ઘર-ઘરમાં લોકપ્રિય 'રામાયણ' સીરિયલના નિર્દેશક રામાનંદ સાગરના પુત્રનું અવસાન

આનંદ રામાનંદ સાગરના અવસાનથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર, શ્રદ્ધાંજલિ માટે પહોંચ્યા અનેક સ્ટાર્સ

આનંદ રામાનંદ સાગરના અવસાનથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર, શ્રદ્ધાંજલિ માટે પહોંચ્યા અનેક સ્ટાર્સ
આનંદ રામાનંદ સાગરના અવસાનથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર, શ્રદ્ધાંજલિ માટે પહોંચ્યા અનેક સ્ટાર્સ (@deepakyadav___/Poster)
Published : February 13, 2026 at 10:39 PM IST

મુંબઈ: હિન્દી મનોરંજન જગતમાંથી દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. લોકપ્રિય ટીવી શ્રેણી "રામાયણ" ના સર્જક અને પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા રામાનંદ સાગરના પુત્ર આનંદ રામાનંદ સાગર ચોપરાનું આજે, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ અવસાન થયું. તેમના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના પવન હંસ સ્થિત હિન્દુ સ્મશાનગૃહ ખાતે સાંજે 4:30 વાગ્યે કરવામાં આવ્યા હતા. ઈન્ડસ્ટ્રીના ઘણા લોકો અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સ્મશાનમાં હાજર રહ્યા હતા.

પરિવારના સભ્યોએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આનંદ રામાનંદ સાગર ચોપરાના નિધનની જાહેરાત કરી. આનંદનો ફોટો શેર કરતા તેઓએ લખ્યું, "અમને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે કે અમારા પ્રિય પિતા, આનંદ રામાનંદ સાગર ચોપરાનું અવસાન થયું છે. તેમની શાંતિપૂર્ણ યાત્રા માટે તમારી પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ બદલ અમે તમારો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. સાગર પરિવાર." પોસ્ટમાં આજે થયેલા તેમના અંતિમ સંસ્કાર વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી.

પીઢ અભિનેત્રી પૂનમ ઢિલ્લોન, ભાગ્યશ્રી તેમના પતિ, હિમાલય દાસાની અને પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા રમેશ સિપ્પી સાથે આનંદ રામાનંદ સાગરને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સ્મશાનગૃહ પહોંચ્યા હતા.

પ્રખ્યાત સાગર પરિવારના સભ્ય તરીકે, આનંદ સાગરે "રામાયણ" (2008) જેવી પૌરાણિક પ્રોડક્શનમાં યોગદાન આપ્યું હતું અને ભારતીય ટેલિવિઝન પર તેમના શરૂઆતના કાર્યમાં તેમના પિતા રામાનંદ સાગરને મદદ કરી હતી. દિગ્દર્શન ઉપરાંત, તેમણે "આંખેં," "અરમાન," અને "અલિફ લૈલા" સહિત અનેક જાણીતી ફિલ્મોનું નિર્માણ પણ કર્યું.

રામાનંદ સાગરે લીલાવતી સાગર સાથે લગ્ન કર્યા અને તેમને પાંચ બાળકો હતા: ચાર પુત્રો: સુભાષ સાગર, મોતી સાગર, પ્રેમ સાગર અને આનંદ સાગર, અને એક પુત્રી, સરિતા સાગર. રામાનંદે 1940 ના દાયકામાં લેખક તરીકે તેમની ફિલ્મ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી, "બરસાત" જેવી હિટ ફિલ્મોમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું. બાદમાં તેમણે "ચરસ" (1976) અને "પ્રેમ બંધન" (1979) જેવી સફળ ફિલ્મોનું દિગ્દર્શન કર્યું. 1980 ના દાયકામાં ટેલિવિઝન પર આવ્યા પછી, તેમણે "લવ કુશ," "શ્રી કૃષ્ણ," અને "વિક્રમ ઔર બેતાલ" જેવા પૌરાણિક શો બનાવ્યા. તેમને 2000 માં પદ્મશ્રીથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.

