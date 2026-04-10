થલાપતિ વિજયની 'જન નાયકન' લીક: નિર્માતાઓએ કાનૂની નિવેદન બહાર પાડ્યું, સેલેબ્સે પાઇરેસી પર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો
"જાન નાયકન" લીક થવાથી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં આક્રોશ ફેલાયો, કલાકારો અને દિગ્દર્શકોએ પાઇરેસીની નિંદા કરી.
Published : April 10, 2026 at 5:57 PM IST
હૈદરાબાદ: તમિલ સુપરસ્ટાર વિજયની મોટાભાગે રાહ જોવાતી ફિલ્મ 'જન નાયકન'ના ફૂટેજ લીક થતાં તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં ભારે આક્રોશ વ્યાપી ગયો છે. અભિનેતાઓ, દિગ્દર્શકો અને નિર્માતાઓએ આ ઘટના પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઓનલાઈન ક્લિપ્સના પ્રસારને લઈને ફિલ્મના નિર્માતાઓએ પણ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા લીક થયેલી ક્લિપ શેર કરવા કે ડાઉનલોડ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે કાનૂની ચેતવણી જાહેર કરી છે.
આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે વિજયના ઈન્ટ્રો સીન અને એક ગીતનો 5 મિનિટનો વીડિયો ઓનલાઈન લીક થયો. ત્યારબાદ અનેક પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે વધુ ફૂટેજ અને કંટેન્ટ ફિલ્મ પણ પાઈરેસી પ્લેટફોર્મ પર ફેલાઈ ગઈ છે. આ ઘટનાથી ચાહકો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગના લોકો ચોંકી ગયા છે. ફિલ્મને હજુ સર્ટિફિકેશન મળ્યું નથી અને તેની કાયદેસરની રિલીઝની રાહ જોવાઈ રહી છે.
કાનૂની ચેતવણી અને કાર્યવાહી
વધતી ચિંતા વચ્ચે, KVN પ્રોડક્શન્સના કાનૂની સલાહકારે સખત કાર્યવાહીની ચેતવણી આપતી એક જાહેર સૂચના જારી કરી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું, "મારા ક્લાઈન્ટને ચોક્કસ માહિતી મળી છે કે ફિલ્મ 'જન નાયકન'ના કેટલાક સીનને ગેરકાયદેસર રીતે એક્સેસ, ડાઉનલોડ, કોપી અને પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા છે."
Shocked and disturbed to hear about the footages being leaked from #Jananayagan! Whoever did this must understand all the money,effort and hard work involved in making a movie.Sincerely request everyone to refrain from watching and spreading the videos!🙏— Sibi Sathyaraj (@Sibi_Sathyaraj) April 10, 2026
સૂચનામાં આગળ ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે "આ લીક થયેલા સીનને ડાઉનલોડ કરવું, ફોરવર્ડ કરવું, શેર કરવું, અપલોડ કરવું, રીપોસ્ટ કરવું, સ્ટોર કરવું કે પ્રસારિત કરવું... ગંભીર આપરાધિક ગુનો અને કોપીરાઈટ ઉલ્લંઘન છે. આમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિ આપરાધિક કાર્યવાહી માટે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર હશે." ફિલ્મ નિર્માતાઓએ એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે લીકમાં સામેલ વ્યક્તિઓ સામે કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
cinema is not a take it for granted industry. Thousands of people’s daily bread depends on it. Whoever leaked and trying to spread the links should be punished. @KvnProductions @actorvijay Anna #directorhvinoth @Jagadishbliss and rest of the team be strong 💪
ફિલ્મ હસ્તીઓની પ્રતિક્રિયા
ફિલ્મ જગતની અનેક હસ્તીઓએ ફિલ્મ ટીમને સમર્થન આપ્યું છે. અભિનેતા શાંતનુ ભાગ્યરાજે ભાવુક અપીલ કરતા દર્શકોને લીક થયેલા ફૂટેજ ન શેર કરવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમણે લખ્યું, 'કોઈનું સપનું ઓનલાઈન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. મહેરબાની કરીને તેમની મહેનતને એક ફોરવર્ડ કરેલી ક્લિપમાં ન બદલો. ફિલ્મને સ્ક્રીન પર શ્વાસ લેવા દો, તમારા ફોન પર મરવા ન દો.'
