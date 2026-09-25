દિગ્ગજ એક્ટર મુશ્તાક ખાનનું નિધન, કોમેડિયન સુનીલ પાલે શોક વ્યક્ત કર્યો
આશિકી, હમ હૈ રાહી પ્યાર કે, મુઝસે શાદી કરોગી અને વેલકમ જેવી ફિલ્મમાં પોતાના અભિનય માટે જાણીતા અનુભવી અભિનેતા મુશ્તાક ખાનનું નિધન થયું છે.
Published : September 25, 2026 at 12:08 PM IST
હૈદરાબાદ: આશિકી, હમ હૈ રાહી પ્યાર કે, મુઝસે શાદી કરોગી અને વેલકમ જેવી ફિલ્મમાં પોતાના અભિનય માટે જાણીતા અનુભવી અભિનેતા મુશ્તાક ખાનનું નિધન થયું છે. કહેવામાં આવે છે કે તેમણે નાનાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું. મુશ્તાક ખાનને તેમના જાણીતા ડાયલોગ 'મેરી એક ટાંગ નકલી હૈ' માટે પણ યાદ કરવામાં આવે છે.
ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા સિને એમ્પ્લોય્ઝ (FWICE)ના પ્રેસિડેન્ટ બીએન તિવારીએ ફોન પર ANIને તેમના નિધનની પૃષ્ટિ કરી છે. સમાચાર અનુસાર, મુશ્તાક ખાન લાંબા સમયથી ફેફ્સાના કેન્સર સામે ઝઝુમી રહ્યા હતા.
કહેવામાં આવે છે કે ગુરૂવાર સાંજે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. જોકે, તેમના મોતનું સાચુ કારણ જાણી શકાયું નથી. જોકે, સમાચાર અનુસાર તે કેન્સર સામે ઝઝુમતા હતા.
"Actor Mushtaq Khan died today," Federation of Western India Cine Employees (FWICE) president BN Tiwari confirms to ANI over phone— ANI (@ANI) September 24, 2026
(File photo of Mushtaq Khan) pic.twitter.com/9gLDbKS2oA
કોમેડિયન સુનીલ પાલે પોતાના ઇંસ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર મુશ્તાક ખાનના નિધનની પૃષ્ટિ કરી છે. સુનીલ પાલે મુશ્તાક ખાનની એક તસવીર શેર કરતા લખ્યુ, "RIP મુશ્તાક ખાન સાહબ."
મુશ્તાક ખાનના ફિલ્મી કરિયરની વાત કરીએ તો 1980માં ડ્રામા ફિલ્મ 'અલ્બર્ટ પિંટો કો ગુસ્સા ક્યો આતા હૈ'થી કરી હતી. આ પ્રોજેક્ટમાં તે નાના રોલમાં જોવા મળ્યો હતો. તે બાદ તે 1980ના દાયકા દરમિયાન કેટલીક ફિલ્મમાં જોવા મળ્યો હતો જેમાં થોડિસી બેવફાઇ (1980), કાલિયા (1981), અને કબ્જા (1988) સામેલ છે.
જોકે, તેમણે 1990 અને 2000ના દાયકામાં આશિકી (1990), દિલ હૈ કિ માનતા નહીં (1991), સડક (1991), હમ હૈ રાહી પ્યાર કે (1993), ચાહત (1996), પ્યાર તો હોના હી થા (1998), હેરાફેરી (2000), જોડી નંબર 1 (2001), મુઝસે શાદી કરોગી (2004), વેલકમ (2007), માઇ ફ્રેન્ડ ગણેશા (2007), રાઉડી રાઠોડ (2012) ખિલાડી 786 (2012), વેલકમ બેક (2015), સ્ત્રી (2018), ભારત (2019), બધાઇ દો (2022), ગદર 2 (2023), સ્ત્રી 2 (2024), બેબી ઝોન (2024) અને લવ કી એરેન્જ મેરેજ (2024) જેવી ફિલ્મ દ્વારા ઓળખ મળી હતી.
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