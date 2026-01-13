ETV Bharat / entertainment

Exclusive: અમદાવાદના મહેમાન બન્યા એક્ટર નકુલ મહેતા, સ્પેસ જેન: ચંદ્રયાન સીરિઝને લઈને શું ખુલાસો કર્યો?

નકુલ મહેલાએ અમદાવાદના ફ્લાવર શોમાં ચંદ્રયાનની ઝાંખી નીહાળી હતી, સાથે જ પોતાની આગામી સીરિઝ વિશે વાતચીત કરી હતી.

અમદાવાદના મહેમાન બન્યા એક્ટર નકુલ મહેતા
અમદાવાદના મહેમાન બન્યા એક્ટર નકુલ મહેતા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 8:53 PM IST

અમદાવાદ: ટીવી એક્ટર નકુલ મહેતાની નવી સિરીઝ શરૂ થવાની છે જેનું નામ સ્પેસ Gen: ચંદ્રયાન છે. ત્યારે અમદાવાદના ફ્લાવર શોમાં ચંદ્રયાનની ઝાંખી બનાવવામાં આવી છે અને નકુલ મહેતા એને જોવા માટે અમદાવાદના ફ્લાવર શોમાં પહોંચ્યા હતા. ત્યાંથી પોતાની આવનારી વેબ સિરીઝ સ્પેસ Gen: ચંદ્રયાન વિશે વાતચીત કરી હતી. ખાસ કરીને નકુલ મહેતા આ સિરીઝમાં વૈજ્ઞાનિકનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે. ચંદ્રયાન કઈ રીતે ચંદ્ર પર પહોંચ્યું? અને ભારતનો ઝંડો લહેરાવ્યામાં આવ્યો અને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ તેની કહાણી આ વેબસરીઝમાં દર્શાવવામાં આવશે.

અમદાવાદના મહેમાન બન્યા એક્ટર નકુલ મહેતા (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં ETV ભારત સાથે એક્ટર નકુલ મહેતાએ Exclusive વાતચીત કરી હતી જેમાં તેમણે પોતાની આગામી વેબસીરિઝ વિશે જણાવ્યું હતું. નકુલ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, બહુ જ મોટી ગર્વની વાત છે કે આપણા દેશે 2023માં આટલી મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી હતી. અને ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન પહોંચ્યું હતું. આજે આ સફળતાની કહાની લઈને અમે આવ્યા છીએ. અત્યાર સુધી મેં ફેમિલી ડ્રામા બહુ જ કર્યા. પરંતુ હવે એક એવી કહાની કે જે સમગ્ર દેશની સફળતાને આપણા બાળકોને અને દેશના નાગરિકોને બતાવે છે એ ચંદ્રયાનની કહાની લઈને આ સીરિઝ છે. જે 23 જાન્યુઆરીના દિવસે રિલીઝ થશે. આ પહેલો શો હશે કે જ્યારે લોકો મને રોમેન્ટિક ડાયલોગ કહેતા નહીં સાંભળે. સીરિઝમાં હું એક વૈજ્ઞાનિકનો રોલ ભજવી રહ્યો છું. જેને લોકો નથી જાણતા અને પોતાની મહેનતથી આ મિશનમાં સફળતા મેળવનાર અર્જુન વર્માની આ કહાની છે. અને મને ઉમ્મીદ છે કે લોકોને આ કહાની બહુ જ પસંદ આવશે.

અમદાવાદના મહેમાન બન્યા એક્ટર નકુલ મહેતા
અમદાવાદના મહેમાન બન્યા એક્ટર નકુલ મહેતા (ETV Bharat Gujarat)

તમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મને ખૂબ જ સારું લાગે છે કે ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો અને કાઇટ ફેસ્ટિવલથી અમારી સિરીઝની શરૂઆત થઈ રહી છે. ઈનફેક્ટ આજે ટ્રેલર પણ રિલીઝ થઈ જશે. ફ્લાવર શોમાં મેં જેવી રીતના આર્ટિસ્ટના કામ જોયા એ મને બહુ જ ગમ્યા અને આ ફ્લાવર શો દ્વારા દેશની યુનિટી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને ભારતની સંસ્કૃતિને બતાવવામાં આવી રહી છે. બહુ જ મોટી વાત છે. આવી જ રીતે અમારી સિરીઝ આ દેશની સાયન્સની ઉપલબ્ધિને સેલિબ્રેટ કરી રહી છે.

ખાસ છે કે, નકુલ મહેતા અત્યાર સુધીમાં ઈશ્કબાઝ અને બડે અચ્છે લગતે હૈ જેવી ટીવી સીરિયલમાં પાત્ર ભજવતા જોવા મળ્યા હતા અને તેમાંથી ઘણા ફેમસ પણ બન્યા હતા. હવે તે સીરિઝ દ્વારા એક નવા રોલમાં જોવા મળશે.

