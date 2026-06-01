ETV Bharat / entertainment

પીઢ મરાઠી ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુરનું નિધન, 89 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ લીધા

પીઢ ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુર હવે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યાં. 89 વર્ષની વયે તેઓ દુનિયાને અલવિદા કરી ગયા છે.

પીઢ મરાઠી ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુરનું નિધન
પીઢ મરાઠી ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુરનું નિધન (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 7:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: પોતાના અવાજથી સૌ કોઈને આકર્ષિત કરનાર સુપ્રસિદ્ધ પાર્શ્વ ગાયિકા સુમન કલ્યાણપુરનું નિધન થયું છે. તેમણે 89 વર્ષની વયે મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા.

શરૂઆતમાં તેમણએ સુમન હેમદી નામથી ગીતો ગાયા હતા. જોકે, લગ્ન બાદ, તેમણે સુમન કલ્યાણપુર તરીકે પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરી અને અનેક ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો.

અવિભાજિત ભારતમાં જન્મ

સુમન કલ્યાણપુરનો જન્મ 28 જાન્યુઆરી, 1937 ના રોજ અવિભાજિત ભારત (હવે બાંગ્લાદેશ) ના ભવાનીપુરમાં થયો હતો. લગ્ન પહેલાં, તેમણે સુમન હેમદી નામથી અનેક ગીતો ગાયા હતા. તેમણે મહાન કવિ જી.ડી. માડગુલકર ('ગદિમા') દ્વારા લખાયેલા ગીતથી મરાઠી સંગીતમાં પ્રવેશ કર્યો.

ત્યારબાદ, તેમણે 'નિમ્બોનિચા જદામાગે', 'અરે સંસાર સંસાર', 'કેતકીચા બાની તિથે નચલા મોર' અને 'રિમઝીમ ઝરતી શ્રવણધારા' સહિતના અનેક યાદગાર મરાઠી ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો. આ ગીતો આજે પણ મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.

પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત

સુમન કલ્યાણપુરે ન માત્ર મરાઠી પરંતુ હિન્દી, ગુજરાતી અને બંગાળીમાં પણ અસંખ્ય ગીતો ગાયા છે. સંગીત ક્ષેત્રમાં તેમના અમૂલ્ય યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત સરકારે તેમને 2023 માં દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારોમાંના એક 'પદ્મ ભૂષણ'થી સન્માનિત કર્યા.

    \

વધતી ઉંમરને કારણે, તેઓ થોડા સમય માટે કલાની દુનિયાથી દૂર રહ્યા હતા. તેમના નિધનના સમાચાર ફેલાતાં જ, સમગ્ર ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને લાખો સંગીત પ્રેમીઓમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.

તેમના નિધન પર દેશભરમાં શોક પ્રસરી ગયો છે, લોકો તેમને સોશિયલ મીડિયા પર શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીને તેમને યાદ કરી રહ્યાં છે.

TAGGED:

PLAYBACK SINGER SUMAN KALYANPUR
VETERAN SINGER SUMAN KALYANPUR
SUMAN KALYANPUR
સુમન કલ્યાણપુર
SUMAN KALYANPUR PASSES AWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.