પીઢ મરાઠી ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુરનું નિધન, 89 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ લીધા
પીઢ ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુર હવે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યાં. 89 વર્ષની વયે તેઓ દુનિયાને અલવિદા કરી ગયા છે.
Published : June 1, 2026 at 7:06 AM IST
મુંબઈ: પોતાના અવાજથી સૌ કોઈને આકર્ષિત કરનાર સુપ્રસિદ્ધ પાર્શ્વ ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુરનું નિધન થયું છે. તેમણે 89 વર્ષની વયે મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા.
શરૂઆતમાં તેમણએ સુમન હેમદી નામથી ગીતો ગાયા હતા. જોકે, લગ્ન બાદ, તેમણે સુમન કલ્યાણપુર તરીકે પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરી અને અનેક ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો.
STORY | Singer Suman Kalyanpur dies at 89— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2026
Veteran singer Suman Kalyanpur, who gave her voice to hits such as " na na karte" and "tumne pukara", passed away on sunday evening at her residence due to age-related issues, a close friend said
અવિભાજિત ભારતમાં જન્મ
સુમન કલ્યાણપુરનો જન્મ 28 જાન્યુઆરી, 1937 ના રોજ અવિભાજિત ભારત (હવે બાંગ્લાદેશ) ના ભવાનીપુરમાં થયો હતો. લગ્ન પહેલાં, તેમણે સુમન હેમદી નામથી અનેક ગીતો ગાયા હતા. તેમણે મહાન કવિ જી.ડી. માડગુલકર ('ગદિમા') દ્વારા લખાયેલા ગીતથી મરાઠી સંગીતમાં પ્રવેશ કર્યો.
ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. आपल्या मधुर, सुरेल आणि भावस्पर्शी आवाजाने त्यांनी भारतीय संगीतविश्व समृद्ध केलं. हिंदी, मराठीसह अनेक प्रादेशिक भाषांतील त्यांच्या अजरामर गीतांनी अनेक पिढ्यांच्या भावविश्वावर अधिराज्य गाजवलं.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 31, 2026
ત્યારબાદ, તેમણે 'નિમ્બોનિચા જદામાગે', 'અરે સંસાર સંસાર', 'કેતકીચા બાની તિથે નચલા મોર' અને 'રિમઝીમ ઝરતી શ્રવણધારા' સહિતના અનેક યાદગાર મરાઠી ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો. આ ગીતો આજે પણ મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.
स्वरांमधून भावना व्यक्त करण्याची विलक्षण ताकद लाभलेला एक अमूल्य आवाज आज काळाच्या पडद्याआड गेला. ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायी आहे.— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) May 31, 2026
પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત
સુમન કલ્યાણપુરે ન માત્ર મરાઠી પરંતુ હિન્દી, ગુજરાતી અને બંગાળીમાં પણ અસંખ્ય ગીતો ગાયા છે. સંગીત ક્ષેત્રમાં તેમના અમૂલ્ય યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત સરકારે તેમને 2023 માં દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારોમાંના એક 'પદ્મ ભૂષણ'થી સન્માનિત કર્યા.
The news of the passing of renowned singer Padmabhushan Suman Kalyanpur is deeply saddening. Suman Kalyanpur’s voice had sweetness, delicacy and purity. Every song she rendered had the rare ability to touch the hearts of listeners.— Governor of Maharashtra (@maha_governor) May 31, 2026
વધતી ઉંમરને કારણે, તેઓ થોડા સમય માટે કલાની દુનિયાથી દૂર રહ્યા હતા. તેમના નિધનના સમાચાર ફેલાતાં જ, સમગ્ર ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને લાખો સંગીત પ્રેમીઓમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.
प्रख्यात पार्श्वगायिका पद्मभूषण सुमन कल्याणपूर यांचे निधन झाल्याची बातमी अतिशय दुःखद आहे. त्यांनी आपल्या मधाळ आवाजाने रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले होते. निंबोणीच्या झाडामागे', 'अरे संसार संसार', 'केतकीच्या बनी तिथे नाचला मोर' आणि 'रिमझिम झरती श्रावणधारा' यांसारखी एकापेक्षा एक… pic.twitter.com/NAMw5EaXln— Supriya Sule (@supriya_sule) May 31, 2026
તેમના નિધન પર દેશભરમાં શોક પ્રસરી ગયો છે, લોકો તેમને સોશિયલ મીડિયા પર શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીને તેમને યાદ કરી રહ્યાં છે.
An era of pure, divine melodies comes to an end. Deeply pained by the passing of the legendary vocalist, Padma Bhushan Suman Kalyanpur Ji. Her voice was a sublime blend of grace, spiritual calm, and immaculate artistry. Her passing leaves an irreplaceable void in our nation's… pic.twitter.com/NPR7i5zcxO— Praful Patel (@praful_patel) May 31, 2026