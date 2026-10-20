રિલીઝ પહેલા આયુષ્માન ખુરાનાની 'ઉડતા તીર'ને પડ્યો ફટકો, પાડોશી દેશમાં ફિલ્મ પર લાગ્યો પ્રતિબંધ
'ઉડતા તીર'ના નિર્માતાઓને તેની રિલીઝ પહેલાં એક ઝટકો લાગ્યો છે. આયુષ્માન ખુરાના અને સારા અલી ખાન અભિનીત આ ફિલ્મ પાડોશી દેશમાં રિલીઝ થશે નહીં
Published : October 20, 2026 at 3:27 PM IST
હૈદરાબાદ: આયુષ્માન ખુરાના અને સારા અલી ખાન અભિનીત આગામી ફિલ્મ 'ઉડતા તીર' ને તેની રિલીઝ પહેલાં એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. નેપાળના સંચાર અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયે દેશમાં આ ફિલ્મના પ્રદર્શન માટે પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પરિણામે, નેપાળમાં હાલ પૂરતું આ ફિલ્મનું જાહેર પ્રદર્શન થઈ શકશે નહીં. આ નિર્ણય નેપાળના સેન્ટ્રલ ફિલ્મ સેન્સર બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલી સમીક્ષા બાદ લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે ફિલ્મની સામગ્રી દેશના સિનેમા કાયદાઓ હેઠળ પ્રતિબંધિત શ્રેણીમાં આવે છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, મંત્રાલયના ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ અને બ્રોડકાસ્ટિંગ વિભાગે એક પત્ર જારી કરીને જણાવ્યું છે કે સેન્ટ્રલ ફિલ્મ સેન્સર બોર્ડે નેપાળી કેલેન્ડર મુજબ 'અશોજ 19, 2083' (Ashoj 19, 2083) ના રોજ આ ફિલ્મની તપાસ કરી હતી.
સમીક્ષા દરમિયાન, બોર્ડે તારણ કાઢ્યું હતું કે આ ફિલ્મનું નિર્માણ 'નેશનલ સિનેમા (પ્રોડક્શન, એક્ઝિબિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન) એક્ટ, 2026' (National Cinema Act, 2026) ની કલમ 8(3) નું ઉલ્લંઘન કરે છે. આ તારણોના આધારે, મંત્રાલયે દેશમાં ફિલ્મની જાહેર રજૂઆત માટેની પરવાનગી ન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પગલા બાદ, મંત્રાલયે કાઠમંડુના આલોકનગરમાં સ્થિત 'નેશનલ સિનેમા ગ્રુપ નેપાળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' (National Cinema Group Nepal Private Limited) ને એક નોટિસ જારી કરી છે.
નેપાળી કેલેન્ડર મુજબ 2083-06-30 તારીખ ધરાવતા આ પત્ર પર બ્રાન્ચ ઓફિસર વિશાલ ભંડારીની સહી છે અને તે જાહેર પ્રદર્શન (પબ્લિક સ્ક્રીનિંગ) માટેની મંજૂરીને લગતો છે. આ નોટિસ દ્વારા કંપનીને જાણ કરવામાં આવી છે કે નેપાળમાં આ ફિલ્મની જાહેર રજૂઆત (રિલીઝ) માટે પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.
આ નિર્ણયમાં કાયદાની કલમ 8(3)નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સેન્સર બોર્ડના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મ નિર્માણ દરમિયાન નિર્ધારિત નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું. નોંધનીય છે કે સત્તાવાળાઓએ પ્રતિબંધનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ કર્યું નથી, તેમ જ ફિલ્મમાં કયા ચોક્કસ દ્રશ્યને કારણે નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું છે તે પણ જણાવ્યું નથી.
'ઉડતા તીર' (Udta Teer) એ આયુષ્માન ખુરાના અભિનીત એક જાસૂસી-કોમેડી (સ્પાય-કોમેડી) ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ દ્વારા આકાશ એ. કૌશિક દિગ્દર્શક તરીકે પદાર્પણ કરી રહ્યા છે. આયુષ્માન ખુરાના ઉપરાંત, આ ફિલ્મમાં સારા અલી ખાન, રાહુલ બોઝ, રામ કપૂર, સુહેલ નૈયર, ગુલશન ગ્રોવર, મુકુલ દેવ, રઘુબીર યાદવ, બ્રિજેન્દ્ર કાલા, સંદીપ આનંદ, સુપ્રિયા પિલગાંવકર અને સ્મિતા તાંબે મહત્વની ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 23 ઓક્ટોબરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
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