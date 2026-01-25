પલાશ મુછાલ પર આરોપ લગાવી ફસાયો વિદ્યાન માને, સિંગરે 10 કરોડની લીગલ નોટિસ મોકલી
ગાયક પલાશ મુછાલ પર આરોપ લગાવ્યા બાદ અભિનેતા-નિર્માતા વિદ્યાન માને મુશ્કેલીમાં ફસાયો છે. ગાયકે ₹10 કરોડની કાનૂની નોટિસ મોકલી છે.
Published : January 25, 2026 at 5:44 PM IST
હૈદરાબાદ: મ્યુઝિક કંપોઝર અને સિંગર પલાશ પુછાલ ફરી એક વખત લાઇમલાઇટમાં આવી ગયો છે. તાજેતરમાં મરાઠી એક્ટર-પ્રોડ્યૂસર વિદ્યાન માનેએ પલાશ પર 40 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આટલું જ નહીં તેને સ્મૃતિ મંધાના સાથે સંબંધ તૂટવાનું કારણ પણ જણાવ્યું હતું. ગંભીર આરોપ લાગ્યા બાદ હવે પલાશ મુછાલે વિદ્યાન વિરૂદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી કરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
પલાશ મુછાલ ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યો હતો જ્યારે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથે તેના સંબંધને ઓફિશિયલ કર્યા હતા. પ્રપોઝલથી લઇને લગ્ન સુધી તે ચર્ચામાં રહ્યો પરંતુ આ વચ્ચે તેના લગ્ન તૂટવાના સમાચાર આવ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, પલાશ પર સ્મૃતિને ચીટ કરવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. આ ઘટનાને લોકો ભૂલી ગયા હતા પણ અન્ય એક સમાચાર સામે આવ્યા જેને તમામને ચોકાવી દીધા હતા.
PTI અનુસાર, પોલીસે ગુરૂવારે જણાવ્યું કે 34 વર્ષના એક્ટર અને પ્રોડ્યૂસરે મહારાષ્ટ્રના સાંગલી જિલ્લામાં પોલીસનો સંપર્ક કર્યો છે અને આરોપ લગાવ્યો કે કંપોઝર અને ફિલ્મમેકર પલાશ મુછાલે તેની સાથે 40 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે સ્થાનિક વિદ્યાન માનેએ મંગળવારે સાંગલીના પોલીસ સુપ્રિટેડન્ટને પલાશ મુછાલ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધવા માટે એક અરજી આપી છે.
આ સિવાય વિદ્યાન માનેએ એક મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન દાવો કર્યો કે તેને સ્મૃતિ મંધાના સાથે લગ્નની તૈયારીઓ દરમિયાન પલાશને એક અન્ય મહિલા સાથે પથારીમાં રંગેહાથ પકડ્યો હતો, તે સમયે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરોએ તેને માર માર્યો હતો. વિદ્યાન માને એમ પણ કહ્યું કે તેની પાસે પુરાવા પણ છે જેમાં ચેટ અને કોલ રેકોર્ડિંગ સામેલ છે.
વિદ્યાન પર પલાશનો પલટવાર
તમામ આરોપો બાદ હવે પલાશ મુછાલ સામે આવ્યો છે. આ વખતે તેને સોશિયલ મીડિયા પર ચુપ રહેવાને કારણે કોર્ટનો રસ્તો પસંદ કર્યો છે. છેતરપિંડી અને ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવાના કેટલાક દિવસ બાદ પલાશ મુછાલે 10 કરોડ રૂપિયાના માનહાનિનો કેસ દાખલ કરી જવાબ આપ્યો છે.
શનિવાર, 24 જાન્યુઆરીની સાંજે પલાશ મુછાલે ઇંસ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ વિવાદ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે હવે તેને કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે, તેને આ દાવાને ખોટા અને પોતાની પર્સનલ અને પ્રોફેનલ ઇમેજને નુકસાન પહોંચાડનારા ગણાવ્યા છે.
પલાશે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યુ છે, 'મારા વકીલ શ્રેયાંશ મિથારેએ સાંગલીના વિદ્યાન માનેને ખોટા, અપમાનજનક અને માનહાનિકારક આરોપો માટે 10 કરોડ રૂપિયાની કાનૂની નોટિસ મોકલી છે, જે તેને મારી પ્રતિષ્ઠા અને ચરિત્રને ખરાબ કરવાના જાણી જોઇને ઇરાદાથી લગાવ્યા છે.'
ઇમરજન્સી થતા પોસ્ટ પોન થયા હતા પલાશ-સ્મૃતિના લગ્ન
પલાશ મુછાલ અને સ્મૃતિ મંધાના નવેમ્બર 2025માં લગ્ન કરવાના હતા. જોકે, લગ્નના દિવસે સ્મૃતિના પિતાને હાર્ટ સંબંધી મેડિકલ ઇમરજન્સી હોવાને કારણે લગ્ન ટાળવામાં આવ્યા હતા અને પછી કેટલાક દિવસ બાદ બન્નેએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરીને કોઇ કારણ જણાવ્યા વગર લગ્ન રદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
