાત સમજણની તો તે એક ખૂબ અઘરો માણસ છે."
આ પણ વાંચો: