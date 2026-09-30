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'અલાયન્સ' સિઝન2 ની જાહેરાત, જાણો ક્યાં અને ક્યારે સ્ટ્રીમ થશે

'અલાયન્સ'ના મેકર્સે બીજી સિઝનની જાહેરાત કરી છે. આવો જાણીએ આ રિયાલિટી શો ક્યારે અને ક્યાં સ્ટ્રીમ થશે

'અલાયન્સ' સિઝન2
'અલાયન્સ' સિઝન2 (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 8:13 PM IST

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હૈદરાબાદ: 'અલાયન્સ'ની પ્રથમ સિઝન ઘણી શાનદાર રહી, તેને દર્શકોને ઘણો પ્રેમ મળ્યો. શો ની સફળતા બાદ મેકર્સે બીજી સિઝનની જાહેરાત કરી છે. મેકર્સે જાહેર કર્યું છે કે આ કોમ્પિટિટિવ રિયાલિટી શો પોતાની એક નવી સિઝન સાથે પરત આવી રહ્યા છીએ. નવી સિઝનમાં વધુ મોટા દાવ, સારી ગેમપ્લે અને એક સારી સિસ્ટમ જોવા મળશે.

બુધવારે 30 સપ્ટેમ્બરે પ્રાઇમ વીડિયોએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'અલાયન્સ'નું નવું પોસ્ટર શેર કરી બીજી સિઝનની જાહેરાત કરી અને કેપ્શનમાં લખ્યું ' સિસ્ટમ એલર્ટ' નવા ગઠબંધન બની રહ્યા છે. હજુ વધુ ડ્રામા થવાનો બાકી છે અને હજુ પણ ગઠબંધન તૂટશે. અલાયન્સની નવી સિઝન 14 જાન્યુઆરી. મેકર્સના જણાવ્યા અનુસાર અલાયન્સની બીજી સિઝન 14 જાન્યુઆરી 2027એ પ્રાઇમ વીડિયો પર આવશે.

રિયાલિટી શો અલાયન્સ જૉન ડી મોલના બનાવો અને બનો એશિયાના પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવેલા દુનિયભારના પ્રખ્યાત ડચ ફોર્મેટનું ભારતીય વર્ઝન છે. તેની પહેલી સિઝનને કુણાલ ખેમુએ હોસ્ટ કરી હતી. તેમાં 16 સેલિબ્રિટી અલાઇઝ 'ધ સિસ્ટમ'દ્વારા ચલાવવામાં આવતા એક રહસ્યમયી હેડક્વાર્ટરમાં સામેલ થયા હતા. ત્યાં તેમણે શારિરીક અને માનસિક પડકારોનો સામનો કર્યો, ગઠબંધન બનાવ્યું અને સાબિત કર્યું કે આ ગેમમાં સૌથી તેજ મગજવાળા જ જીતે છે. પહેલી સિઝન મિની માથુરે જીતી હતી.

ગત સિઝનમાં મિની માથુર સહિત કુશલ ટંડન, રવિ કિશન, રિવ્વા કિશન, અલી ગોની, નિખિલ ચિનપ્પા, ડેઝી શાહ અને અન્ય સેલેબ્સ સામેલ હતા. તેમાંથી ઘણા લોકોએ અલાયન્સ સાથે જ રિયાલિટી શોમાં પોતાનું ડેબ્યુ કર્યું હતું.

સિઝન 2, સિઝન 1થી વધુ રોમાંચક રહેશે. તેમાં તમે વિચાર્યું હશે તેના કરતા પણ વધુ ટ્વિસ્ટ હશે. કંઇક એવું જોવા મળશે જેની તમે કલ્પના પણ ન કરી હોય અને તેના પણ વધુ ચોંકાવનારું તથ્ય બહાર આવશે.

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