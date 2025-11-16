રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં છવાઈ 'દેસી ગર્લ' પ્રિયંકા ચોપરા, મહેશ બાબુના ફેન્સને કહ્યું- ફિલ્મ પૂરી થવા સુધીમાં તેલુગુ...

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: બોલિવુડથી લઈને હોલિવુડ સુધી પોતાના અભિનયથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરનાર ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરાએ 15 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે એસ.એસ રાજામૌલીના ગ્લોબ ટ્રોટર કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. તે એસ.એસ રાજામૌલીની ફિલ્મ "વારાણસી" સાથે ભારતીય સિનેમામાં વાપસી કરી રહી છે. આ કાર્યક્રમમાં દેશી ગર્લ તરત જ છવાઈ ગઈ હતી અને તેનું ભાષણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.

પ્રિયંકા ચોપરાએ ગ્લોબ ટ્રોટર કાર્યક્રમમાં પોતાનો દેશી અવતારમાં નજર આવી હતી. સફેદ હાફ-સાડી પહેરેલી, તે સુંદર અને શાહી દેખાતી હતી. પહોંચ્યા પછી, તેણે ચાહકોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું, પોતાના ખાસ સ્મિતથી ભીડ તરફ હાથ હલાવ્યો અને હાથ જોડીને તેમનું સ્વાગત કર્યું.

વેન્યૂની અંદર, તે પૃથ્વીરાજ સુકુમારન અને મહેશ બાબુ વચ્ચે બેઠી હતી. તે મહેશ બાબુની પત્ની નમ્રતા શિરોડકર અને તેમની પુત્રી સિતારા સાથે મૈત્રીપૂર્ણ ક્ષણો શેર કરતી પણ જોવા મળી હતી. તેણે મહેશ બાબુની પુત્રી સિતારાને ગળે લગાવી હતી.

જ્યારે પ્રિયંકાને સ્ટેજ પર બોલાવવામાં આવી, ત્યારે તેણે તેના ભાષણથી બધાના દિલ જીતી લીધા. તેણે ચાહકો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીને પોતાના ભાષણની શરૂઆત કરી. તેણે કહ્યું, "આજ રાતનો ઉત્સાહ અદ્ભુત છે, અને તે બધું તમારા (ચાહકો) કારણે છે. અમે બધા તમારા અહીં આટલી મોટી સંખ્યામાં આવવા બદલ ખૂબ આભારી છીએ. મીડિયાને, ફક્ત ભારતમાંથી જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વના મીડિયાને, આ એક એવી ભૂમિ છે જ્યાં સિનેમા એક ઉજવણી છે."

તેણે આગળ કહ્યું, "હું મારા પ્રિય ભારતમાં ફરીથી ફિલ્મ બનાવીને ખૂબ ખુશ છું." એસએસ રાજામૌલી અને મહેશ બાબુ તરફ ઈશારો કરતા પ્રિયંકાએ કહ્યું, "મેં પહેલા પણ કહ્યું છે, અને હું ફરીથી કહીશ, તેલુગુ સિનેમામાં સામેલ થવાનો શ્રેષ્ઠ અને એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે દિગ્ગજ કલાકારો સાથે કામ કરવું."

પૃથ્વીરાજ સુકુમારન વિશે બોલતા, પ્રિયંકાએ કહ્યું કે, તેમનું પાત્ર ખૂબ જ ડરામણું હતું, પરંતુ વાસ્તવિક જીવનમાં તે એટલા જ પ્રેમાળ છે. તેણે મહેશ બાબુ અને તેના પરિવારનો પણ આભાર માન્યો કે તેણીને ઘર જેવું લાગે છે.

આ દરમિયાન, પ્રિયંકાએ મહેશ બાબુના ચાહકો વિશે પણ વાત કરી. તેણીએ સ્વીકાર્યું કે તે તેલુગુ નથી જાણતી. તેણે કહ્યું, "હું તેલુગુ એટલી સારી રીતે જાણતી નથી. આ ફિલ્મ (વારાણસી) પૂરી થાય ત્યાં સુધીમાં, હું તમને સંપૂર્ણ ભાષણ આપીશ." આ સાંભળીને પ્રિયંકાના ચાહકોએ જોરથી હર્ષોલ્લાસ કર્યો.

પ્રિયંકા ચોપરા "વારાણસી" માં મંદાકિની તરીકે જોવા મળશે. નિર્માતાઓએ તાજેતરમાં જ તેનું ફર્સ્ટ-લૂક પોસ્ટર રિલીઝ કર્યું. આ કાર્યક્રમમાં, એસએસ રાજામૌલીની ફિલ્મે સત્તાવાર રીતે "વારાણસી" નામની જાહેરાત કરી. મહેશ બાબુનો એક શક્તિશાળી ફર્સ્ટ લૂક પણ એક વિશાળ સ્ક્રીન પર બતાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેઓ લોહીથી લથપથ, ત્રિશૂળ પકડીને અને નંદી પર સવારી કરતા દેખાયા હતા.

ગ્લોબ ટ્રૉટર ઇવેન્ટમાં એસએસ રાજામૌલી, એમએમ કીરવાણી, ભૂષણ કુમાર, મહેશ બાબુની પત્ની, અભિનેત્રી નમ્રતા શિરોડકર, તેમની પુત્રી સિતારા, સુપ્રિયા મેનન સાથે પૃથ્વીરાજ સુકુમારન અને લેખક કેવી વિજયેન્દ્ર પ્રસાદ હાજર રહ્યા હતા. એમએમ કીરવાણીએ પુષ્ટિ આપી છે કે વારાણસી 2027 ના ઉનાળામાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

