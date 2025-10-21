અલવિદા ગોવર્ધન 'અસરાની', અવસાનના થોડા કલાક પહેલા જ ચાહકોને આપ્યો હતો સંદેશ
પીઢ અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાનીનું નિધન થયું છે. ટૂંકી બીમારી બાદ તેમણે 84 વર્ષની વયે હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
મુંબઈ : પ્રખ્યાત હાસ્ય કલાકાર અને બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાનીનું 84 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેઓ તેમના સ્ટેજ નામ 'અસરાની'થી જાણીતા હતા, તેમણે ટૂંકી બીમારી બાદ સોમવારે રાત્રે હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના અંતિમ સંસ્કાર સાંતાક્રુઝ સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવ્યા. નિધનના થોડા કલાક પહેલા જ ચાહકો માટે એક સંદેશ આપ્યો હતો.
સ્વ. ગોવર્ધન અસરાનીના પરિવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા કહ્યું કે, "આપણા પ્રિય, દરેકના ચહેરા પર સ્મિત લાવનાર, અસરાનીજી હવે આપણી વચ્ચે નથી. તેમનું નિધન હિન્દી સિનેમા અને આપણા હૃદય બંને માટે એક ન ભરવાપાત્ર નુકસાન છે. તેમણે પોતાના અભિનય દ્વારા જે અમીટ છાપ છોડી છે, તે શાશ્વત રહેશે. ભગવાન તેમના આત્માને શાંતિ આપે, ઓમ શાંતિ."
Deeply saddened by the passing of Shri Govardhan Asrani Ji. A gifted entertainer and a truly versatile artist, he entertained audiences across generations. He particularly added joy and laughter to countless lives through his unforgettable performances. His contribution to Indian…— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025
સોમવારના રોજ જ સાંતાક્રુઝ સ્મશાનગૃહમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. તેમના નિધનના થોડા કલાકો પહેલા જ ગોવર્ધન અસરાનીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી તેમના ચાહકો માટે દિવાળીની શુભેચ્છા પોસ્ટ કરી હતી. તેઓ ભારતીય સિનેમાના સૌથી શ્રેષ્ઠ હાસ્ય કલાકારોમાંના એક હતા.
Dearest #AsraniJi! Thank you for making the world a better place to be in with your persona!! On and off screen! We will miss you in physical form! But cinema and your ability to make people laugh will keep you alive for years to come! Om Shanti! 💔💔💔🕉 pic.twitter.com/eTXZlgPd1V— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 20, 2025
અસરાનીનું પૂરું નામ ગોવર્ધન અસરાની હતું. તેમનો જન્મ 1 જાન્યુઆરી, 1941 ના રોજ એક મધ્યમ વર્ગના સિંધી પરિવારમાં થયો હતો. ભાગલા પછી તેમના પિતા પાકિસ્તાનથી જયપુર આવ્યા અને કાર્પેટની દુકાન શરૂ કરી. અસરાની ચાર બહેનો અને ત્રણ ભાઈઓમાં ચોથા નંબરના હતા. પાંચ દાયકાથી વધુની ઉજ્જવળ કારકિર્દી દરમિયાન અસરાનીએ 350 થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. તેમણે ગંભીર અને સહાયક ભૂમિકાથી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ અસરાની તેમના રમુજી પાત્રો માટે લોકોના દિલમાં વસી ગયા.
