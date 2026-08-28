દિગ્ગજ તેલુગુ એક્ટર જીવી નારાયણનું હાર્ટ એટેકથી અવસાન, ચિરંજીવીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
જીવી નારાયણ રાવ પાંચ દાયકા સુધી તેલુગુ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એક્ટર અને પ્રોડ્યુસર તરીકે જોડાયેલા રહ્યા
Published : August 28, 2026 at 3:35 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલુગુ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં લગભગ પાંચ દાયકા સુધી કામ કરનારા પીઢ અભિનેતા અને નિર્માતા જીવી નારાયણ રાવનું બુધવારે રાત્રે હૈદરાબાદમાં હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. તેઓ 73 વર્ષના હતા. અભિનેત્રી કરાટે કલ્યાણીએ તેમના નિધનની પુષ્ટિ કરી. દરમિયાન, તેલુગુ સિનેમાના મેગાસ્ટાર ચિરંજીવીએ અભિનેતાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
અભિનેતા ચિરંજીવીએ તેમના X (અગાઉ ટ્વિટર) હેન્ડલ પર જીવી નારાયણ સાથેનો પોતાનો એક ફોટો પોસ્ટ કર્યો અને તેમની સાથે વિતાવેલા ક્ષણોને યાદ કરતી એક નોટ શેર કરી. અભિનેતાએ લખ્યું, "પ્રખ્યાત વરિષ્ઠ અભિનેતા, નિર્માતા અને મારા નજીકના મિત્ર શ્રી જીવી નારાયણ રાવના નિધનના સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. 1976માં ફિલ્મ 'અંતુલેની કથા' દ્વારા સિલ્વર સ્ક્રીન પર ડેબ્યૂ કર્યા પછી, તેમણે અસંખ્ય ફિલ્મો અને ટીવી સિરિયલોમાં તેમના વિશિષ્ટ અભિનય દ્વારા દર્શકોના હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન બનાવ્યું."
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత, నా ఆత్మీయ మిత్రుడు జీవీ నారాయణరావు గారు ఇక లేరనే వార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 27, 2026
1976లో ‘అంతులేని కథ’ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమైన ఆయన, ఎన్నో చిత్రాల్లోనూ, పలు టెలివిజన్ సీరియళ్లలోనూ తన విలక్షణమైన నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక… pic.twitter.com/6yBSvnqmEf
જીવી નારાયણ સાથેના તેમના સંબંધો વિશે વાત કરતા, મેગાસ્ટારે લખ્યું, "મારો શ્રી નારાયણ રાવ સાથે ખૂબ જ ગાઢ સંબંધ હતો. અમે 'દેવંથાકુડુ' અને 'યમુદિકી મોગુડુ' જેવી ફિલ્મોમાં નિર્માતા અને સહયોગી તરીકે સાથે કામ કરીને ઘણી યાદગાર ક્ષણો વિતાવી."
જીવી નારાયણના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરતા, ચિરંજીવીએ સમાપન કર્યું, "હું ભગવાનને તેમના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરું છું અને તેમના પરિવાર, નજીકના સહયોગીઓ અને ચાહકો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ઓમ શાંતિ." મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, નારાયણ રાવના અંતિમ સંસ્કાર 28 ઓગસ્ટના રોજ હૈદરાબાદના વૈકુંઠ મહાપ્રસ્થાનમ સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવશે.
જીવી નારાયણ ફિલ્મ અને ટેલિવિઝનમાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્યનો સમૃદ્ધ વારસો છોડી ગયા છે. તેમના લાંબા કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે લગભગ 100 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું અને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના મુખ્ય સ્ટાર્સ, જેમ કે ચિરંજીવી અને રજનીકાંત સાથે સ્ક્રીન શેર કરી.
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