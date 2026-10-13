8 વર્ષથી એક હિટ માટે તરસી રહ્યો છે વિજય દેવરકોંડા, શું 'રાણાબલી'થી બચશે સ્ટારડમ? રજનીકાંતની 'જેલર 2' સાથે ટક્કર
વિજય દેવરકોંડાએ વર્ષ 2018માં ફિલ્મ 'ગીતા ગોવિંદમ' જેવી બ્લોકબસ્ટર આપી હતી. તે બાદ 8 વર્ષથી સતત ફ્લોપ સાબિત થયો છે.
Published : October 13, 2026 at 12:53 PM IST
હૈદરાબાદ: વિજય દેવરકોંડા પોતાની આગામી ઐતિહાસિક પીરિયડ ડ્રામા ફિલ્મ 'રાણાબલી'ની રિલીઝની રાહ જોઇ રહ્યો છે. ફિલ્મ આગામી 16 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થવાની છે. વિજય આ ફિલ્મમાં પોતાની પત્ની રશ્મિકા મંદાના સાથે લીડ રોલમાં છે. લગ્ન બાદ આ રિયલ લાઇફ કપલની એકસાથે પ્રથમ ફિલ્મ છે. કપલને આશા છે કે ગીતા ગોવિંદમની જેમ તેમની આ ફિલ્મ પણ બોક્સ ઓફિસ પર સફળ સાબિત થાય. રશ્મિકા માટે નહીં પરંતુ વિજયને પોતાના સ્ટારડમને સંભાળવા માટે એક ફિલ્મનું હિટ હોવું જરૂરી છે. વિજય છેલ્લા આઠ વર્ષથી બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ સાબિત થઇ રહ્યો છે. વર્ષ 2018 બાદથી વિજયના ખાતામાં એક પણ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ આવી નથી. એવામાં રાણાબલીથી વિજયે પોતાનું કમબેક કરવું પડશે, કારણ કે આ તેની ફિલ્મી કારકિર્દી માટે ઘણુ જરૂરી છે.
આ સ્ટાર્સનું થયું કમબેક, વિજયનું ક્યારે થશે?
2026માં કમબેક કરનારા અભિનેતાઓમાં સૂર્યા, રવિ તેજા અને ઇમરાન હાશ્મી જેવા નામ સામેલ છે. બીજી તરફ રણવીર સિંહની ફિલ્મ 'ધુરંધર'ની સફળતાએ તેના કરિયરને નવી ઝડપ આપવાનું ઉદાહરણ રજૂ કર્યું છે. છેલ્લા ત્રણ-ચાર વર્ષમાં ભારતીય સિનેમાના કેટલાક અન્ય એક્ટર્સે પણ કમબેક કર્યું છે જેમાં (પઠાણથી શાહરૂખ ખાન, ગદર 2થી સન્ની દેઓલ, એનિમલથી બોબી દેઓલ અને જેલરથી રજનીકાંત)નું નામ સામેલ છે.
વિજયના કમબેકમાં ક્યા આવે છે તકલીફ?
બીજી તરફ વિજયને લઇને એક સવાલ ઉભો થઇ રહ્યો છે. શું તેની પબ્લિક ઇમેજ એટલી ભારે થઇ ગઇ છે કે દર્શકોનો એક વર્ગ તેની ફિલ્મને નિષ્પક્ષ રીતે જોવામાં ડરી રહ્યો છે? કારણ કે રાણાબલીની કાસ્ટિંગ પર પણ સવાલ ઉભા થઇ ચુક્યા છે. જોકે, ઓનલાઇન ટિકાઓમાં એક મોટો વર્ગ નથી પરંતુ એક્ટરના કમબેક માટે આ મુશ્કેલી જરૂર બની શકે છે.
વિજય દેવરકોંડાની ફિલ્મી સફર
થારૂન ભાસ્કરની ફિલ્મ 'પેલ્લી ચૂપુલુ' (2016)એ તેને એક એક્ટર તરીકે સ્થાપિત કર્યો હતો. જોકે, 'અર્જુન રેડ્ડી' (2017)એ તેને સ્ટાર બનાવી દીધો. અર્જુન રેડ્ડીની આ વાર્તા અને રોલે દર્શકોને અંદરથી ચોંકાવી દીધા હતા. આ ફિલ્મને કારણે જ વિજયને ભારતીય સિનેમામાં ઓળખ મળી હતી.
તે બાદ વિજયે પત્ની રશ્મિકા મંદાના સાથે ગીતા ગોવિંદમ (2018)ની જે બ્લોકબસ્ટર છે. તે વર્ષે રિલીઝ થયેલી ટેક્સીવાલાએ પણ વિજયની સફળતાને આગળ વધારી હતી. રસપ્રદ વાત આ છે કે બન્ને ફિલ્મ થિયેટરમાં રિલીઝ થયા પહેલા જ ઓનલાઇન લીક થઇ ગઇ હતી, તેમ છતા પણ દર્શક થિયેટરમાં પહોંચ્યા હતા. ટેક્સીવાલા બાદ વિજયની કરિયરની ગાડીમાં બ્રેક લાગી હતી.
