પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની વયે નિધન, લાંબા સમયથી હતા બીમાર
હિન્દી ફિલ્મ જગતના "હી-મેન" વય સંબંધિત બીમારી સામે ઝઝૂમી રહેલા 89 વર્ષના પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું નિધન થયું છે.
Published : November 24, 2025 at 1:32 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 2:39 PM IST
હૈદરાબાદ: હિન્દી સિનેમાના હી-મેન ધર્મેન્દ્રનું આજે, 24 નવેમ્બરના રોજ, 89 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. આજે અભિનેતાના ઘરે એક એમ્બ્યુલન્સ આવી, જેનાથી તેમના ચાહકોમાં ફરી એકવાર ચિંતા વધી ગઈ, કારણ કે તેમના મૃત્યુની અફવાઓ અગાઉ ફેલાઈ હતી, જેનાથી સમગ્ર દેશ આઘાતમાં હતો.
નોંધનીય છે કે અભિનેતાને તાજેતરમાં જ તબિયત લથડતા મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે 11 દિવસ વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર ICU વોર્ડમાં વિતાવ્યા હતા, અને આ સમય દરમિયાન તેમના મૃત્યુની અફવાઓ ફેલાઈ હતી, જેનાથી પીઢ અભિનેતાના સમગ્ર પરિવારમાં રોષ ફેલાયો હતો. હોસ્પિટલમાંથી અભિનેતાનો એક વીડિયો પણ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો, જે સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થયો હતો.
#BREAKING: Veteran actor Dharmendra passes away at the age of 89 pic.twitter.com/CUZbbk55lS— IANS (@ians_india) November 24, 2025
તેમના નિધનથી ચાહકો ઉંડા શોકમાં ગરકાવ થયા છે. જ્યારે બીજી તરફ સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યાં છે.
#WATCH | Maharashtra: Actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan arrive at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement on veteran actor Dharmendra's health is awaited. pic.twitter.com/JIXuoWvq5L— ANI (@ANI) November 24, 2025
ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મ કારકિર્દી
ધર્મેન્દ્રએ 1960માં ફિલ્મ 'દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે'થી બોલિવૂડમાં એન્ટ્રી કરી હતી, અને ત્યાર બાદ તેમણે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી. તેમની હિટ ફિલ્મોમાં 'આય મિલન કી બેલા', 'પૂજા કે ફૂલ', 'હકીકત', 'બાઝી', 'સત્યકામ', 'આયા સાવન ઝુમ કે', 'રાજા જાની', 'લોફર', 'ચુપકે ચુપકે', 'ચરસ', 'ડ્રીમ ગર્લ', 'ધરમ વીર', 'ગજબ', 'મેરા ગાંવ મેરા દેશ' અને 'અપને'નો સમાવેશ થાય છે.
ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ
આજે 24 નવેમ્બરના રોજ, ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મ "ઈક્કીસ"નું ફર્સ્ટ લુક પોસ્ટર સામે આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં, તેઓ મુખ્ય અભિનેતા અગસ્ત્ય નંદાના પિતાની ભૂમિકા ભજવતા જોવા મળશે. આ ધર્મેન્દ્રની અંતિમ ફિલ્મ હશે, જે 25 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રિલીઝ થવાની છે.
સૌથી વધુ હિટ ફિલ્મોમાં અભિનય કરવાનો રેકોર્ડ
હિન્દી સિનેમામાં સૌથી વધુ હિટ ફિલ્મોમાં અભિનય કરવાનો રેકોર્ડ ધર્મેન્દ્રના નામે છે. તેમને 2012માં પદ્મ ભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. ધર્મેન્દ્રએ 1960માં દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે ફિલ્મથી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમણે સૌપ્રથમ 1960ના દાયકાના મધ્યમાં 'આય મિલન કી બેલા', 'ફૂલ ઔર પથ્થર' અને 'આયે દિન બહાર' જેવી ફિલ્મો દ્વારા લોકપ્રિયતા મેળવી હતી.
અલવિદા ગોવર્ધન 'અસરાની', અવસાનના થોડા કલાક પહેલા જ ચાહકોને આપ્યો હતો સંદેશ