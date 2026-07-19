વિજયની JANA Nayaganનું બમ્પર એડવાન્સ બુકિંગ, ગણતરીના કલાકોમાં જ પ્રીમિયર શો Sold Out
રાજકારણમાં એન્ટ્રી પહેલાની વિજયના કરિયરની છેલ્લી ફિલ્મને લઈને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે
Published : July 19, 2026 at 7:07 PM IST
હૈદરાબાદ: થલાપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ 'જન નાયકન' આ ગુરુવાર, 23 જુલાઈના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. ફિલ્મનું એડવાન્સ બુકિંગ તાજેતરમાં જ શરૂ થયું છે અને શરૂઆતના આંકડા સૂચવે છે કે તેને ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર ઓપનિંગ મળશે.
હૉટકેકની જેમ ટિકિટનું વેચાણ
'જન નાયકન' માટે એડવાન્સ બુકિંગ ભારતના વિવિધ ભાગોમાં શરૂ થઈ ગયું છે. કેટલાક શહેરોમાં પ્રીમિયમ ટિકિટના ભાવ ₹2,500 સુધી પહોંચ્યા હોવા છતાં, ઘણા શરૂઆતના શો પહેલાથી જ વેચાઈ ગયા છે. આ ભારે માંગ અભિનેતાના રાજકારણમાં સંપૂર્ણ રીતે ઉતર્યા પહેલાં તેની સિનેમેટિક વિદાયની આસપાસના ભારે ઉત્સાહને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
મોટાભાગના શહેરોમાં, તમિલ વર્ઝનની ટિકિટની કિંમત ₹100 થી ₹800 સુધીની છે. જોકે, બેંગલુરુ સૌથી મોંઘા બજાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે; મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ત્યાં ઘણા પ્રીમિયમ શોની કિંમત 1,000 થી વધુ છે.
Bookings are on FIRE 🔥🚀— Vishnu Kamal (@kamala_cinemas) July 19, 2026
10,000+ Tickets sold for #Jananayagan at Kamala within minutes ‼️@actorvijay pic.twitter.com/9ojs1gusLz
અહેવાલો અનુસાર, સિનેપોલિસ નેક્સસ શાંતિનિકેતનમાં રિક્લાઇનર સીટની કિંમત ₹2,500 નક્કી કરવામાં આવી છે, જે આ ફિલ્મની અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી ટિકિટ છે. એવું કહેવાય છે કે ₹800 થી ₹1,000 ની વચ્ચેના ઘણા પ્રીમિયર શો બુકિંગ શરૂ થયાના થોડા કલાકોમાં જ વેચાઈ ગયા હતા.
#JanaNayagan— Arun Vijay (@AVinthehousee) July 19, 2026
90% Tickets Sold out till July 26 Next Sunday 🔥🥵
Grab yours soon in selected cinemas near you @actorvijay 🔥🐐 https://t.co/vt5CYMFCNV pic.twitter.com/kqWxeCNbu2
'જન નાયકન' એડવાન્સ બુકિંગ
આ ખૂબ જ અપેક્ષિત તમિલ રાજકીય એક્શન થ્રિલરનું પ્રી-સેલ્સ ગઈકાલે, 18 જુલાઈથી શરૂ થયું હતું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સવારે 10 વાગ્યા (IST) સુધીમાં, 'જન નાયકન' એ પ્રભાવશાળી પ્રી-સેલ્સ આંકડા હાંસલ કર્યા છે. ફિલ્મે 26,200 ટિકિટો વેચી છે અને ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર આશરે ₹1.54 કરોડની કમાણી કરી છે, જે લગભગ ₹1.31 કરોડના ચોખ્ખા કલેક્શનમાં પરિણમે છે.
તાજેતરના આંકડાઓ મુજબ, વિજયની ફિલ્મની 80,000 થી વધુ ટિકિટો વેચાઈ ગઈ છે. સેકનિલ્કના જણાવ્યા મુજબ, 19 જુલાઈના રોજ સાંજે ૫ વાગ્યા સુધીમાં 'જન નાયકન'ના 2,101 શોમાંથી 80,511 ટિકિટો વેચાઈ ગઈ હતી. ફિલ્મે એડવાન્સ બુકિંગમાંથી 2.66 કરોડ રૂપિયાની આવક મેળવી છે; જો બ્લોક થયેલી સીટોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે તો કુલ કમાણી 4.43 કરોડ રૂપિયા થાય છે.
'જન નાયકન' વિશે
એચ. વિનોથ દ્વારા દિગ્દર્શિત અને KVN પ્રોડક્શન્સ દ્વારા નિર્મિત, ફિલ્મ 'જન નાયકન'માં વિજય સાથે બોબી દેઓલ, પૂજા હેગડે અને મમિતા બૈજુ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. પ્રમાણપત્ર સંબંધિત સમસ્યાઓના કારણે લાંબા વિલંબ પછી, આ ફિલ્મ હવે 23 જુલાઈના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની તૈયારીમાં છે.
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