શું આત્મવિશ્વાસ સમસ્યા બની?
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રાણાબલીના ટ્રેલર લોન્ચ દરમિયાન વિજયે પોતાની આસપાસ નકારાત્મક વાત કહી હતી. તેને સવાલ ઉઠાવ્યો કે શું તેને સપના જોવાનું છોડી દેવું જોઇએ, કારણ કે કેટલાક લોકો તેની મહેનતને બેકાર સમજે છે અથવા શું તેને આત્મવિશ્વાસ છોડી દેવો જોઇએ? કારણ કે બીજા તેને અહંકાર સમજે છે. તેને એમ પણ પૂછ્યું કે જો લોકો તેની સફરને સ્વીકારતા નથી તો શું તેને માત્ર ઘરે બેસી રહેવું જોઇએ? તેની નિરાશા સ્વાભાવિક હતી પરંતુ તેનાથી સમસ્યા ઉભી થઇ.
ફ્લોપ ફિલ્મ
વિજયની કરિયરમાં નિર્ણાયક વળાક ત્યારે આવ્યો જ્યારે કેટલીક ફિલ્મોનો ફ્લોપ થવું નહતું. દરેક અભિનેતાએ નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડે છે. અસલ સમસ્યા તેની મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ અને સૌથી સફળ પ્રોજેક્ટમાંથી મળતા પરિણામો વચ્ચે વધતું અંતર હતું.
ડિયર કોમરેડ (2019)માં વિજયે ફરી એકવાર દમદાર અભિનય કર્યો પરંતુ આ ફિલ્મ ગીતા ગોવિંદમની જેમે કોમર્શિયલી હિટ થઇ નહતી. વિજયે વર્લ્ડ ફેમસ લવર (2020), લાઇગર (2022), ખુશી (2023), ધ ફેમિલી સ્ટાર (2024) અને કિંગડમ (2025) જેવી ફ્લોપ ફિલ્મ આપી હતી.
શું રાણાબલીથી સ્ટારડમ બચી શકે છે?
રાહુલ સાંકૃત્યાને ફિલ્મ રાણાબલીનું નિર્દેશન કર્યું છે. ફિલ્મની વાર્તા 1876-78ના મદ્રાસના ભીષણ દુષ્કાળની પૃષ્ઠભૂમિ પર આધારિત છે અને શોષણ, ભૂખને રજૂ કરે છે. વિજય એક એવા વ્યક્તિનો રોલ કરી રહ્યો છે જેની સફર બ્રિટિશ સત્તામાંથી પ્રભાવિત વિશ્વના વિદ્રોહ તરફ લઇ જાય છે. રશ્મિકા મંદાના તેની પત્ની, જયમ્માની ભૂમિકામાં જોવા મળશે જ્યારે અર્નોલ્ડ વોસ્લૂ ખલનાયક, સર થિયોડોર હેક્ટરના રૂપમાં જોવા મળશે.
ફિલ્મ મોટા બજેટ સાથે બનાવવામાં આવી છે પરંતુ આ વાતની કોઇ ગેરંટી નથી કે ભવ્ય સેટ સાથે બનેલી ફિલ્મ હિટ જ થશે. દર્શક ક્રિએશન (પ્રોડક્શન) પર ઓછો કન્ટેન્ટ પર વધુ ભાર મુકી રહ્યા છે. રાણાબલી વિજય માટે કોઇ અગ્નિ પરીક્ષાથી ઓછી નથી. વિજયે આ ફિલ્મની પુરી જવાબદારી પોતાના ખભા પર ઉપાડી લીધી છે.
'જેલર 2' સાથે મુકાબલો
વર્ષ 2023માં રજનીકાંતે ફિલ્મ જેલરથી મોટો ધમાકો કર્યો હતો. જેલરે 600 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુનું કલેક્શન કર્યું હતું. ત્રણ વર્ષ બાદ જેલરની સીક્વલ આવી રહી છે. રજનીકાંત ફરી એક વખત રિટાયર્ડ જેલર 'ટાઇગર મુથુવેલ પાંડિયન'ના રોલમાં જોવા મળશે, જેને દર્શકોએ આકર્ષિત કર્યા હતા. જેલર 2 આગામી 15 ઓક્ટોબરે અને રાણાબલી 16 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થશે. જેલર 2ના દર્શક પહેલાથી જ તૈયાર છે અને રાણાબલીએ દર્શક ભેગા કરવા પડશે. કૂલ મળીને વિજયની ફિલ્મે થિયેટરમાં સારૂ પ્રદર્શન કરવું પડશે.
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