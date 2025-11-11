ધર્મેન્દ્ર પછી પીઢ અભિનેતા પ્રેમ ચોપરા હોસ્પિટલમાં દાખલ, ડોક્ટર અને પરિવારે તબિયત વિશે આપી માહિતી
ધર્મેન્દ્ર પછી, હિન્દી સિનેમાના પીઢ અભિનેતા પ્રેમ ચોપરાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટરો અને પરિવારે અભિનેતાની તબિયત વિશે માહિતી આપી હતી.
Published : November 11, 2025 at 12:23 PM IST
મુંબઈ : હિન્દી સિનેમા ક્ષેત્રે વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હિન્દી સિનેમાના પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાના સમાચાર બાદ, અભિનેતા પ્રેમ ચોપરાને પણ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, ડૉ. જલીલ પાર્કરે જણાવ્યું હતું કે અભિનેતાને શનિવારે લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
હિન્દી સિનેમાના બે દિગ્ગજ કલાકારોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાના સમાચારે હંગામો મચાવી દીધો છે. 10 નવેમ્બરના રોજ બપોરે ધર્મેન્દ્રને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હોવાના સમાચાર આવ્યા હતા, પરંતુ આજે સાંજ સુધીમાં સમાચાર આવ્યા કે "બોબી" નામના દિગ્ગજ અભિનેતા પ્રેમ ચોપરાને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
#BREAKING: Veteran actor Prem Chopra has been admitted to Lilavati Hospital pic.twitter.com/UxikGBWYTj— IANS (@ians_india) November 10, 2025
જોકે, પ્રેમ ચોપરાના સ્વાસ્થ્ય અંગે તેમના પરિવાર અને ડૉક્ટર દ્વારા એક નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ડૉ. જલીલ પાર્કરે જણાવ્યું હતું કે પ્રેમ ચોપરાને શનિવારે લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડૉક્ટરે જણાવ્યું હતું કે અભિનેતાને હૃદયની સમસ્યાઓ અને વાયરલ ચેપથી પીડાતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની સ્થિતિમાં સુધારાના સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે.
ડૉ. જલીલ પાર્કરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "પ્રેમ ચોપરાજીને બે દિવસ પહેલા તેમના ફેમિલી કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉ. નીતિન ગોખલેની દેખરેખ હેઠળ લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને હૃદયની સમસ્યા પણ છે અને તેમને વાયરલ ચેપ અને ફેફસામાં ચેપ છે, જેના માટે હું પણ એ જ ટીમના ભાગ રૂપે તેમની સારવાર કરી રહ્યો છું. તેઓ ICUમાં નથી, પરંતુ રૂમ અને વોર્ડમાં છે, અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર નથી."
તેમણે ઉમેર્યું, "તેમને ઉંમર સંબંધિત ગૂંચવણો છે, અને વૃદ્ધ વ્યક્તિને સ્વસ્થ થવામાં સમય લાગે છે. તેઓ ૯૨ વર્ષના છે, તેથી તેમને આગામી 2-3 દિવસમાં રજા આપી દેવી જોઈએ. તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે."
દરમિયાન, પ્રેમ ચોપરાના જમાઈ, અભિનેતા વિકાસ ભલ્લાએ ખાતરી આપી હતી કે 90 વર્ષીય અભિનેતાની તબિયત સારી છે અને તેમને થોડા દિવસોમાં રજા આપવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે. ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા પછી આ સમાચાર આવ્યા છે.
ધર્મેન્દ્રને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હોવાથી તેમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમના પુત્ર અને અભિનેતા સની દેઓલની ટીમે એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે અભિનેતા હાલમાં નિરીક્ષણ હેઠળ છે. તેમણે કહ્યું, "અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની સ્થિતિ સ્થિર છે અને તેઓ નિરીક્ષણ હેઠળ છે. વધુ ટિપ્પણીઓ અને અપડેટ્સ ઉપલબ્ધ થતાં જ શેર કરવામાં આવશે. દરેકને વિનંતી છે કે તેઓ તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરે અને પરિવારના ગોપનીયતાના અધિકારનો આદર કરે."
