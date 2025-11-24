ETV Bharat / entertainment

અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર બિકાનેરથી સાંસદ ચૂંટાયા હતા, પરંતુ કયા કારણથી તેમણે રાજકારણ છોડી દીધું હતું?

પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રએ બોલિવૂડ પર રાજ કર્યું, પણ તેમનું રાજકીય કરિયર કેવું હતું? જાણો...

બિકાનેર : બિકાનેરના ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને ફિલ્મ અભિનેતા "હી-મેન" ધર્મેન્દ્રનું સોમવારે 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના મૃત્યુના સમાચારથી તેમના સમર્થકોમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ. ધર્મેન્દ્ર ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન ધરાવતા હતા, પરંતુ તેમણે રાજકારણમાં પણ પોતાનું નસીબ અજમાવ્યું. તેમણે ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે બિકાનેર લોકસભા મતવિસ્તારથી ચૂંટણી લડી હતી, પરંતુ રાજકારણ તેમને ગમ્યું નહીં.

2004ની ચૂંટણી લડ્યા

ધર્મેન્દ્રએ 2004ની લોકસભા ચૂંટણી બિકાનેરથી લડી હતી, જે તે સમયે બિનઅનામત બેઠક હતી, અને તેઓ આ બેઠક પર બિનઅનામત શ્રેણીના છેલ્લા સાંસદ હતા. ત્યારબાદ આ બેઠક 2009માં અનામત રાખવામાં આવી હતી, અને ત્યારથી તે ભાજપ પાસે છે. ધર્મેન્દ્ર આ બેઠક જીતનારા બીજા સાંસદ બન્યા, અને તેમની જીત પછી, ભાજપ સતત પાંચ વખત આ બેઠક પર કબજો જમાવી ચૂક્યું છે. ધર્મેન્દ્ર પછી, અર્જુન મેઘવાલ આ બેઠક પરથી સાંસદ રહ્યા છે.

જ્યારે 2004માં ભાજપને કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતા અને સાંસદ સ્વર્ગસ્થ રામેશ્વર ડુડી સામે ચૂંટણી લડવા માટે કોઈ મજબૂત ઉમેદવાર ન મળ્યો, ત્યારે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાંથી ધર્મેન્દ્રને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા. તેમના પુત્રો, સની અને બોબી દેઓલ પણ ધર્મેન્દ્ર માટે પ્રચાર કરવા આવ્યા હતા. જોકે, ધર્મેન્દ્રને તેમણે જે જીતની આશા હતી તે મળી ન હતી. તેઓ ફક્ત શહેરી વિસ્તારોમાં તેમના ફાયદાને કારણે જીત્યા. તેમની જીત પછી, ધર્મેન્દ્ર સંસદમાં સક્રિય રહ્યા નહીં કે બિકાનેર લોકસભા મતવિસ્તારના લોકો સાથે કોઈ જોડાણ જાળવી રાખ્યું નહીં. તેઓ જીત્યા, પરંતુ રાજકારણ તેમને ગમ્યું નહીં.

બિકાનેરમાં પ્રચાર દરમિયાન

જ્યારે પાર્ટીએ ફિલ્મ ઉદ્યોગના અનુભવી ધર્મેન્દ્રને મેદાનમાં ઉતાર્યા, ત્યારે પાર્ટી અને તેમને પોતે બંનેને વિશ્વાસ હતો કે તેઓ ફિલ્મ સ્ટાર તરીકેની તેમની છબીના આધારે સરળતાથી ચૂંટણી જીતી જશે. તેમને રામેશ્વર દુર્ગી તરફથી જોરદાર પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો, અને તેમણે પ્રચારમાં પોતાની સંપૂર્ણ તાકાત લગાવવી પડી. આનાથી તેઓ થોડા અસ્વસ્થ થયા.

કોઈ રાજકીય હસ્તક્ષેપ નહીં

સામાન્ય રીતે, ચૂંટણી જીત્યા પછી, રાજકારણીઓ તેમના મતવિસ્તાર પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખે છે, પરંતુ ધર્મેન્દ્રએ જીત્યા પછી તેમના મતવિસ્તારમાં કોઈ પ્રભાવ જાળવી રાખ્યો નહીં. આ જ કારણ છે કે તેમનો ક્યારેય બીકાનેરના કોઈપણ રાજકારણી સાથે સીધો સંબંધ નહોતો. એક સારી વાત એ હતી કે ફિલ્મ અભિનેતા તરીકે, ધર્મેન્દ્રએ બિકાનેરથી ચૂંટણી લડી તે તેમના ચાહકો અને પ્રશંસકો માટે એક ભેટ હતી. ધર્મેન્દ્રના ચાહક કેશવ પારીક કહે છે કે જ્યારે ધર્મેન્દ્ર બિકાનેર આવ્યા અને તેમને મોટરસાયકલ પર લાંબી સવારી માટે લઈ ગયા, ત્યારે તે તેમના જીવનનો એક યાદગાર ક્ષણ છે જે તેઓ ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી.

સંપાદકની પસંદ

