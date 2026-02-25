ETV Bharat / entertainment

Virosh Wedding: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરાકોંડાને પીએમ મોદીના આશીર્વાદ - 'સખા સપ્તપદ ભવ'

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પત્ર થકી રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોન્ડાને તેમના લગ્ન માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 6:13 PM IST

હૈદરાબાદ: તેલુગુ સિનેમાની સુંદર અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદાના અને અભિનેતા વિજય દેવરકોંડા 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ઉદયપુરમાં લગ્નગ્રંથિથી જોડાશે. તેમના લગ્ન પહેલા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને અભિનંદન આપ્યા છે અને "આશીર્વાદ અને શુભકામનાઓ" મોકલી છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદીનો રશ્મિકા અને વિજયના પરિવારોને લખાયેલો પત્ર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. પત્રમાં લખ્યું છે, "માધવી અને ગોવર્ધન રાવ દેવરકોંડા જી, 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાનાર વિજય અને રશ્મિકાના લગ્નમાં તમારું આમંત્રણ મેળવીને અમને ખૂબ આનંદ થયો છે. આ આનંદદાયક અને શુભ પ્રસંગે દેવરકોંડા અને મંદાના પરિવારોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ."

વિજય અને રશ્મિકાના જીવનની નવી શરૂઆતનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે પત્રમાં લખ્યું, "આ વિજય અને રશ્મિકાના જીવનના એક નવા, સુંદર પ્રકરણની શરૂઆત છે. 'સખા સપ્તપદ ભવ', એટલે કે, સાત પગલાં સાથે ચાલ્યા પછી, આ દંપતી જીવનભર મિત્રો બનશે. વિજય કે રશ્મિકા બંને તેમની ફિલ્મ સ્ક્રિપ્ટ માટે નવા નથી, પરંતુ તેમના વાસ્તવિક જીવનનો આ સુંદર પ્રકરણ, પ્રેમ અને સ્નેહથી ભરેલો, ચોક્કસપણે રૂપેરી પડદા પર તેઓ જે જાદુ બનાવે છે તેના કરતાં વધુ તેજસ્વી ચમકશે."

દંપતી અને પરિવારને શુભેચ્છાઓ આપતા તેમણે લખ્યું, "આવનારા દિવસો, મહિનાઓ અને વર્ષો સહિયારા સપનાઓ અને તેમની પરિપૂર્ણતાથી ભરેલા રહે. વિચારશીલતા અને પ્રેમ સાથે, તેઓ જવાબદારીઓ વહેંચે, એકબીજાની ખામીઓને સ્વીકારે, એકબીજાની શક્તિઓમાંથી શીખે અને સાચા ભાગીદાર તરીકે જીવન પસાર કરે. આ ખાસ પ્રસંગે દંપતી અને પરિવારોને મારા આશીર્વાદ અને શુભેચ્છાઓ. હાર્દિક શુભેચ્છાઓ."

આ દંપતીએ તેમના સંબંધોને સત્તાવાર બનાવ્યા અને રવિવાર, 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ લગ્નની અફવાઓની પુષ્ટિ કરી. આ દંપતીએ તેમની સંબંધિત ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર એક નોટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, "અમારા બધા પ્રિયજનો માટે, અમે કોઈપણ યોજના બનાવી તે પહેલાં, અમે અમારા માટે કંઈપણ પસંદ કરીએ તે પહેલાં, તમે પહેલાથી જ ત્યાં હતા. ખૂબ પ્રેમથી, તમે અમને એક નામ આપ્યું. તમે અમને 'વિરોશ' કહ્યા. તેથી આજે - અમે દિલથી - અમે તમારા સન્માનમાં અમારા ભેગા થવાનું નામ આપીએ છીએ."

રશ્મિકા-વિજયની પોસ્ટ
રશ્મિકા-વિજયની પોસ્ટ (instagram)

પોતાના લગ્નનું નામ જાહેર કરતાં, આ દંપતીએ લખ્યું, "અમે તેને 'વિરોશના લગ્ન' કહેવા માંગીએ છીએ. આટલા પ્રેમથી અમારી સંભાળ રાખવા બદલ આભાર. તમે હંમેશા અમારા જીવનનો એક ભાગ છો. ઘણો પ્રેમ અને આલિંગન."

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઉદયપુરમાં તેમના લગ્ન પછી, રશ્મિકા અને વિજય હૈદરાબાદમાં એક રિસેપ્શનનું આયોજન કરી રહ્યા છે. લગ્નમાં પરિવાર અને નજીકના મિત્રો હાજરી આપશે, પરંતુ દક્ષિણ અને હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગના કેટલાક મોટા નામો પણ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.

