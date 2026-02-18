ETV Bharat / entertainment

સલીમ ખાનની હેલ્થ પર આવી મોટી અપડેટ: બ્રેઈન હેમરેજની અફવા ડૉક્ટરે આપ્યું નિવેદન

પ્રખ્યાત પટકથા લેખક અને સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાનને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 4:46 PM IST

મુંબઈ: પ્રખ્યાત પટકથા લેખક અને સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાનને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આજે, 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ લીલાવતીમાં તેમની મેડિકલ પ્રૉસિજર કરવામાં આવી. પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમના સારવાર કરતા ડૉક્ટર ડૉ. જલીલ પારકરે હોસ્પિટલની બહાર આવ્યા અને આરોગ્ય બુલેટિનમાં કેટલીક માહિતી આપી.

મંગળવારે, ડૉ. જલીલ પારકરે જણાવ્યું હતું કે પીઢ પટકથા લેખકની સ્થિતિ "સ્થિર" છે, પરંતુ તેઓ ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં "સતત નિરિક્ષણ" હેઠળ છે. બુધવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા ડૉ. જલીલ પારકરે કહ્યું, "ગઈકાલે (17 ફેબ્રુઆરી) સવારે લગભગ 8:30 વાગ્યે, તેમના ફેમિલી ફિઝિશિયન ડૉ. સંજીવ ચોપરા, સલીમ ખાનને લીલાવતી લાવ્યા હતા."

ડૉક્ટરે આગળ કહ્યું, "અમારે ઇમરજન્સીમાં જે જરૂરી સારવાર કરવાની હતી તે અમે કરી. તેમનું બ્લડ પ્રેશર ખૂબ જ ઊંચું હતું. તેના અમે તેમને કેટલીક દવાઓ આપી. તેમના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે તેમને ICUમાં ખસેડ્યા. અમારે તેમને વેન્ટિલેટર પર મૂકવા પડ્યા કારણ કે અમે તેમની સ્થિતિ વધુ બગડે તેવું ઇચ્છતા ન હતા. અમારે કેટલાક પરીક્ષણો કરાવવા પડ્યા. તેમને વેન્ટિલેટર પર મૂક્યા પછી, અમે બધા ટેસ્ટ કર્યા, જેમ કે CT સ્કેન અને બ્લડ ટેસ્ટ."

ડૉક્ટરે કહ્યું, "આજે સવારે અમે તેમના પર DSA નામની એક પ્રક્રિયા કરી. હું વિગતોમાં જઈશ નહીં, કારણ કે તે દર્દીની ગુપ્તતા છે. અમે ફક્ત એટલું જ કહી રહ્યા છીએ જેટલું પરિવારે અમને કહ્યું હતું. અમે હવે તેમને ICU માં પાછા ખસેડ્યા છે. પ્રક્રિયા સફળ રહી. અમે કદાચ ટૂંક સમયમાં અથવા કાલ સવાર સુધીમાં તેમને વેન્ટિલેટર પરથી હટાવી લઈશું. અમારી ટીમે તેમના માટે શક્ય તેટલું બધું કર્યું છે."

એક પાપારાઝીએ પૂછ્યું કે, શું સલીમ ખાનને કાલે રજા મળશે, ડૉક્ટરે જવાબ આપ્યો, "ના." જ્યારે મીડિયાએ તેમને મગજમાં હેમરેજના અહેવાલો વિશે પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "મગજમાં એક નાનું હેમરેજ થયું હતું. અમે તે ટેકલ કરી લીધું છે, કોઈ સર્જરીની જરૂર નહોતી."

