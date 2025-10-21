ETV Bharat / entertainment

અલવિદા ગોવર્ધન 'અસરાની', અવસાનના થોડા કલાક પહેલા જ ચાહકોને આપ્યો હતો સંદેશ

પીઢ અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાનીનું નિધન થયું છે. ટૂંકી બીમારી બાદ તેમણે 84 વર્ષની વયે હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

પીઢ અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાની
પીઢ અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાની (ETV Bharat Gujarat/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 11:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : પ્રખ્યાત હાસ્ય કલાકાર અને બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાનીનું 84 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેઓ તેમના સ્ટેજ નામ 'અસરાની'થી જાણીતા હતા, તેમણે ટૂંકી બીમારી બાદ સોમવારે રાત્રે હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના અંતિમ સંસ્કાર સાંતાક્રુઝ સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવ્યા. નિધનના થોડા કલાક પહેલા જ ચાહકો માટે એક સંદેશ આપ્યો હતો.

પીઢ અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાનીનું નિધન

સ્વ. ગોવર્ધન અસરાનીના પરિવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા કહ્યું કે, "આપણા પ્રિય, દરેકના ચહેરા પર સ્મિત લાવનાર, અસરાનીજી હવે આપણી વચ્ચે નથી. તેમનું નિધન હિન્દી સિનેમા અને આપણા હૃદય બંને માટે એક ન ભરવાપાત્ર નુકસાન છે. તેમણે પોતાના અભિનય દ્વારા જે અમીટ છાપ છોડી છે, તે શાશ્વત રહેશે. ભગવાન તેમના આત્માને શાંતિ આપે, ઓમ શાંતિ."

ચાહકોને આપ્યો હતો સંદેશ આ સંદેશ

સોમવારના રોજ જ સાંતાક્રુઝ સ્મશાનગૃહમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. તેમના નિધનના થોડા કલાકો પહેલા જ ગોવર્ધન અસરાનીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી તેમના ચાહકો માટે દિવાળીની શુભેચ્છા પોસ્ટ કરી હતી. તેઓ ભારતીય સિનેમાના સૌથી શ્રેષ્ઠ હાસ્ય કલાકારોમાંના એક હતા.

ભારતીય સિનેમાના શ્રેષ્ઠ હાસ્ય કલાકાર ગોવર્ધન 'અસરાની'

અસરાનીનું પૂરું નામ ગોવર્ધન અસરાની હતું. તેમનો જન્મ 1 જાન્યુઆરી, 1941 ના રોજ એક મધ્યમ વર્ગના સિંધી પરિવારમાં થયો હતો. ભાગલા પછી તેમના પિતા પાકિસ્તાનથી જયપુર આવ્યા અને કાર્પેટની દુકાન શરૂ કરી. અસરાની ચાર બહેનો અને ત્રણ ભાઈઓમાં ચોથા નંબરના હતા. પાંચ દાયકાથી વધુની ઉજ્જવળ કારકિર્દી દરમિયાન અસરાનીએ 350 થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. તેમણે ગંભીર અને સહાયક ભૂમિકાથી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ અસરાની તેમના રમુજી પાત્રો માટે લોકોના દિલમાં વસી ગયા.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

ASRANI PASSES AWAY
GOVARDHAN ASRANI PASSES AWAY
SHOLAY JAILER ASRANI
ASRANI DEATH NEWS
GOVARDHAN ASRANI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.