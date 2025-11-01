અભિનેતા ટીકુ તલસાણિયાએ માંગી માફી, કહ્યું ફરી આવી ભૂલ ક્યારેય નહીં કરીએ
દિગ્ગજ અભિનેતા ટીકુ તલસાણિયા સામે અમદાવાદ પોલીસે ગુનો નોંધ્યો હતો. અભિનેતાએ પોલીસ સમક્ષ માફી માંગીને લોકોને
Published : November 1, 2025 at 7:23 AM IST
અમદાવાદ: વરિષ્ઠ અભિનેતા ટીકુ તલસાણિયા અને અભિનેત્રી માનસી પારેખ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ મામલો અમદાવાદના રસ્તાઓ પર ખતરનાક બાઇક સ્ટંટ કરતા અભિનેતાના વીડિયો સાથે સંબંધિત છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ટીકુ તલસાણિયા અને અભિનેત્રી માનસી પારેખની ધરપકડ કરી હતી, ત્યારબાદ તેમને જાહેરમાં માફી માંગવાની ફરજ પડી હતી.
ગુરુવારે, ટીકુ તલસાણિયાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો જેમાં તે બાઇક ચલાવતી વખતે ઊંચી ઝડપે ઉભા રહીને સ્ટંટ કરતા જોવા મળે છે. અભિનેત્રી માનસી પારેખ પણ બીજી બાઇક પર સ્ટંટ કરતા જોવા મળે છે. આ વીડિયો ત્યારે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે ટીકુ તલસાણિયા માનસી પારેખ સાથે ગુજરાતી ફિલ્મ મિસરીનું પ્રમોશન કરી રહ્યા હતા.
અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ અભિનેતા ટીકુ તલસાણિયા અને અભિનેત્રી સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 281 અને મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 177 અને 184 હેઠળ તેમની સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ પરથી તેમનો સ્ટંટ વીડિયો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોના આધારે ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે."
એ ડિવિઝન ટ્રાફિકના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એન.એ. દેસાઈએ મીડિયા સાથે વાત કરતા ધરપકડની પુષ્ટિ કરી. તેમણે કહ્યું, "ફિલ્મ મિસરીના કલાકારો ટીકુ તલસાણિયા, પ્રેમ ગઢવી અને જેસલ જાડેજાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વાયરલ વીડિયોમાં, ત્રણેય રસ્તા પર બેદરકારીપૂર્વક સ્ટંટ કરતા જોવા મળે છે.
કાનૂની કાર્યવાહી બાદ, ટીકુ તલસાણિા અને તેમની ટીમે પોલીસ સ્ટેશનમાં માફી માંગી. અભિનેતાએ કહ્યું, "કોઈપણ ગેરસમજ બદલ અમે માફી માંગીએ છીએ. અમે આવી ભૂલ ફરી નહીં કરીએ. અમારો ક્યારેય કોઈને દુઃખ પહોંચાડવાનો ઈરાદો નહોતો. અમે બધા માટે વસ્તુઓ સામાન્ય અને સલામત રાખવા માંગીએ છીએ. તમે બધા શાંતિ અને સલામત રહો, અને અન્ય લોકોને પણ સુરક્ષિત રાખો."
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ટીકુ તલસાણિયાની આગામી ફિલ્મમાં અભિનેત્રી માનસી પારેખ ઉપરાંત પ્રેમ ગઢવી, રૌનક કામદાર, હિતુ કનોડિયા અને કૌશાંબી ભટ્ટ જેવા કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે. આ ફિલ્મ 31 ઓક્ટોબરના રોજ રિલીઝ થઈ હતી.