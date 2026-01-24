ETV Bharat / entertainment

પોતાના દેશમાં 'બોર્ડર-2' પર પ્રતિબંધ લાગતા ખાસ ફિલ્મ જોવા ભારત આવ્યો ધર્મન્દ્રનો જબરો ફેન

23 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થયેલી 'બોર્ડર 2' ગલ્ફ દેશોમાં બેન થઈ છે

23 જાન્યુઆરીએ બોર્ડર 2 થિયેટર્સમાં રિલીઝ થઈ છે
23 જાન્યુઆરીએ બોર્ડર 2 થિયેટર્સમાં રિલીઝ થઈ છે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 24, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ માટે તેના ફેન્સની દિવાનગીના કિસ્સા અવારનવાર સામે આવે છે, જેમાં ફેન્સ પોતાના ફેવરેટ એક્ટર-એક્ટ્રેસ માટે ગમે તે કરી છૂટતા હોય છે. આવા જ એક ફેન છે શેખ હમાદ રિયામી. સની દેઓલની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'બોર્ડર 2' પોતાના દેશમાં બેન થતા હમાદ ખાસ ફિલ્મ જોવા માટે ભારત આવ્યા. તેમણે ફિલ્મ જોઈ અને પછી સની દેઓલને પણ મળ્યા. UAEથી ફિલ્મ જોવા આવેલા આ ફેનનું સનીએ દિલ ખોલીને સ્વાગત કર્યું અને તેમના પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો.

પોતાના દેશમાં ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ન હોવા છતાં તેને જોવા છેક ભારત આવી હમાદે સાબિત કરી દીધું કે તે બોલિવૂડના ખૂબ મોટા ફેન છે. શેખે સની સાથેની પોતાની મુલાકાતનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો અને જણાવ્યું કે તે સનીના પિતા ધર્મેન્દ્રના ખૂબ મોટા ફેન છે.

બોર્ડર 2 જોયા બાદ સનીની મુલાકાત લીધી

શેખ હમાદે બોર્ડર 2ને તેના રિલીઝ ડે એટલે કે 23 જાન્યુઆરીએ જ જોઈ. ફિલ્મ જોવા માટે તે યુએઈથી મુંબઈ આવ્યા હતા. ફિલ્મ જોયા બાદ તે સની દેઓલને મળ્યા અને તેમને ખૂબ સન્માન મળ્યું. હમાદે સની સાથેની મુલાકાતનો વીડિયો ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર શેર કરતા લખ્યું, 'બોર્ડર 2 જોવા માટે મુંબઈ જઈ રહ્યો છું.' આ વીડિયોમાં તે કહી રહ્યા છે કે, 'હું ભારત આવીને ખૂબ ખુશ છું. આ ફિલ્મ માટે ખૂબ જ એક્સાઈટેડ હતો. મને લાગે છે કે, આ બોર્ડર 2 આ વર્ષે મને ઘણી ફિલ્મોની યાદ અપાવશે.' પછી હમાદે ધર્મેન્દ્રની 'હૂકુમત', 'દાદાગિરી', 'લોહા', 'મેરા કર્મ મેરા ધર્મ' જેવી ફિલ્મોને યાદ કરી. સાથે જ તેણે કહ્યું કે, આ વર્ષે સની પાજીની તમામ ફિલ્મો હિટ રહેશે.

ધર્મેન્દ્રના મોટા ફેન છે શેખ

જણાવી દઈએ કે, શેખ બોલિવૂડ અને ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મોના મોટા ફેન છે. તેમના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેમના ધર્મેન્દ સાથે ઘણા ફોટો અને વીડિયો છે. ધર્મેન્દ્ર નિધન પર પણ હમાદે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમની યાદમાં એક વીડિયો શેર કર્યો હતો. આ ઉપરાંત તે બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનને પણ મળી ચૂક્યા છે. હમાદે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં પોતાને ફિલ્મ ડિરેક્ટર અને ક્રિટિક ગણાવ્યા છે. તેમણે ઘણી ફિલ્મોના રિવ્યૂ કર્યા છે જેમાં તાજેતરમાં વીર દાસ અને આમિર ખાનની 'હેપ્પી પટેલ' અને ઈમરાન હાશ્મીની 'તસ્કરી'ના રિવ્યૂ પણ છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર હમાદના 2 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ છે અને સુનિલ શેટ્ટી પણ તેને ફોલો કરે છે.

