'ટૉક્સિક'થી ડરી ગઈ વરુણ ધવનની 'હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ', હવે આ તારીખે થશે રિલીઝ
"હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ" ના નિર્માતાઓએ ફિલ્મની નવી રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી છે
Published : March 10, 2026 at 4:57 PM IST
હૈદરાબાદ: વરુણ ધવન સ્ટારર 'હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ'ની રિલીઝ ડેટ પોસ્ટપૉન કરી દેવામાં આવી છે. મંગળવાર, 10 માર્ચે મેકર્સે ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટની જાહેરાત કરી. ફિલ્મને પોસ્ટપોન કરવાનો આ નિર્ણય યશની 'ટૉક્સિક: અ ફેરી ટેર ફોર ગ્રોન-અપ્સ'ની નવી રિલીઝ ડેટના એનાઉન્સમેન્ટના થોડા દિવસો બાદ આવ્યો છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે 'હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ'ના મેકર્સે ક્લેશ ટાળવા માટે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટને આગળ વધારી છે.
આજે 'હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ'ના મેકર્સે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી છે જેમાં તેમણે ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ વિશે જણાવ્યું છે. મેકર્સે સ્પષ્ટતા આપતા પોતાના સ્ટેટમેન્ટમાં લખ્યું કે, 'અમે સ્પષ્ટ કરવા માગીશું કે, અમારી ફિલ્મ 'હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ' અસલમાં 5 જૂનના રોજ રિલીઝ થવાની હતી, આ તારીખ અમે ઘણા મહિનાઓ પહેલા જણાવી હતી પરંતુ તાજેતરના ડેવલપમેન્ટને અને વર્તમાન સ્થિતિને જોતા અમને લાગ્યું કે, અમારી ફિલ્મની રિલીઝને આગળ વધારવી યોગ્ય રહેશે.'
નવી રિલીઝ તારીખ વિશે માહિતી આપતાં, તેઓએ આગળ લખ્યું, "અમે દ્રઢપણે માનીએ છીએ કે જ્યારે ફિલ્મ નિર્માતાઓ એક જ રિલીઝ તારીખ માટે બિનજરૂરી રીતે સ્પર્ધા કરવાને બદલે એકબીજાને ટેકો આપે છે ત્યારે તે ઈન્ડસ્ટ્રી માટે હંમેશા સારું હોય છે. એકતાની આ ભાવનામાં, અમે 'હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ' ની રિલીઝ 12 જૂન સુધી મુલતવી રાખવાનો અને એક અઠવાડિયા પછી અમારી ફિલ્મ દર્શકો સમક્ષ લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે."
આ નિવેદન શેર કરતા, નિર્માતાઓએ પોસ્ટનું કેપ્શન આપ્યું, "પ્રેમ, ગાંડપણ અને સંપૂર્ણ મનોરંજન માટે તૈયાર રહો. હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ 12 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે."
"હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ", વરુણ ધવન અને મૃણાલ ઠાકુર અભિનીત રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ, હવે 12 જૂને રિલીઝ થશે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, યશની એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ "ટોક્સિક" ના નિર્માતાઓએ ફિલ્મની નવી રિલીઝ તારીખની જાહેરાત કરી હતી. "ટોક્સિક: અ ફેરીટેલ ફોર ગ્રોન-અપ્સ" મૂળ 19 માર્ચે રિલીઝ થવાની હતી. જો કે, હવે તે 4 જૂને સિનેમાઘરોમાં આવશે.
