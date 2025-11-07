લગ્નના ત્રણ વર્ષ બાદ કેટરિના કૈફ બની મમ્મી , વિકી કૌશલ અને કેટરિનાની ઘરે ગુંજી કિલકારી
આજે 7 નવેમ્બરના રોજ અભિનેતા વિકી કૌશલ અને અભિનેત્રી પત્ની કેટરિના કૈફની ઘરે પારણું બંધાયું છે. પરિવારજનોથી લઈને ચાહકો તેમને શુભેચ્છા આપી રહ્યાં છે.
Published : November 7, 2025 at 12:05 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 1:03 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલીવુડમાં ફરી એકવાર સ્ટાર કપલના ઘરે નાના મહેમાનનું આગમન થયાના સમાચાર સંભળાયા છે. વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફના પુત્રનો જન્મ થયો છે.
વિકી અને કેટરિનાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના ચાહકો સાથે આ ખુશખબર શેર કરી. આ દંપતીએ એક સંયુક્ત ફોટો શેર કર્યો.
વિકી અને કેટરિનાએ આજે, 7 નવેમ્બરના રોજ પોતાના દીકરાનું સ્વાગત કર્યું. આ દંપતીની પોસ્ટ સેલિબ્રિટીઝ અને ચાહકો તરફથી અભિનંદનથી છલકાઈ ગઈ છે. આ દંપતીએ 2021માં લગ્ન કર્યા હતા, અને તેમની ચોથી લગ્ન વર્ષગાંઠ પહેલા, જ તેમના ઘરે નાના મહેમાનની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે.
વિકી અને કેટરિનાએ ગત નવરાત્રિ દરમિયાન તેમના ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર જાહેર કર્યા હતા, અને આ સમય દરમિયાન, કેટરિનાએ તેના બેબી બમ્પનો પહેલો ફોટો શેર કર્યો હતો.