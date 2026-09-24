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VIDEO: 'Udta Teer' Trailer: પાકિસ્તાની જાસૂસ બન્યો હિન્દુસ્તાની દેશભક્ત, હસાવી-હસાવીને લોથપોથ કરી દેશે ફિલ્મનું ટ્રેલર

'ઉડતા તીર'નું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં આયુષ્માન ખુરાના બિલાલ અહેમદની ભૂમિકા ભજવી છે, જે જાસૂસી કરવા માટે ભારત આવે છે.

'Udta Teer'
'Udta Teer' (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 12:17 PM IST

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હૈદરાબાદઃ આયુષ્માન ખુરાના અને સારા અલીખાનની આગામી સ્પાઈ કૉમેડી ફિલ્મ 'ઉડતા તીર' દર્શકોને એન્ટરટેન કરવા માટે તૈયાર છે. બુઘવારે 23 સપ્ટેમ્બરે ફિલ્મનું મજેદાર ટ્રેલર લૉન્ચ કરવામા આવ્યું છે. આ ફિલ્મ કૉમેડી, એક્શન અને જાસૂસીનું એક મજેદાર મિશ્રણ હોવાનો દાવો કરે છે, જેમાં આયુષ્માનનું પાત્ર એક મિશનમાં ફસાઈ જાય છે.

ધર્મા પ્રોડક્શને 23 સપ્ટેમ્બરે 'ઉડતા તીર'નું ટ્રેલર પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર અપલોડ કર્યું અને કેપ્શનમાં લખ્યું, 'એક અદભૂત કોમેડી, જે તમે પહેલાં ક્યારેય જોઈ નહીં હોય. તૈયાર થઈ જાઓ, કારણ કે આ મિશન એક રોલરકોસ્ટર રાઈડ જેવું છે.'

'ઉડતા તીર'નું ટ્રેલર

'ઉડતા તીર'ના ટ્રેલરની શરુઆત પાકિસ્તાનની મિલિટરી ઑફિસથી થાય છે. વૉઈસ ઓવરમાં એ કહેતા સાંભળી શકાય છે કે, હિન્દુસ્તાન એક બાદ એક જાસૂસ પાકિસ્તાનમાં મોકલી રહ્યું છે. પણ હવે પાકિસ્તાન, હિન્દુસ્તાનમાં પોતાનો જાસૂસ મોકલશે. 3 મીનિટ 18 સેકન્ડના આ ટ્રેલરમાં આયુષ્માન ખુરાનાને બિલાલ અહેમદ તરીકે જોઈ શકાય છે, જે એક પાકિસ્તાની જાસૂસ છે અને તેને એક મિશન પર ભારત મોકલવામા આવે છે. પણ, એક બ્લાસ્ટમાં બિલાલની યાદશક્તિ જતી રહે છે અને કહાનીમાં એક મોટો વળાંક આવે છે. પોતાની ઓળખને લઈને ઉલજનમાં રહ્યા બાદ, આખરે તેને વિશ્વાસ થઈ જાય છે કે તે એક ભારતીય છે.

ટ્રેલરમાં સારા અલી ખાનની એક નાની ઝલક દેખાય છે, જેમાં તે બિલાલને તેના અતીત વિશે જણાવતી જોવા મળી રહી છે. એ તેને જણાવે છે કે પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓએ તેના માતા-પિતાની હત્યા કરી દીધી હતી, જેમાં તે શહીદ થઈ ગયા હતા. આ જ કારણે બાદમાં તે કાઉન્ટર ટેરરિઝ્મ સ્ક્વોડમાં સામેલ થઈ ગયો.

જ્યારે બિલાલ પોતાના અતીતને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોય છે, તો કહાનીમાં એક નવો વળાંક આવે છે. તે પોતાની નવી ઓળખને અપનાવે છે અને ભારતની રક્ષા કરવાનું વચન આપે છે. તેને વિશ્વાસ થઈ જાય છે કે તેણે આખરે પોતાના જીવનનો અસલી ઉદ્દેશ્ય સમજી લીધો છે.

'ઉડતા તીર' ક્યારે થશે રિલીઝ

આકાશ એ. કૌશિકના નિર્દેશનમાં બની રહેલી ફિલ્મ 'ઉડતા તીર'માં આયુષ્માન અને સારા ઉપરાંત રાહુલ બોઝ, રામ કપૂર, સુહેલ નૈયર, ગુલશન ગ્રોવર, રઘુબીર યાદવ, બ્રિજેન્દ્ર કાલા, સંદીપ આનંદ, સુપ્રિયા પિલગાંવકર અને સ્મિતા તાંબે જેવા દિગ્ગજ કલાકારોની પ્રભાવશાળી કાસ્ટ જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા મુકુલ દેવ પણ છે, જેમનું 23 મે, 2025ના રોજ અવસાન થયું હતું; તેમની ઉપસ્થિતિ આ આગામી ફિલ્મને વિશેષ બનાવે છે. હાલના આયોજન મુજબ, 'ઉડતા તીર' 9 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ થિયેટરોમાં રિલીઝ થવાની છે.

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UDTA TEER TRAILER OUT
AYUSHMANN KHURRANA
ફિલ્મનું ટ્રેલર
UDTA TEER TRAILER OUT

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