All those sharing the video on tweets using fake handles must be blocked immediately by cyber cell. Team #JanaNayagan @KvnProductions must complain and stop further spread of the footage. Reading the insta post of #HVinoth makes me sad.— G Dhananjheyan (@Dhananjayang) April 10, 2026
અભિનેતા સિબી સત્યરાજે પણ નિરાશા વ્યક્ત કરતા લખ્યું, '#Jananayagan થી ફૂટેજ લીક થવાના સમાચાર સાંભળી હું સ્તબ્ધ અને પરેશાન છું! જેણે પણ આ કર્યું છે, તેણે ફિલ્મ બનાવવામાં લાગતા પૈસા, મહેનત અને પરિશ્રમને સમજવો જોઈએ. બધાને વિનંતી છે કે વીડિયો ન જુઓ અને ન ફેલાવો.'
દિગ્દર્શક ગૌરવ નારાયણને લીક માટે જવાબદાર લોકો સામે સખત સજાની માંગ કરી. તેમણે લખ્યું, 'સિનેમા કોઈ એવી ઇન્ડસ્ટ્રી નથી જેને હળવાશથી લઈ શકાય. હજારો લોકોની રોજી-રોટી આના પર નિર્ભર કરે છે. જેણે પણ લિંક લીક કરી અને ફેલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તેને સજા મળવી જોઈએ.'
The leak of the #Jananayagan edit reference watermarked footage is deeply concerning and unacceptable.— Arvindh Srinivasan (@dirarvindh) April 9, 2026
As a filmmaker, I strongly condemn this incident. A lot of hard work, trust, and creative effort goes into every stage of filmmaking, and such actions undermine the integrity…
નિર્માતા ધનંજયને આ ઘટનાની નિંદા કરતા અનેક પોસ્ટ શેર કરી. એક ટ્વીટમાં તેમણે કહ્યું, '#JanaNayagan ના ઘણા સીન, જેમાં ઈન્ટ્રો દ્રશ્ય, ક્લાઈમેક્સ સીન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, ઓનલાઈન લીક થતા જોઈ હું સ્તબ્ધ છું. હવે ઘણા લોકો ટ્વીટ કરી રહ્યા છે કે સંપૂર્ણ ફિલ્મ લીક થઈ ગઈ છે, જે અત્યંત દુ:ખદ છે.' તેમણે તાત્કાલિક કાનૂની કાર્યવાહીની અપીલ કરતા કહ્યું, '@KvnProductions એ તુરંત કોર્ટમાં જઈને આવી બધી લિંક્સ હટાવવી જોઈએ, તે પહેલાં કે ઘણું મોડું થઈ જાય.'
દિગ્દર્શક અરવિંદ શ્રીનિવાસને આ લીકને અસ્વીકાર્ય અને ફિલ્મ નિર્માણ પ્રક્રિયા માટે હાનિકારક ગણાવ્યું. તેમણે લખ્યું, '#JanaNayagan એડિટના સંદર્ભ વાળા વોટરમાર્ક ફૂટેજનું લીક થવું અત્યંત ચિંતાજનક અને અસ્વીકાર્ય છે. ફિલ્મ નિર્માણના દરેક તબક્કે ઘણી મહેનત, વિશ્વાસ અને સર્જનાત્મક પ્રયાસ લાગે છે, અને આવાં કૃત્યો સમગ્ર પ્રક્રિયાની અખંડિતતાને ઠેસ પહોંચાડે છે.' તેમણે દર્શકોને કોઈપણ લીક થયેલી સામગ્રીની જાણ કરવા અને નૈતિક પ્રથાઓને સમર્થન આપવાનો આગ્રહ પણ કર્યો.
ફિલ્મની સંવેદનશીલ સ્થિતિ
ફિલ્મ જગતના નિષ્ણાતોનું પણ કહેવું છે કે આ લીક એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે પ્રોજેક્ટ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. એચ. વિનોદ દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન સમીક્ષા સમિતિ પાસે મોકલાયા બાદ પહેલેથી વિલંબનો સામનો કરી રહી છે. રિલીઝની તારીખ હજુ પણ સામે આવી નથી.
'જન નાયકન'માં પૂજા હેગડે, બોબી દેઓલ, મામિતા બૈજુ, પ્રકાશ રાજ અને ગૌતમ વાસુદેવ મેનન સહિત ઘણા જાણીતા કલાકારો છે. વિજયના રાજકારણમાં આવતા પહેલાની તેમની છેલ્લી ફિલ્મ મનાઈ રહી છે, તેથી આ પ્રોજેક્ટ સાથે ઘણી આશાઓ જોડાયેલી છે. નિર્માતાઓએ ચાહકોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ કોઈપણ લીક થયેલ કંટેન્ટને શેર ન કરે અને ફિલ્મને સિનેમાઘરોમાં માણવાનો આગ્રહ રાખે.
